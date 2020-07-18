美国应揽镜自鉴，改正自身人权问题

人民网布鲁塞尔7月17日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：联合国人权理事会第44届会议于7月17日在日内瓦闭幕。会议期间，中国与许多国家一道，对美国人权问题表明看法，敦促美国正视自身问题，切实促进和保障人权。

在与人权理事会当代形式种族主义问题特别报告员对话时，中国代表一组国家做共同发言，指出在《德班宣言和行动纲领》通过近20年后，弗洛伊德死亡等事件仍然发生，弱势群体继续因种族歧视和警察暴力而丧生，这反映了长期存在、根深蒂固的种族歧视、警察暴力和社会不平等。在一些国家，少数族裔特别是非洲人后裔在疫情期间死亡率远远高于其所占人口比例。有关国家移民拘留中心中移民的健康状况亦令人深为关切，这是当代形式种族歧视的反映。各国应切实遵守国际人权义务，在落实《德班宣言和行动纲领》方面采取实际行动，消除种族主义和种族歧视及其它侵犯人权行为的根源，保障非洲人后裔和其他少数群体的合法权利。

在国家发言中，中方表示坚决反对一切形式种族主义，高度关切新冠肺炎疫情期间一些国家政客和媒体发表种族主义、种族歧视、污名化言论，以此转移视线，推卸自身抗疫不力责任，煽动种族仇恨和排外主义。

在关于移民权利问题的讨论中，中方表示，一些国家存在根深蒂固的歧视和社会不平等现象，未采取措施禁止种族优越论、种族歧视和仇恨言论，恶化移民本就脆弱的生存环境，损害移民权利。美国农业移民劳工和家政移民工人被排除在《国家劳动关系法》之外。美执法人员对绝食抗议的被羁押移民使用催泪瓦斯、橡皮子弹，实施殴打、单独监禁，并完全禁止他们与家人和律师接触。中方呼吁有关国家对移民的生存权、工作权、健康权、教育权及其尊严给予更多关注，停止侵犯人权的政策措施，在打击种族主义、种族岐视、民粹主义、仇恨言论和仇外心理方面采取可信的步骤。

在关于气候变化和国际团结问题的讨论中，中方表示，面对气候变化这一全球性挑战，美国作为世界第二大碳排放国退出《巴黎协定》，这种单边主义行为严重损害国际社会共同应对气候变化的意愿和信心，影响全球应对气候变化的团结和努力，损害各国人民的人权。美退群改变不了国际社会共同意志，也不可能逆转国际合作的历史潮流。

在有关国别问题的讨论中，中方对美国对苏丹、叙利亚和委内瑞拉实施单边制裁表示关切，强调美单边制裁严重伤害上述国家经济社会发展，给这些国家人民造成巨大苦难，也严重影响这些国家抗击新冠肺炎疫情的努力。中方敦促美国回应国际社会关切，立即解除非法单边制裁，停止侵犯有关国家人民的人权。

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