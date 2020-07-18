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深耕中国  收获未来（望海楼）

■ 张明之

2020年07月18日10:21  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　习近平总书记7月15日给“全球首席执行官委员会”成员代表回信，赞赏他们对中国和平发展、开放发展的坚定信心和继续扎根中国的承诺，以及对中国经济发展提出的建设性建议。

　　无论是源于贸易保护主义势力抬头，还是归因于疫情的阻隔，当下的经济全球化步履蹒跚，全球经济治理体系陷入泥潭，迫切需要注入经济发展新动能。正如中国率先从2008年的国际金融危机的打击中走出低谷一样，在习近平总书记坚强领导下，“在危机中育新机，于变局中开新局”，当前迅速控制住疫情蔓延并率先复工复产，二季度GDP同比增长了3.2%，迅速扭转一季度GDP同比下降6.8%的不利局面，在世人面前提交了一份靓丽的成绩单。

　　中国以建立和完善社会主义市场经济体制为改革目标，着力完善市场经济的基本规则和秩序，加快推进社会治理现代化。这是实现“中国经济长期向好的基本面没有改变、也不会改变”和“决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚”的重要基础。中国在发展，世界有力量。志合者，不以山海为远。“全球首席执行官委员会”的18位成员，正是看到了中国在支持全球抗疫和维护世界经济稳定中的积极作用，看到了中国坚定推进改革开放不可阻挠的决心和政策力度，从而坚定了他们扎根中国发展的信心。

　　人类是休戚与共的命运共同体，合作共赢是大势所趋。中国始终坚定不移坚持和平发展道路，继续深化改革、扩大开放。中国在改革开放中汲取人类文明的优秀成果，世界各国也从改革开放的中国分享发展的红利。各国利益高度融合，需要世界重新审视和反思造成全球化曲折的因素，摒弃零和博弈的冷战思维、以邻为壑的封闭思维、唯我独尊的自利思维。全球经济复苏呼唤“合作共赢、共同发展”，中外资本有序流动、中外企业交流合作，无疑有助于增强世界经济发展活力，增强共同抵御风险的能力。

　　中国将坚定不移推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动建设开放型世界经济。中国遵守WTO框架下的贸易规则，保护外商投资企业的合法权益，着力形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。相对于全球外国直接投资流量大幅下降，今年4月和5月，中国外资流入却连续逆势上涨。上半年外汇市场供求基本平衡，人民币汇率表现较为稳健。日益完善的营商环境，不断产生的新机遇，备受期待的新前景，不仅是全球资本市场的“避风港”，而且是跨国公司利润来源的“聚宝盆”，因而成为吸引以“全球首席执行官委员会”成员为代表的外国资本的重要因素。

　　同中国企业的交流合作，有利于促进世界经济复苏。宏观层面来看，中国是全球生产体系中重要的一个支点，中国制造为全世界提供了大量的优质商品。微观层面来看，企业是市场经济中最活跃的因素之一，中国有很大一部分企业已深深嵌入全球价值链，甚至成为全球价值链的重要节点。以“全球首席执行官委员会”成员为代表的跨国公司，绕不开中国企业深度参与的全球供应链。坚守深耕中国发展，共同收获美好未来。

　　（作者为国防大学政治学院教授、博士生导师）

(责编：于洋、杨牧)
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