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拴牢美日同盟 意图遏制中俄

美对日超级军售“一箭双雕”？

二 记

2020年07月18日05:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，美国批准了有史以来第二大军贸订单。随着美国批准向日本提供105架F-35隐形战斗机，日本将一举成为F-35的最大海外用户。专家表示，此举将使日本“出云”级直升机航母变身为战力可观的轻型航母。这不仅将进一步夯实美日同盟军事关系，也将成为美国牵制中俄海军的得力棋子，可谓“一箭双雕”。

　　提升日本军事实力

　　美国《防务新闻》网站7月10日报道称，美国批准的一揽子计划，包括63架F-35A常规型号和42架F-35B短距起降型号，实质上是为日本在2018年制订的采购计划大开绿灯。这个超级军售合同总价值约230亿美元。如果日本完成这项采购，它将拥有146架F-35系列战斗机，成为仅次于美国的F-35系列战斗机第二大用户，同时也是最大的海外用户。

　　“日本一次采购100多架F-35可谓大手笔，将极大提升日本航空自卫队的作战能力，尤其值得注意的是F-35B。”一位匿名军事专家对本报记者表示，F-35B以短距起飞和垂直起降性能见长，可以在直升机航母上使用。F-35B的引进让日本两艘“出云”级直升机航母变身航母成为可能。“出云”级经过改造后，可以搭载14架左右的F-35B。42架F-35B足以武装3艘同级别轻型航母。那意味着，日本短期内就将拥有2艘轻型航母。这是二战后日本首次拥有新航母，其军事意义不言而喻。

　　此外，除了F-35战斗机，此次美日军贸订单还包括110台惠普F135发动机和5台备用涡轮，指挥、通信、控制、计算机情报等电子战系统，还有F-35后勤维护、技术数据、人员培训和设备等。专家认为，这些配套设施对提升美日同盟的一体化作战能力至关重要。

　　针对中俄意图明显

　　美国国防部表示，日本购买其战机是为了维护亚太地区的政治稳定、经济进步，此举是为了盟国的安全，对美国的利益来说，帮助日本保持强大的军事力量是很有必要的。

　　“美日同盟被美国视为亚太安全的基石。”这位军事专家表示，美国希望通过增强日本的军事实力，维持自己在亚太地区的战略控制力。在美国看来，对日增售F-35有助于进一步遏制中俄。

　　“146架F-35A/B歼击机同时让日本海军和空军战力飙升100%，足以应对目前日本在该地区的‘假想敌’。”美国专家强调。

　　二战后，受到和平宪法的限制，日本武器自主研发的道路受阻，大批量进口美国武器就成了家常便饭。巧借美国的力量，日本的军事实力不断提升。上世纪80年代，日本曾大批量引进美国的F-16战机，一举成为东亚地区空中优势最大的国家。此次，日本也希望通过引进F-35战机，保持在亚太地区的空中优势。

　　隐而不发谋而后立

　　军事专家张学峰介绍，F-35B战斗机在F-35系列战斗机中，除了起降性能外的各项性能，包括航程、机动性、最大起飞重量，都处于“垫底”位置，但如果和其他国家的舰载三代战斗机争夺制空权，仍有相当大的优势。因此，还是要对F-35B保持足够重视。此外，装备F-35B的“出云”号和“加贺”号航母部署相对灵活，可从多个方向给对手造成威胁。

　　不过，即使配备了F35，日本航空自卫队并非无懈可击。专家分析，日本航空自卫队的进攻性装备体系化水平不足，将会限制F-35的运用，特别是在远程攻击方面。而且日本的战略纵深相对较浅。相比之下，俄罗斯拥有巡航导弹、弹道导弹和高超音速导弹，可以先发制人，瘫痪F-35的基地，“将F-35毁于地面要比在空中击落更为容易”。

　　目前，日本正在加紧研发新一代战机。据美国有线新闻网报道，日本日前宣布将研制世界领先的隐身战斗机。报道称，日本防卫省日前告知国会，这款“第六代战斗机”将在2031财年投入生产，并取代近100架仿制美国F-16的日本F-2战斗机。日本2020财年国防预算为这个被称为F-X的新战斗机研制项目拨款超过2.61亿美元

　　专家表示，日本有意先借用美国力量强大自身，然后摆脱美国的“保护”。隐而不发，谋而后立，才是日本的真正意图。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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