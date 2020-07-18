美国深陷疫情政治化“泥潭”（环球热点）

5月12日，福奇以视频会议方式参加在美国华盛顿举行的国会听证会。

新华社记者 刘 杰摄

据美国《国会山报》报道，美国政府要求自7月15日起国内医院将新冠疫情相关信息直接“越级”呈交联邦卫生与公众服务部（HHS），不再经由疾病控制和预防中心（CDC）上报。

此举引发美国公共卫生专家对国内疫情数据进一步被政治化的担忧。当前，美国在疫情政治化“泥潭”里越陷越深，导致疫情失控。据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至北京时间7月17日7时，美国新冠肺炎累计确诊病例接近356万例，累计死亡病例接近14万例，现有确诊病例超过183万例。

退出世卫组织、力推中小学复课、不减群体性集会、叫板公共卫生专家……7月以来，美国政府一系列举措雪上加霜，不仅加剧了国内抗疫的混乱局面，也为全球疫情防控蒙上了阴霾。

又一次“倒退”的表现

“疾控中心又一次被搁置到一边。”当地时间7月15日，前美国疾控中心主任理查德·贝瑟表示，美国联邦政府要求新冠疫情关键数据的汇总跳过美国疾控中心（CDC），直接汇报给联邦卫生与公共服务部（HHS），是美国应对新冠疫情中又一次“倒退”的表现。

The Verge新闻网称，尽管白宫给出的理由是这样做有助于让疫情数据收集工作更加高效，但现任及前任卫生官员都担忧，绕过CDC可能是为了将调查发布政治化，并使公共卫生专家在联邦抗疫信息和指导方面边缘化。

北京大学国际关系学院教授王勇对本报记者表示，美国政府此举的政治目的非常明显。当前，在美国疫情形势不断恶化和政治局势波动持续加剧的背景下，加强疫情数据管控对美国政府扭转不利民意至关重要。HHS的官员主要由美国总统行政任命。HHS接管全国的疫情数据，可以改善当前对政府不利的数据。

美国卫生专家对此表示强烈不满。CDC的四位前主任13日在《华盛顿邮报》上发表专栏文章称，从未见过科学被政治影响如此之深。他们写道：“在我们的集体任期内，我们无法回忆起一次政治压力导致科学解释发生变化的情况。”

美国政府和CDC的矛盾还体现在中小学复课上。最近，美国政府力推美国中小学在秋季全面复课。8日，美国总统特朗普宣称，不同意CDC“严苛、耗费成本巨大的学校复课指南”，指责CDC是在要求学校做“不切实际”的事情。对此，世卫组织紧急卫生项目执行主任瑞安13日警告，不要把重开学校的决定“变成另一个政治皮球”。美国全国广播公司称，美国政府再次忽视“安全第一”的必要性，又要重蹈重启经济的覆辙。

而美国政府“抹黑”美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇的举动也引发广泛关注。据《纽约时报》13日报道，为破坏福奇的声誉，白宫日前向媒体分发了一份书面清单，列举了福奇在新冠肺炎疫情初期的一系列“误判”，但内容大多是断章取义。

对此，斯坦福大学微生物学家雷尔曼说：“白宫对自己的顶级卫生专家发起的攻势是黑色的污渍。如果在公共卫生科学问题上不尊重福奇，就是在给美国科学打脸。”

噪音混杂干扰抗疫

据美国有线电视新闻网报道，新冠肺炎疫情是自二战以来美国面临的最严重的本土危机，已持续数月，但人们还在为戴不戴口罩争论。联邦政府本应为美国走出疫情指明方向，但政府官员们充满幻想，执意认为美国抗疫工作领先世界，结果经常自相矛盾、含糊其辞、迷惑混乱。由于对外释放的信息不一致，很多抗疫尝试已沦为闹剧。

信息混乱成为加剧美国疫情的重要因素。《国会山报》报道称，美国很多政府高官缺乏清晰信息和领导才能，导致有关新冠肺炎的各种信息混杂在一起，使美国民众难以遵循正确合适的指导，比如佩戴口罩等重要建议。

王勇表示，在一些美国媒体宣传下，美国社会部分群体把戴口罩高度意识形态化，拒绝戴口罩，把“封城”“居家隔离”等防疫措施视作对个人自由和权利的干扰，拒绝配合防疫措施。

据《纽约时报》报道，近日，特朗普首次以佩戴口罩的形象出现在镜头前。这在一定程度上印证了目前美国国内新冠肺炎疫情的严重程度。白宫180度态度大转变，开始正面呼吁佩戴口罩。法国《回声报》称，作为卫生用品的口罩已经成为美国新的政治标志。

美国范德堡大学传染病专家威廉·沙夫纳强调：“我们和联邦政府一直缺乏清晰而持续的交流，而且身边总是充斥着各种混杂的噪音。这导致联邦政府与州政府之间，政府与医生、科学家之间关系紧张。”

“美国政客和公共卫生专家考虑问题的角度不同，加剧了两者的紧张关系。”王勇表示，公共卫生专家主要从专业角度为疫情防控提供指导建议；政府希望尽可能减少疫情对经济的影响，以此提高民众的支持率。因此，为维护经济增长目标，美国政府不顾公共卫生专家警告，在条件尚不成熟的情况下急于复工复产。

欲速则不达。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪认为，多州急于重启经济导致“重新点燃了疫情，损害了经济”。他预计，今年第三季度美国经济可能萎缩20%。《纽约时报》报道称，虽然白宫要求各州全面重新“开放”，但由于疫情反弹，已有超过20个州宣布暂停重启计划，尤其是经济发达的南部和西南部地区。

面临很多不确定性因素

“作为全球第一大经济体，如果美国疫情控制不好，全球在彻底战胜疫情、全面复苏经济和恢复社会正常运转等方面的进程都将大大放缓。美国采取更负责任的抗疫举措，不仅可以拯救美国人的生命，也将极大推动全球抗疫进程。”王勇说，公共卫生专家的意见能否真正得到政府和民众的重视、政府能否采取严格的管控措施，是决定美国能否战胜疫情的关键。

7月10日，福奇在一场新冠肺炎疫情学术会议上表示，新冠肺炎疫情是一场“真正的历史性全球大流行病”，而美国正面临非常严峻挑战。

美国有线电视新闻网日前刊文称，近日，美国单日新增确诊病例数接连刷新纪录，死亡曲线又开始抬头。这意味着美国在新冠肺炎疫情困境中越陷越深，无法指望这一噩梦在未来数月中结束。

美国《华盛顿邮报》日前刊文称，随着全美新冠肺炎病例数激增，美国正在进入一个“危险、未知”的领域。美国人口仅占世界人口总数的约4%，但确诊病例占全球确诊病例的1/4。在近5个月的时间里，死于新冠病毒的美国人比该国在第一次世界大战中死亡的人数还要多。同时，病毒传播还在继续“加速”，并在向某个未知的高峰攀升。

美国进步中心高级政策分析师康纳·麦克斯韦指出，疫情凸显并加剧了美国国内长期存在的贫富分化、种族不平等等社会问题。如果不采取大胆而迅速的政策行动，那些最脆弱的人群将难以恢复元气，并在下一次危机来临时处于更加危险的境地。

7月13日，《今日美国》援引前白宫代理办公厅主任米克·马尔瓦尼的话称，当前形势下，美国政界与其考虑如何制订经济刺激计划，不如把资金花在医学研究以及医院建设上。因为现在最需要解决的问题是公共卫生危机。

“未来数月，美国疫情防控还面临很多不确定性因素，形势不容乐观。”王勇表示，受国内政局的影响，未来数月美国采取严格抗疫措施的可能性很小。

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