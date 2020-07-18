7月13日和15日，联合国人权理事会第四十四次会议两场“云上边会”——“西藏社会发展与人权保障”国际研讨会和“藏文化传承与宗教信仰”国际视频学术研讨会分别在重庆、北京以视频形式举行。来自中国、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、奥地利、意大利等国的专家学者在线参加交流。与会人士普遍表示，西藏和平解放近70年来，西藏社会发展与人权进步取得巨大成就，西藏宗教传统和文化得到充分保护和发展。

“西藏社会发展与人权保障”国际研讨会重点围绕“西藏脱贫成就与展望”“西藏社会变迁与人权进步”两大主题展开。中国社科院中国边疆研究所副所长孙宏年指出，2019年12月，西藏74个贫困县（区）全部摘帽，脱贫攻坚取得显著成绩，人民生活进一步改善，人权进步有目共睹。他以米林县举例说，目前67个村（居）实现了电力、公路、通信、网络100%覆盖。2017年起实行农牧民群众住院病人费用全免政策。“80后”德吉旺姆还记得自己当年上小学时要先步行到江边，再坐船渡江；现在她可以开车送女儿直接到学校。

西南政法大学人权研究院执行院长张永和说：“社会发展情况怎么样，人权状况怎么样，西藏各族人民群众最有发言权。人民群众满意、人民群众的幸福感强就是最好的人权。西藏各方面发展成就全世界有目共睹。”

巴基斯坦阿瓦纳法律协会律师穆罕默德·伊克巴尔表示，这些年来西藏人民的生活发生了翻天覆地的变化，西藏人权得到了极大发展。“尤其是西藏所有贫困县脱贫，这是西藏人权发展史上的里程碑事件。”

尼泊尔前警署高级警司约格什瓦·罗基希米表示，西藏经济社会实现了从落后到现代化的转变。不仅交通、教育、农业等迅速发展，还投入了大量资源保护古代寺院和宗教文化等。

埃塞俄比亚德布雷马科斯大学法学院副院长伍德拉姆·海勒·安德尔吉一直关注西藏妇女权益发展。他说，西藏妇女高等教育水平持续提高，出现了大批女性博士、教授、专业技术人才等。经济社会发展赋予西藏妇女生活发展和自我实现的权利，充分保障了其人权。

“藏文化传承与宗教信仰”国际视频学术研讨会围绕中国涉藏民族宗教工作、中央第六次西藏工作座谈会以来西藏和涉藏工作重点省经济社会发展成果等议题展开交流研讨，取得诸多共识。

中国藏学研究中心藏医药研究所副所长罗布扎西表示，近年来民族医药获得大力扶持，藏医药发展突飞猛进。现代医学科研思路和方法也在藏医药研究中得到广泛应用，为促进藏医药现代化、藏医学术发展起到了积极作用。中国藏学出版社南加才让讲述了四川甘孜藏族自治州传统手工艺人四龙降泽传承藏式药泥面具的故事。在他看来，对民族传统手工艺的保护和发展可以让更多人感受到藏文化的博大精深，进一步了解我国在非遗传承保护和发展中的有关政策、产业支持以及为培养传承人所做出的努力。

中国藏学研究中心历史研究所魏文指出，面对新冠肺炎疫情，藏传佛教界表现出强烈的社会责任感和使命感，会同社会各界力量，积极作为，崇科学、重防控，体现了爱国护国、服从大局、守望相助的可贵精神，为促进民族团结、打赢疫情防控阻击战发挥了积极作用。

尼泊尔前驻拉萨总领事乌克雅伯、奥地利科学院亚洲人文与思想史研究所主任比尔格特·凯尔纳、意大利那不勒斯东方大学梵文语言与文学系教授弗朗西斯科·斯费拉等参会学者纷纷肯定此次“云上边会”的重要意义，对西藏社会发展和人权保障取得的成就表示称赞。

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 06 版）

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