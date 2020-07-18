安卡拉光伏产业园项目取得标志性进展

近日，土耳其首都安卡拉光伏产业园厂区内，首台切片设备入场仪式举行。由中国电子科技集团有限公司（中国电科）与土耳其卡隆集团共同建设的500兆瓦光伏项目取得又一标志性进展。当项目负责人宣布设备入场成功后，车间内一片沸腾。

安卡拉光伏产业园项目对提升土耳其光伏领域研发能力、促进该国新能源产业发展具有重要意义。从7月初第一件组件成品成功下线，到首台切片设备入场，项目全产业链投产正式进入倒计时。土耳其能源和自然资源部部长登梅兹参观组件车间时，对中方技术和产品给予高度评价。他说，当前，疫情仍在全球持续蔓延，中国企业克服困难，短时间内实现组件线的拉通令人惊叹，“该组件生产线代表了自动化、高度智能化的全球领先水平”。

为确保工程进度和质量，中方项目组成员不仅全部迁入厂区内临时搭建的工棚居住，就近工作，而且身兼数职。“中方技术人员及时从中国国内赶到项目现场，他们高度负责的精神让我们对项目平稳推进充满信心。”卡隆集团总经理艾哈默德说。

预计今年9月项目将迎来全产业链开通，届时将为土耳其提供年产500兆瓦的绿色新能源，在该国光伏产能中占比近10%。中国电科土耳其项目经理罗亮对记者说：“我们将全力以赴，把项目打造成两国共建‘一带一路’的示范工程。”

（本报安卡拉电）

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 03 版）

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