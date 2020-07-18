人民网>>国际

安卡拉光伏产业园项目取得标志性进展

预计将为土耳其提供10%的光伏产能

本报驻土耳其记者 王传宝

2020年07月18日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，土耳其首都安卡拉光伏产业园厂区内，首台切片设备入场仪式举行。由中国电子科技集团有限公司（中国电科）与土耳其卡隆集团共同建设的500兆瓦光伏项目取得又一标志性进展。当项目负责人宣布设备入场成功后，车间内一片沸腾。

　　安卡拉光伏产业园项目对提升土耳其光伏领域研发能力、促进该国新能源产业发展具有重要意义。从7月初第一件组件成品成功下线，到首台切片设备入场，项目全产业链投产正式进入倒计时。土耳其能源和自然资源部部长登梅兹参观组件车间时，对中方技术和产品给予高度评价。他说，当前，疫情仍在全球持续蔓延，中国企业克服困难，短时间内实现组件线的拉通令人惊叹，“该组件生产线代表了自动化、高度智能化的全球领先水平”。

　　为确保工程进度和质量，中方项目组成员不仅全部迁入厂区内临时搭建的工棚居住，就近工作，而且身兼数职。“中方技术人员及时从中国国内赶到项目现场，他们高度负责的精神让我们对项目平稳推进充满信心。”卡隆集团总经理艾哈默德说。

　　预计今年9月项目将迎来全产业链开通，届时将为土耳其提供年产500兆瓦的绿色新能源，在该国光伏产能中占比近10%。中国电科土耳其项目经理罗亮对记者说：“我们将全力以赴，把项目打造成两国共建‘一带一路’的示范工程。”

　　（本报安卡拉电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年07月18日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved