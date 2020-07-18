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“为实现长治久安保驾护航”

——访俄罗斯战略研究所专家别利亚耶夫

本报驻俄罗斯记者 张光政

2020年07月18日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　“香港是中国不可分割的一部分。香港事务纯属中国内政，别国无权干涉。《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的颁布实施，开出了香港由乱而治的良方，为实现长治久安保驾护航。”俄罗斯战略研究所专家米哈伊尔·别利亚耶夫日前在接受本报记者采访时说。

　　别利亚耶夫表示，去年6月以来，香港出现的暴力犯罪活动令人痛心，不仅对中国国家主权、安全、发展利益造成严重威胁，也对香港法治和社会秩序造成严重危害。中国完全有权制定相关法律，以维护国家主权、安全、发展利益。香港国安法的出台，正是为了制止和惩治分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等犯罪行为，有利于维护香港的长期繁荣稳定，有利于推动“一国两制”行稳致远，符合绝大多数香港市民的利益。

　　别利亚耶夫说，以美国为代表的某些西方国家公然支持发生在香港的暴力活动，这是典型的双重标准。美国蓄意诋毁香港国家安全立法，严重违反国际法和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干涉，这种企图不会得逞。

　　别利亚耶夫指出，香港作为国际金融中心、国际商贸中心和航运中心，与全球多个国家和地区都有着密切合作。香港国安法的颁布实施，有利于增强国际社会对香港的信心。

　　（本报莫斯科7月17日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年07月18日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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