肯尼亚蒙内铁路恢复客运服务

日前，因疫情停运的肯尼亚蒙内铁路客运服务恢复运营。图为乘务人员引导乘客上车。

蒙内铁路运营公司供图

日前，肯尼亚内罗毕南站站台上重新热闹起来，乘务人员穿着全套防护服为乘客检票，乘客戴着口罩井然有序地上车。8时许，一列载着482名乘客的列车平稳驶离车站，开往港口城市蒙巴萨。因新冠肺炎疫情停运的肯尼亚蒙巴萨—内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）客运服务正式恢复运营。

肯尼亚卫生部门及铁路局为客运恢复做好了各项防护准备工作。每个车站都设置了洗手池和消毒液。在客流量较大的内罗毕、蒙巴萨和沃伊等车站专门设置了测温点。每节车厢上座率不超过50%，保证乘客间能有至少1.5米的安全距离。列车加挂单独的隔离车厢，并配置洗手液、测温仪、防护手套、口罩、防护服、护目镜等防疫物资。一旦发现列车上有发烧或者疑似患者，将第一时间引导至隔离车厢。此前，运营部门已编制了客运服务防疫手册，对全体人员进行新冠病毒检测，开展防疫培训。

“疫情仍在持续蔓延，我们必须时刻保持警惕。在继续做好防控的同时，我们希望发挥标轨铁路的作用，帮助国家恢复经济。”肯尼亚交通与基础设施部长詹姆斯·马查里亚介绍，肯尼亚已逐步恢复经济活动，蒙内铁路客运服务的恢复将有助于吸引游客，重启当地旅游业。

蒙内铁路是一条采用中国标准、中国技术、中国装备建造的现代化铁路。自2017年5月31日开通以来，铁路已安全运行1100多天，运送乘客超过430万人次，运送货物超过930万吨。为帮助肯尼亚运输防疫物资和其他必需品，蒙内铁路在客运服务暂停期间，货运服务一直保持畅通。自今年1月1日至7月10日，共运输20.7万个标准箱的货物，包括5000多箱粮食和90箱消毒剂等防疫物资。同时，位于蒙内铁路延长线内马铁路上的奈瓦沙内陆集装箱港已于6月1日起对所有运往乌干达、卢旺达、南苏丹的货物进行清关，为提高铁路效率、促进周边国家贸易作出了贡献。

在疫情防控期间，铁路运营公司还为留守肯方员工进行技术培训。培训课程由每月8节课调整至16节，每人每月从4次培训增加至8次。运营公司调度中心的双语综合管理员哈里森·卡玛尼说：“学员们通过培训进一步掌握和理解了专业技术知识，加速了公司属地化管理进程。”

康西莉亚·奥维尔是机车司机队长，疫情防控期间一直在一线坚持工作。她每天5时起床，为每位出勤司机测体温，督促每日消毒，在调度室值班，每周还需要给40名留守的肯方员工培训疫情防护知识。“正是因为公司上下严格要求，才确保了安全运行和‘零感染’。”奥维尔说，“尽管工作量比以前增加了，但我为自己的工作感到自豪。在铁路上做好工作就是为国家作贡献。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)