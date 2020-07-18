“造谣团伙”自毁信誉（钟声）

凭借造谣术解不了美国的燃眉之急，带不来美国的发展繁荣，更挡不住中国前进的脚步

一段时间以来，美国一些政客俨然结成了“造谣团伙”，持续无端抹黑中国。美国国务卿蓬佩奥、总统国家安全事务助理奥布莱恩、联邦调查局局长克里斯托弗·雷、司法部长威廉·巴尔等政客，如提线木偶，接连跳到前台，谎话连篇，表演拙劣。美国一些政客有计划、有组织地罗织谎言，故意给中国泼脏水，是美国对外关系史上的耻辱一笔。

美国一些政客不肯正视美国的国情，找不到解决本国治理难题的办法。他们斜视着世界，用狭隘而扭曲的心态看待他国奋力发展所取得的成功，变本加厉渲染“中国威胁”。当地时间7月16日，威廉·巴尔竟然荒唐地声称，中国正在对美国进行一场“经济闪电战”，目的是取代美国。荒谬至极！国际社会看得清楚，明明是美方用各种手段频频对外进行打压、威逼。针对中国和中国共产党、中国未来发展等，美国一些政客近来发起的一系列“谣言攻势”，更是严重违背国际关系基本准则，充分暴露出他们根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见。

中国最大的国情就是中国共产党的领导。中国共产党作为中国执政党，是历史和人民的选择，受到14亿中国人民的坚定拥护和支持。哈佛大学肯尼迪政府学院一项长达13年的研究报告指出，中国共产党领导的中国政府在中国人民中享有的支持率和满意度超过了93%。这充分表明，任何割裂中国共产党和中国人民血肉联系的企图都是徒劳的。美国一些政客总想着按照自己的政治设计来改变中国，他们应该好好听听美国前总统尼克松的警告——“我们应认识到，对我们行得通的制度对于经历不同的其他人未必行得通。我们笃信我们的价值观念，但是这些价值观念中的一个基本信条就是不把它强加于人。”

必须指出，40多年来双方共同努力建立起来的中美互利合作关系，是完全符合中美两国、两国人民和世界人民利益的。美国一些政客臆造“一个国家赢了两次”的说辞，指责中国令美国“吃亏”，完全是毫无事实依据、彻头彻尾的谎言。即便在当前中美关系遭遇前所未有困难的形势下，两国互利合作也依然是客观存在。今年4月中美双边贸易额增至412亿美元，中国重新成为美国最大贸易伙伴，5月更是增至465亿美元。中国美国商会近期调查显示，84%的美国企业不愿撤离中国，38%的美国企业将保持或增加对华投资。美国《外交》双月刊网站发表题为《与中国“脱钩”的愚蠢之处》的文章，将中美经济“脱钩”比喻成“做一台复杂的手术”，指出“中国经济并不是可以轻松与全球经济分离的独立有机体，而是通过神经组织、共同的器官和循环系统与全球经济联系在一起的”。

鲁迅先生在其作品《谣言世家》中将谣言比作“杀人不见血的武器”，并且警告：“谣言世家的子弟，是以谣言杀人，也以谣言被杀的。”试问，美国一些政客一味抹黑中国，难道已经准备好彻底跌进对抗的陷阱，困于“自我实现的预言”？可以肯定，他们攻击抹黑中国越起劲，美方信誉崩塌得越快，走出困境的希望就越黯淡。凭借造谣术解不了美国的燃眉之急，带不来美国的发展繁荣，更挡不住中国前进的脚步。

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)