海关数据显示，今年6月份我国进口、出口同比分别增长6.2%、4.3%，实现年内首次双双转正。图为7月15日，在浙江省湖州市南浔经济开发区一家公司的生产车间内，工人们正加紧赶制发往德国、匈牙利等欧洲国家的电梯曳引机。

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7月16日，国家统计局公布，中国国内生产总值二季度增长3.2%。作为世界第二大经济体，中国经济增速由负转正迅速引发国际舆论热议。接受本报采访的外国专家学者高度评价中国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，认为中国经济走上稳步复苏道路，为全球经济复苏带来了希望。

“中国经济具有很强的韧性、潜力和活力”

今年以来，新冠肺炎疫情带来的冲击前所未有，世界经济陷入二战以来最为严重的经济衰退。面对前所未有的挑战，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，上半年经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。

“这表明中国经济具有很强的韧性、潜力和活力。”埃及本哈大学教授萨维对本报记者说，“新冠肺炎疫情在全球蔓延，中国经济复苏引领世界经济发展，给全球经济带来信心和希望。”

比利时商务咨询公司赛百思一直致力于做欧中企业合作桥梁，该公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹经常协助欧洲企业到中国考察。巴尔丹对本报记者说，中国在抗疫和复工复产上做得很好，不仅在短时间内有效控制住疫情，而且稳步恢复生产。二季度经济数据表明，中国经济复苏步伐很快，韧性很强，将助力世界经济摆脱困境。

作为专门研究中国产业与经济的学者，日本东京大学社会科学研究所教授丸川知雄对本报记者说，作为全球主要经济体之一，中国经济实现正增长，将为拉动世界经济发展贡献重要力量。

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多对本报记者表示，中国经济恢复正增长对世界是个令人振奋的消息，展现了中国经济高度的韧性和应变能力。这对世界经济是一大利好，可以帮助世界克服衰退、走出阴霾。

6月24日，国际货币基金组织预测，今年全球经济将萎缩4.9%。国际货币基金组织研究部副主任吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂接受本报记者采访时表示，二季度经济数据表明，中国经济复苏的总体迹象是积极的。

7月14日海关总署发布的数据显示，6月份中国进口、出口同比分别增长6.2%、4.3%，进出口增速实现年内首次双双转正。泰国中华总商会副主席奔勇表示，这表明中国外贸竞争力依然强劲，中国经济正在加快复苏，中国与世界的互动在加强。

“中国市场蕴藏着巨大发展机遇”

中国经济长期向好的基本面没有改变。中国将继续深化改革、扩大开放，全面落实“六稳”“六保”的重大政策举措，为外资企业在华发展开辟了新机遇新前景。外资企业普遍认为，扎根中国发展是正确选择。

菲格雷多表示，“中国将继续深化改革、扩大开放，为中外企业投资发展提供更完善的营商环境”，这给外国投资者吃了定心丸。

商务部7月16日介绍，二季度，全国实际使用外资同比增长8.4%，外商投资预期和信心稳定趋好。商务部的最新数据显示，上半年美国对华实际投入外资金额同比增长6%。日本贸易振兴机构的调查显示，超过九成的日本企业没有打算从中国撤离。近期，丰田汽车宣布与中国5家企业设立推进燃料电池开发的合资企业，日本电产宣布在中国新建驱动马达的研发基地。

比利时贝卡尔特集团是全球钢丝行业的领军企业，一直看好中国市场良好的成长性。该集团从1993年进入中国市场以来，迄今为止，投资总额已经超过10亿欧元。贝卡尔特集团全球特种产品业务和中国区首席执行官廖骏在接受本报记者采访时表示：“中国市场蕴藏着巨大发展机遇，集团把亚洲地区总部设在上海，把亚洲研发中心设在江阴市，这是贝卡尔特集团唯一一个在比利时本土之外建立的研发中心。”

米莱西—费雷蒂认为，预期今年绝大多数国家都会经历经济负增长，中国显然是为数不多能够保持正增长的国家，中国国内市场巨大，有足够的政策空间支持经济复苏。

奔勇在海南投资多年。“随着海南推进建设自由贸易港，打造国际化、便利化营商环境，泰国企业将进一步加大在中国的投资力度。”奔勇表示，中国经济率先重启，中国开放资本市场、优化营商环境的脚步从未停止，这体现了中国坚定不移扩大开放、深度融入世界经济并携手各国推动世界经济复苏的决心。

“中国经济长期向好的趋势并没有因为疫情而发生改变。中国不断扩大开放，推动建设开放型世界经济，这为中国经济可持续发展提供了广阔平台。”巴尔丹认为。

“只有各国加强合作，才能共同振兴经济”

当今世界，各国利益高度融合，人类是休戚与共的命运共同体，合作共赢是大势所趋。越来越多外国企业秉持合作共赢、共同发展的理念，希望不断加强同中国企业的交流合作，为促进世界经济复苏作出贡献。

奔勇表示，“泰国疫情得到良好控制，我们要寻找疫情后经济复苏出路，只有各国加强合作，才能共同振兴经济，尤其是加强与中国的合作，将为泰国经济复苏带来更大动力。”

廖骏满怀信心地表示：“我们看好中国市场，我们在华寻求可持续长期发展的战略没有改变。贝卡尔特是一家具有140年历史的国际公司，我们在华业务蓬勃发展了27年，我们期待会有更多个27年继续服务中国市场”。

丸川知雄表示，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得显著成效，让很多日本企业进一步看好中国市场。中国二季度经济增长转正，5G技术迅速普及带来更多商业机会，日本企业希望在中国继续扩大对外开放中寻找更多发展机遇。

南非国际关系与合作部亚洲与中东事务司专家贾马尔·阿南德表示，中国经济具有强大的韧性，能够抵御各种风险，非洲与中国扩大合作的前景广阔。非中互利合作是共建“一带一路”的生动范例，期待在共商共建共享原则下，中国继续与国际社会一道推动高质量共建“一带一路”，促进世界经济复苏、实现共同发展。

（本报北京、开罗、布鲁塞尔、东京、里约热内卢、华盛顿、曼谷、约翰内斯堡7月17日电 记者苑基荣、黄培昭、任彦、刘军国、李晓骁、吴乐珺、孙广勇、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)