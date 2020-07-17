外交部副部长郑泽光同美国工商界人士举行视频座谈会

2020年7月15日，外交部副部长郑泽光与中国美国商会及其会员企业负责人举行视频座谈会，就中美关系和经贸问题进行交流。中央财办、商务部负责人，以及中国美国商会主席葛国瑞、总裁毕艾伦和可口可乐、陶氏化学、福特汽车、通用电气、高盛、霍尼韦尔、维萨等公司代表参加了座谈会。

郑泽光在致辞中指出，当前中美关系正站在一个十字路口，面临建交以来少有的严峻复杂局面。一个时期以来，美方在一系列问题上采取干涉中国内政、损害中方利益的言行，对中美关系造成严重破坏。美国内一些人出于意识形态偏见，不遗余力诬蔑攻击中国，不择手段阻挠中美交往合作。其言行违背基本事实，误导美国民众，对两国人民共同利益造成严重挑战。针对上述情况，中方多次公开阐明原则立场，已经并将继续作出必要回应，坚决维护国家主权安全发展利益。

郑泽光强调，合则两利、斗则俱伤是中美关系的历史经验；相互尊重、求同存异是中美相处的正确之道。有着5000多年文明、历经无数惊涛骇浪的中国，今天比以往任何时候，都更有定力和韧性应对各种风险挑战，稳步实现自己的奋斗目标。面对中美关系复杂严峻局面，我们坚持从两国人民和世界各国人民根本利益出发，本着善意和诚意，努力推动发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系。但美方不能以怨报德，一再挑战中方核心利益。美方任何强加给中方的霸凌和不公都会遭到坚决反击，美方阻挠中国发展壮大的图谋注定会失败。近日王毅国务委员兼外长在中美智库媒体论坛上发表讲话，清楚阐述了中方对当前中美关系的原则立场，提出激活和开放所有对话渠道、梳理和商定交往清单、聚焦和开展抗疫合作三点建议。美方应予认真考虑，纠正错误，停止负面言行，同中方一道推动两国关系回到协调、合作、稳定的正确轨道上来。

郑泽光表示，突如其来的新冠肺炎疫情，给中国和世界各国带来巨大冲击。中国坚持人民至上、生命至上，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，取得了疫情防控重大战略性成果。这凝聚了中国人民艰苦卓绝的努力，体现了中国领导人的远见卓识和非凡领导力。中方在防控疫情过程中始终保持公开透明，及时同国际社会分享信息，为其他国家提供力所能及的帮助和支持，积极开展抗疫国际合作。中方感谢中国美国商会及会员企业向中国抗疫提供的各种捐助。疫情在美国蔓延后，中国许多省市、企业和社会各界踊跃向美国友好州市、企业和各界人士提供捐助。中方还为美国在华采购大量医疗物资提供便利。目前美国疫情仍在扩散升级。我们愿同美方开展抗疫合作，包括分享防控信息和抗疫经验等，共同拯救更多生命。我们敦促美方停止把疫情政治化、病毒标签化，停止对中国搞污名化、“甩锅”推责，把精力真正用到抑制美国疫情上来，并为两国抗疫合作营造有利氛围。

郑泽光指出，当前中国正在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚。我们在抓好疫情常态化防控的同时，积极推进“六稳”、“六保”, 并在财政、税收、金融等领域采取了一系列有力举措。中国经济长期向好的基本面没有改变、也不会改变。今年第二季度，中国工业、服务业实现增长，消费、投资持续改善，主要经济指标比一季度明显好转。国际资本市场和投资者普遍看好中国经济走势，国际货币基金组织对中国经济前景也作出乐观预测。

中国的改革开放并没有因疫情而停滞，而是步稳蹄疾地继续推进。2018年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时宣布中国将在扩大开放方面采取的四项重大举措，包括大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口。两年多来，这些举措不断落地并产生积极成效。一是平均关税税率已降至7.5%，超过所有发展中大国，接近发达国家水平。今年1月我们再次下调包括日用消费品、重要药品、先进技术设备在内850余项商品关税。二是不断扩大金融业、服务业、制造业、农业、基础设施等领域市场准入，连续四年大幅压减《外商投资准入负面清单》和《自由贸易试验区外商投资准入负面清单》,限制事项分别由93项和122项减至33项和30项。三是去年7月发布《关于进一步扩大金融对外开放的有关举措》，现在中国金融业已实现全面对外开放。四是加快海南自由贸易港建设，并将在中西部地区增设自贸试验区、综合保税区。五是颁布《外商投资法实施条例》，全面加强知识产权保护，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。当今世界，人类是休戚与共的命运共同体，合作共赢是大势所趋。中国坚持深化改革、扩大开放的决心不会变，欢迎外国企业扩大对华投资与合作的承诺不会变。我们将继续建设市场化、法治化、国际化的营商环境，对各类所有制企业、内外资企业一视同仁。

郑泽光指出，中美经济处在不同发展水平，有很强的互补性。两国开展经贸合作是国际产业分工决定的，也是两国企业和消费者的选择。中美经贸关系的本质是互利双赢，这已经为大量的事实所证明。中方落实中美第一阶段经贸协议的承诺和行动是认真的，但协议的执行需要双方共同作出努力，美方应停止对中国企业的各种限制和歧视性做法，为落实协议创造有利条件。美方泛化国家安全概念，疯狂打压中国高科技企业，只会倒逼中国加快自主创新，促进中国高科技产业更快发展，使美国企业失掉本来可以拥有的市场份额和合作机会。美国内那些鼓吹人为割裂与中国经济联系的人，违背了基本常识和经济规律，损害的是两国企业和消费者的根本利益。我们敦促美方纠正错误，停止歇斯底里的反华鼓噪，停止损人害己的做法。

郑泽光指出，中国美国商会及商会会员企业多年来扎根中国，亲眼目睹改革开放给中国带来的历史性变化，亲身感受中美经贸合作给双方带来的巨大利益。你们是中美关系的推动力量和桥梁纽带。我们一如既往欢迎美国工商界来华投资兴业，一如既往支持两国企业加强互利合作。希望美国工商界抓住中国经济蓬勃发展和中国扩大开放带来的机遇，同中国企业加强合作、共同发展，实现互利双赢。

与会美国企业界人士表示，美国工商界高度重视中国市场，看好中国经济发展前景，欢迎中国政府出台一系列改革开放举措，愿继续扎根中国，与中国共同成长。中美关系稳定发展对两国企业开展合作至关重要，美工商界明确反对两国经济“脱钩”。希望美中双方落实好第一阶段经贸协议，为两国企业合作创造有利环境。

美方参会代表就美国企业在华运营提出一些具体问题。郑泽光及与会的中央财办、商务部负责人作了解答。

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