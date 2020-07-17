中菲关系稳定成熟 前景广阔

今年，中国同菲律宾迎来建交45周年。6月9日和11日，习近平主席和杜特尔特总统互致贺电并通电话，共同致力于推动中菲全面战略合作关系不断迈上新台阶。7月14日，王毅国务委员兼外长同菲律宾外长洛钦通电话，双方就在疫情防控常态化形势下积极开展双边交往、持续加强抗疫合作、妥善处理南海问题等深入交换意见，达成广泛共识。

传统友谊历久弥坚

中菲是隔海相望的友好近邻，传统友谊源远流长。上千年前，两国人民乘风破浪，用智慧与勇毅开辟了古代海上丝绸之路，搭建起两国商贸往来和民心相通的桥梁。近年来，两国关系成功实现从转圜、巩固到提升的跨越式发展，政治互信持续深化。习近平主席同杜特尔特总统八次会面，就搁置海上争议、通过双边协商管控局势、加强对话合作达成重要共识，推动两国关系进入了“新黄金时代”。

务实合作硕果累累

当前合作共赢成为两国务实合作不可逆转的主旋律。2019年双边贸易额达609.5亿美元，较建交之初增长800余倍。中国已成为菲律宾第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第三大出口市场，并连续多年成为菲第二大游客来源地。中菲续写古代海上丝绸之路新篇章,将“一带一路”倡议同菲律宾“大建特建”规划深入对接，迅速释放两国务实合作潜力，桥梁、铁路、水利、电信等一批重要合作项目稳步推进。中国已成为助力菲律宾经济社会发展的重要伙伴。

团结抗疫血浓于水

在中国抗击疫情最艰难的时刻，菲律宾各界纷纷伸出援手。杜特尔特总统多次公开表达对中国的坚定支持，赞赏中国抗疫努力，呼吁民众保持对华善意。洛钦外长数度发声力挺中国，据实批驳涉华不实言论，反对借疫情散布谣言，攻击抹黑中国。菲律宾政府及社会各界积极捐款捐物，令中国人民深受感动。在菲律宾暴发疫情后，中国感同身受，投桃报李，毫无保留分享抗疫经验，迅速遴选医疗专家组赴菲驰援，竭尽所能提供物资援助。截至6月上旬，中国政府累计向菲律宾援助25.2万份检测试剂，130台呼吸机、187万件医用口罩、防护服、护目镜等医疗防疫物资。患难见真情，经过疫情考验，中菲关系的基础更加牢固，民心更加相通，友谊更加深厚。

中菲一致支持国际社会团结抗疫，支持世卫组织发挥重要作用，反对将病毒政治化，借疫情污名化，共同为推动构建人类卫生健康共同体发挥积极作用。

相互支持妥处分歧

多年来，中菲在涉及彼此重大关切问题上相互支持，在重要国际和地区问题上保持战略沟通。菲方多次公开表态支持香港国安立法，发出理性声音，彰显正义力量。中国坚定支持菲律宾禁毒和反恐努力，为菲维护国内和平贡献力量。中菲共同致力于推动中国－东盟关系提质升级，促进区域经济一体化，提振了地区经济增长信心。

在南海问题上，两国坚持通过友好协商妥善处理分歧，同东盟各国一道加紧推进“南海行为准则”磋商，共同致力于维护南海和平稳定。疫情发生以来，承载抗疫物资的船只和飞机在南海往来穿梭，让这片海真正成为友谊之海、合作之海、互助之海。近期，美国出于地缘政治需要，在南海兴风作浪，蓄意挑拨中菲关系。两国外长就这一情况及时沟通，一致同意要继续通过对话协商处理海上问题，推进海上合作，共同维护好南海的和平稳定。14日，菲总统府发言人洛克表示，菲中在仲裁裁决上看法的确不同，但我们将求同存异。分歧不是菲中关系的全部，双方将在菲中友谊下推进经贸等关系，同时搁置包括领土争议在内的不能达成一致的问题。

中菲友好局面来之不易，值得双方倍加珍惜。双方将顺势而为，积极谋划后疫情时代双边关系发展路径，两国关系必将迎来更加广阔的发展前景，为增进两国人民福祉和地区稳定繁荣贡献更多正能量。

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