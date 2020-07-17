美疾控中心：纽约早期新冠病毒可能主要源自欧洲和美其他地区

新华社华盛顿7月16日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心16日发布的研究报告称，通过分析纽约市早期新冠病毒阳性样本发现，其基因序列与在欧洲和美国其他地区传播的病毒基因序列相似，表明纽约早期新冠病毒可能主要从欧洲和美国其他地区传入。

报告称，为查清新冠病毒是否发生本地传播，纽约市卫生与心理卫生局3月1日至20日对6个医院急诊科进行了哨点监测，采集了544个有流感样症状但流感病毒检测呈阴性的病例样本。这些样本被送至美疾控中心进行新冠病毒检测，其中36例（约占6.6%）呈阳性。

报告显示，通过基因测序，美疾控中心确定大多数阳性样本的基因序列与在欧洲和美国其他地区传播的病毒基因序列相似，这表明新冠病毒可能是从欧洲或美国其他地区传入纽约。

美国此前先后出台针对外国人的入境限制措施，包括2月2日起暂不允许过去14天曾到过中国的外国人入境美国，3月13日起暂不允许过去14天曾到过欧洲的外国人入境美国等。3月8日，纽约市卫生与心理卫生局宣布纽约发现新冠病毒持续性社区传播，此后一周，纽约社区传播的严重程度从“持续传播”上升至“广泛传播”。

报告称，发布旅行限制措施是疫情防控的重要举措之一，但当针对欧洲的限制措施开始实施时，病毒已经传入纽约并发生社区传播。报告还显示，未发现纽约早期病例的基因序列与中国武汉的新冠病毒基因序列直接相关。

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