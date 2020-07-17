外交部：华盛顿正在上演现实版《纸牌屋》

人民网北京7月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持17日例行记者会。记者会实录如下：

中国日报记者：据了解，东亚合作系列高官会即将举行。中方对此次会议有何期待？

华春莹：7月20日至21日，东盟与中日韩、东亚峰会和东盟地区论坛高官会将以视频方式举行。中国外交部副部长罗照辉将出席上述会议。

今年以来，新冠肺炎疫情对各国人民生命健康和经济社会发展造成严重冲击。地区国家在东亚区域合作机制框架下率先开展抗疫合作，成功举行东盟与中日韩领导人特别会议和中国—东盟特别外长会，彰显同舟共济、共克时艰的精神，树立了国际社会团结抗疫的典范。本地区国家互施援手，相互提供物资援助，分享经验和技术，推动共建人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”，维护本地区供应链产业链稳定，取得显著成效。我昨天介绍了，今年上半年，中国与东盟进出口总值逆势增长5.6%，东盟成为中国第一大贸易伙伴，中国连续11年保持东盟第一大贸易伙伴地位。

当前，地区各国仍处在抗击疫情和恢复发展的关键阶段。中方愿同地区国家各方一道，通过此次系列高官会，统筹抗疫和发展，凝聚政治共识，推进务实合作，为今年下半年东亚合作领导人系列会议和系列外长会预作准备，为地区和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。

中央广播电视总台央视记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥近日在记者会上表示，联合国对伊武器禁运10月18日到期后，中方将对伊出售武器系统。中伊已着手相关工作。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到有关报道。蓬佩奥国务卿有关言论显然是为美方推动联合国安理会延长对伊朗武器禁运制造借口，毫无道理。这是美国无视安理会第2231号决议规定和国际共识，单方面退出伊核问题全面协议，背信弃诺、出尔反尔的又一例证。希望美方尽快重返维护安理会决议权威、执行伊核全面协议的正确轨道上来,不要在错误的道路上越走越远。

中方一向对武器出口采取慎重、负责的态度，坚持军品出口三原则，即有助于接受国正当自卫能力；不损害有关地区和世界的和平、安全与稳定；不干涉接受国内政。中方在不违反安理会决议等国际义务的前提下，同任何国家开展正常军贸合作，均无可指责。美国没有资格对中方说三道四。中方近日加入了《武器贸易条约》，而美国去年撤销签署这一条约，双方对待国际规则的态度高下立判，不言自明。

中央广播电视总台国广记者：昨天，“中国+中亚五国”通过视频方式举行了首次外长会晤。你能否进一步介绍会晤有关情况？

华春莹：昨天，“中国+中亚五国”通过视频方式举行外长会晤，王毅国务委员兼外长出席并主持会晤。此次是中国和中亚五国首次举行外长会晤，而且是以视频会晤这一特别方式举行。与会各方围绕加强抗疫合作、推动经济复苏、维护地区安全和密切国际协作四大议题深入交换意见。会议通过并发表了《“中国+中亚五国”外长视频会议联合声明》，决定建立“中国+中亚五国”外长定期会晤机制，认为这将为双方深化战略伙伴关系打造新的重要平台。

我想特别提醒大家关注的是，与会各方就推进中国同中亚国家合作、促进地区和平发展达成9点重要共识：一是中国和中亚各国的发展、稳定、繁荣符合各方共同利益。各方尊重彼此根据本国国情选择的发展道路，愿共同为维护地区和平、稳定与繁荣贡献力量。二是高度评价中国和中亚国家抗疫合作成果，这体现了命运与共的合作理念，愿进一步加强疫情防控合作，尽快设立人员往来“快捷通道”和货物流通“绿色通道”。三是继续推动“一带一路”倡议同中亚国家发展战略对接，进一步扩大贸易规模，就建设健康丝路和数字丝路汇聚更多共识，采取具体行动。四是支持构建互联互通伙伴关系，进一步探讨更多对各方需要和有利的跨国通道，使中亚发挥作为欧亚大陆交通枢纽的重要作用。五是加强农业合作，确保粮食安全。六是拓展电子商务、智慧城市、人工智能和大数据技术应用等高新技术合作领域，共同打造数字经济伙伴关系。七是谴责一切形式的恐怖主义，共同打击“三股势力”、毒品走私、跨国有组织犯罪。八是一致支持阿富汗和平和解进程，愿为促进阿人内部谈判、恢复和平稳定、推进经济重建、加强区域合作发挥建设性作用。九是进一步加强在联合国等多边机制内的合作，共同捍卫多边主义，共同反对干涉他国内政，维护国际公平正义。

大家也许会问，为何中国和中亚五国外长要建立定期会晤机制？中国和中亚国家山水相连，是唇齿相依的友好邻邦。2100多年前，张骞出使西域，中国同中亚国家开启了友好往来的历史。28年前，中国率先同中亚五国建交，双方关系开始了崭新的航程。28年来，我们始终坚持相互尊重、公平正义、合作共赢，走出了一条不平凡的合作道路，树立了新型国际关系的典范。双方建立集体对话平台顺理成章，水到渠成。

中国和中亚国家加强集体合作，是邻国之间的互帮互助，顺应时代潮流，符合彼此利益，基于双方共同需求，不针对任何第三方，也不影响本地区的双多边合作。中方愿以成立“中国+中亚五国”外长会晤机制为契机，同中亚五国定期举行会晤，制定合作规划，让中国—中亚五国友好事业行稳致远。

中新社记者：7月16日，美国白宫以总统特朗普名义发文，纪念首次核试验75周年。发文称美国的核力量在二战后有效维护了全球的安全与稳定，为美及其盟友提供了安全保障；美方已于1992年暂停核试验，但中俄两国却开展低当量核试验；再次呼吁举行“中美俄三边军控谈判”，避免新的军备竞赛。请问中方对此有何评论？

华春莹：我注意到了有关发文。需要指出的是，美方不仅极度美化其核力量维护全球安全与稳定的作用，还罔顾求和平、谋发展的国际大势，一方面鼓吹大国竞争，大力推进自身核武器现代化，研发新型核武器，谋求绝对战略优势，另一方面肆意破坏国际军控体系，一再对外甩锅、毁约退群，为自己发展核力量摆脱一切束缚。美方所作所为恰恰对全球战略安全与稳定构成重大威胁。

美国还是开展核试验次数最多的国家，在本土和境外进行过千余次的核试验，对别国生态环境造成的损害难以估量。根据媒体曝光，美国曾在马绍尔群岛进行多次核试验，对当地居民的生命健康安全以及当地生态环境造成了无法弥补和无可挽回的巨大伤害。相信大家也注意到美国媒体近期报道美政府讨论重启核试验。美国现在却贼喊捉贼，以“莫须有”的罪名诬蔑别国开展核试验，再次拿中国说事儿，其实就是为自己开脱和松绑。我要强调的是，在《核不扩散条约》认可的五个核国家中，中国进行的核试验次数最少。中国也是首批签署《全面禁止核试验条约》的国家之一。中国一贯坚持条约的宗旨和目标，始终恪守“暂停核试验”承诺。

关于美方再次鼓噪的所谓中美俄核裁军谈判，我和我的同事已多次阐明中方立场。希望美方不要再揣着明白装糊涂。作为拥有世界上最大核武库的国家，美方应正视国际社会关切，切实履行核裁军特殊、优先责任，积极回应俄方关于延期《新削减战略核武器条约》的诉求，在此基础上进一步削减其庞大的核武库，这才是维护自身安全和全球战略稳定的正道。

北京日报记者：美国国务院亚太事务助卿史达伟近日在智库演讲中敦促所有参与国际海洋法法庭选举的国家仔细评估中国候选人资格，称选举一个中国官员加入该机构就像雇佣一个纵火犯来管理消防局。中方对此有何评论？

华春莹：美方一些人总是制造一些耸人听闻的说法来污蔑攻击中国。国际海洋法法庭是依据《联合国海洋法公约》建立的重要国际司法机构，中方一直高度重视并大力支持法庭工作，与法庭保持良好合作关系。法庭代表世界各主要法系，确保公平地区分配，这是《公约》缔约方的长期共识和一贯实践。法庭法官以个人身份履职。中方提名的候选人精通国际法、海洋法，在国际海洋法领域有丰富的学识和实践经验，完全符合法庭规约所规定的条件，并已得到联合国亚太组的核可。如能当选，必将为法庭的工作、为和平解决海洋争端作出重要贡献。

美国迄今不批准《联合国海洋法公约》，却动辄以《公约》卫士自居。史达伟助卿完全无视《公约》缔约国就法庭法官选举所达成的基本规则，以及缔约国在长期实践中形成的安排，煽动国际舆论，恶意攻击中方，肆意对《公约》缔约国指手画脚。这种做法才是真正对《公约》、对国际法律秩序和国际关系最大的破坏与践踏。

彭博社记者：美国司法部长巴尔周四在演讲中称，来自中国的黑客针对美国大学和企业窃取有关新冠肺炎治疗的知识产权，中方有何回应？他还称，中国共产党长期以来一直用公开威胁报复和禁止市场准入来对美国企业施加影响。你对此有何回应？

华春莹：中方已多次强调，中国是网络安全的坚定维护者，也是网络窃密和攻击的主要受害国之一。中方在网络安全问题上的立场是一贯、明确的，坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和窃密活动。

我们多次说过，网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件的时候应拿出充分的证据，不能无端猜测。美国一些官员口无遮拦，动辄拿中国说事儿，极不负责任。我们对此坚决反对。真正关心网络安全问题的人一定不会忘记“棱镜门”事件，也应该听说过“方程式组织”，雅虎新闻近日更是报道了美国中央情报局执行网络攻击“密令”。美国等少数国家动辄对他国发动“网络战”，这才是对全球网络空间和平与安全的最大威胁。

我愿再次强调，网络安全是全球性问题，事关各国共同利益，需要国际社会共同维护。“冷战色彩”的对抗性思维只会毒化合作环境，无助于网络空间的和平与安全。

美方一些人声称中国发动网络攻击窃取美国疫苗，这很荒谬。

中国在新冠疫苗研发方面处于领先地位。中国有一流的科研人员，不需要靠偷来取得领先地位。目前，中国科研攻关组按照5条技术路线布局多项疫苗研发任务。中国拥有自主知识产权的疫苗已经成功进入临床试验。中国国药集团中国生物北京生物制品研究所已经率先建成了全球最大的新冠疫苗生产车间。中国药监局等主管部门也正在全力推动新冠肺炎疫苗研发上市。同时，中国正在同有关国家积极加强疫苗研发、生产和分发方面的合作。

我看到有报道，韩国、埃塞、突尼斯等8国领导人发表了联合署名文章，呼吁各国应该建立公平的疫苗分配机制，除非所有国家都安全，否则没有国家真正安全。接种疫苗是抑制疫情最有效的途径，但前提是各国能平等地获取疫苗。对此，我完全赞同。

事实上，在第73届世卫大会上，习近平主席已经郑重承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。

中国不会像个别国家那样谋求垄断、买断疫苗和抗疫药品，我们将继续同有关国家一道，加强和推进在疫苗研发、生产和分发方面的合作，为全球尽快战胜疫情、维护世界各国人民的生命安全和健康作出我们的贡献。

至于中国威胁报复美国企业，有关言论是典型的混淆是非、颠倒黑白，也是赤裸裸的霸权心态的表现。看一看美国政府如何穷凶极恶、不择手段地以莫须有罪名打压华为等中国企业，看看美方如何没有底线、严重违反人权地恐吓讹诈、任意抓捕中国企业人员，甚至威逼利诱其小伙计至今非法拘押孟晚舟女士。我想问，有任何一家美国企业在中国遭遇同样的经历吗？中方不会像美方这么low。我们将坚定不移推动全方位对外开放，致力于发展更高水平的开放型经济，为中外企业打造一视同仁、公平竞争的市场环境。但我们也不会允许美方肆意侵害中国企业的正当合法权利，我们有权利拒绝霸凌和不公。

法新社记者：美国司法部长巴尔称，中国正发起经济闪电战，以占领全球经济的战略制高点，试图超越美国成为超级大国，这是一场咄咄逼人的运动。他警告称中国会利用全球化来传播其政治意识形态。中方对此有何回应？

华春莹：近段时期以来，美方多名高官针对中国进行无端指责，都是老调重弹，歪曲事实，转移视线，世人其实已看透了这套把戏。我不想一一批驳，今天作个总体回应。

很多人关注当前中美关系，担心中美关系恶化。有中国学者表示，美方正在为中美关系恶化踩油门，而中方在努力踩刹车。

的确，美方一些人出于意识形态偏见，不遗余力把中国渲染成对手甚至敌人，变本加厉地抹黑攻击中国，不择手段地围追堵截中国，把正常人文交流政治化，把经贸科技合作武器化，把“攻击中国”作为解决自己国内政治问题的“万能药”。这些人为了一己政治私利，不惜绑架美国国内民意、不惜绑架中美关系、不惜绑架国际秩序，甚至到了丧失理智、走火入魔的地步。这种饮鸩止渴的短视行为，正在对美国自身和世界造成严重伤害。

美国作为世界上拥有最发达、最先进医疗技术和资源的国家，已经成为世界上疫情最严重、感染和死亡人数都最多的国家。近日美国4名前疾控中心主任共同发声，指出美政府正在将科学问题前所未有地高度政治化。就连美国顶级疾控专家福奇也遭到甩锅攻击。正如大家所看到的，华盛顿正在上演现实版《纸牌屋》，代价是人民的生命，社会的分裂。这是美国人民的不幸。

中国从来无意挑战或者取代美国，无意与美国全面对抗。我们最关心的是提高本国人民的福祉，最重视的是实现中华民族的复兴，最期待的是世界的和平稳定。燕雀安知鸿鹄之志。那些声称中国想超越美国成为超级大国、声称中国试图推翻现有规则体系的人，显然是以己度人，是对中国战略意图的严重误判和误读。

中国对美政策没有变化，我们愿意本着善意和诚意发展中美关系。中美关系稳定发展不仅符合中美两国和两国人民根本利益，也是维护世界和平、稳定与发展的需要，同时这也是中美作为世界第一大和第二大经济体以及安理会常任理事国应有的大国责任和担当。

当然，中美关系保持稳定发展需要中美双方相向而行，需要双方各自尊重彼利核心利益和重大关切，需要各自尊重国际法和国际规则，需要开展平等的对话协商。中国作为一个独立自主的国家，我们有权利维护自身的主权、安全、发展利益，有权利保卫中国人民艰苦奋斗获得的劳动成果，有权利拒绝任何针对中国的霸凌和不公，有权利反击美方对中国的恶意诽谤和抹黑攻击。

王毅国务委员前不久在中美智库媒体论坛致辞中，就推动中美关系走出当前困境、重回正轨提出了三点建议，包括激活和开放所有对话渠道、梳理和商定交往的清单、聚焦和展开抗疫合作。我们希望美方能够回归理性，能够构建更为客观冷静的对华认知，制定更为理性务实的对华政策，像个负责任的大国一样行事，对得起本国人民，也经得起历史的评判。

对于连日来美方在涉华问题上的种种污蔑攻击，我想起苏轼的一句词：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。

日本经济新闻记者：中国海洋调查船在日本“冲之鸟岛”附近“专属经济区”持续进行活动。日本政府规定必须事先获得同意，已就此向中方提出照会。你能否介绍中方在上述海域进行活动有什么理由？

华春莹：理由非常简单。根据《联合国海洋法公约》，冲之鸟是礁不是岛，不能拥有专属经济区和大陆架。日本单方面主张没有法律依据。中方科考船在该海域作业是行使公海科考自由，不需要得到日方许可。

澎湃新闻记者：针对有报道称特朗普政府正考虑对所有中国共产党员实施签证限制，美国国务卿蓬佩奥接受采访称，美国想确保用符合美国传统的方式做这件事，总统和我们的团队正在研究许多设想。白宫发言人称，对于中国，我们所有选项都在桌面上。请问中方对此有何回应？

华春莹：昨天美国媒体这一报道在中国民众间引发了很大反应。很多民众纷纷在网上表示“我是共青团员”、“我是少先队员”,还有人表示“就美国现在这样，请我去我都不去”。

美国官方还没有出来澄清这是不是Fake News。如果属实，美方就是选择公然与14亿中国人民作对，公然站到世界五分之一人口的对立面。这完全违背中美两国人民的意愿和21世纪潮流，非常荒唐。

美方应该知道，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。正是在中国共产党领导下，中国人民赢得了独立、自由和解放，而且在国家建设和发展进程中不断取得伟大成就。实践已经证明，中国特色社会主义道路不仅使14亿中国人民摆脱了贫困落后，也让中华民族再次为人类进步事业作出了重大贡献。任何国家、任何人、任何势力都没有任何资格否定中国人民选择的、已经被实践证明是正确的道路，更没有能力阻挡中国坚定不移沿着中国特色社会主义道路继续前进。

至于美国是选择开放包容，还是选择关闭大门，自我孤立，这是应该由美国人民、美国政府作出的选择。世界都在拭目以待。

新华社记者：有媒体称，今年一季度中国经济深受新冠肺炎疫情冲击，但上半年中国国民经济逐步复苏态势日益明显，中国国家统计局数据显示第二季度GDP同比增长3.2%。媒体认为这显示中国已经成功控制住了疫情，下半年中国经济反弹势头将更强。你对此有何评论？

华春莹：昨天中国国家统计局发布了上半年中国经济运行情况数据，国务院新闻办也举行了相关新闻发布会。我注意到外国媒体对此也非常关注。

二季度中国经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，市场预期总体向好，成绩来之不易。这得益于我们及时有效控制疫情，统筹推进疫情防控和经济社会发展，体现了综合实施宏观经济政策的成效，彰显出中国经济的强大韧性和发展潜力。事实证明，中国经济经受住了疫情大考，稳中向好、长期向好的基本面没有改变。

中国经济呈现逐步回稳态势，对世界经济无疑是利好消息。疫情暴发以来，我们积极开展抗疫国际合作，向150多个国家和国际组织提供了援助物资或资金，有力支持了相关国家疫情防控。我们全面推进复工复产，加快恢复生产生活秩序，为全球产业链供应链稳定作出积极贡献。我们持续扩大对外开放，积极推进对外经贸合作。6月份中国货物贸易进出口同比增长5.1%，其中进口增长6.2%，有效提振了世界总需求，促进了国际贸易发展。不少权威国际机构看好中国经济发展前景，预测中国是今年唯一能够保持正增长的主要经济体，将为世界经济复苏注入信心和动能。

当前，全球疫情仍在扩散蔓延，疫情对世界经济的冲击仍在演变发展，中国经济发展仍面临不少挑战。我们愿同各方加强宏观经济政策协调，就疫情防控、复工复产等加强合作，携手建设开放型世界经济，为推动世界经济早日走出衰退、实现平稳复苏作出不懈努力。

香港中评社记者：美国务卿蓬佩奥接受采访时称，美国政府比中国政府在道德上更优越，给予人民更多自由。中方对此有何评论？

华春莹：是这样吗？这很像穿着新装的“皇帝”，完全沉浸在自己的世界里。请美国先给弗洛伊德和非裔美国人呼吸的自由吧。

日本共同社记者：据报道，美国政府将从8月13日起实施《国防授权法》，禁止美政府从任何使用华为、中兴等五家中国公司产品的企业购买产品或服务。中方对此有何评论？

华春莹：我刚才已经全面阐明了中方对美方近期一系列涉华言行的看法。在华为等中国企业问题上，美方没有任何证据可以证明他们对美国家安全构成威胁。华为最大的“错”就是它是中国的，就是它在5G领域比美国更先进。美国似乎容不得任何其他国家有比他更好的东西存在，所以以莫须有的罪名、滥用国家力量打压华为等中国企业。这是一种经济霸凌行径，是对美国一贯标榜的市场经济原则的公然否定。世界各国对此看得非常清楚。

我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国的蓄意抹黑指责，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。美国企业希望中方为其提供公平、公正、非歧视环境，但他们也应将心比心想一想，有哪个国家的企业像中国华为等企业一样，在美国遭到如此不公平、无理和蛮横对待？我认为有正义感的国家和人士都应该站出来大声呼吁。

彭博社记者：英国首相鲍里斯计划在周五举行记者会，将谈及英国、美国、加拿大共同指控与俄罗斯相关联的黑客组织试图窃取与新冠疫苗有关的研究。你对此有何评论？另外，中国研究机构是否也遭遇了类似的与新冠疫苗研究相关的黑客攻击？

华春莹：网络空间虚拟性很强，溯源难，任何国家要对其他国家提出指控，必须基于充分确凿证据，否则是不负责任的。我们希望各国都能凭真本事加快研发，一起为在全球实现疫苗的可及性和可担负性作出积极贡献。这是一个为人类谋福祉的事。各方应形成良性竞争和互动，而不是恶意攻击。

彭博社记者：台湾方面称，台驻香港首席代表由于“不必要的政治障碍”而返台。有媒体称这是因为他拒绝签署支持一个中国原则的声明。中方对此有何评论？

华春莹：我不了解情况。世界上只有一个中国，这是事实，也是国际共识。台湾方面有些人怎么能称之为“不必要的政治障碍”呢？

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华春莹：各位记者朋友，在今天的记者会结束前，我非常高兴地向大家介绍我的新同事——新任外交部发言人、新闻司副司长汪文斌。

汪文斌副司长从事外交工作已经27年，曾在外交部新闻司、西欧司、政策司、办公厅，以及中国驻塞内加尔、喀麦隆和毛里求斯使领馆工作。他于2017年至2020年期间任中国驻突尼斯大使。汪文斌副司长有着丰富的外交工作经验和良好的沟通能力。我相信他很快会和各位中外记者朋友熟悉起来，打成一片，融洽相处、愉快合作。我相信记者朋友们会像支持我和历任发言人一样支持汪文斌副司长的工作。下面请文斌副司长和大家打个招呼。

汪文斌：各位记者朋友，大家下午好！感谢华春莹司长今天专门把我介绍给大家。我很高兴、也很荣幸能够在这个讲台上和大家结识。正如刚才春莹司长介绍的那样，我已有27年的外交工作经历，但作为外交部发言人，我还是一个新人。我将努力向我的前任们学习，真诚地同广大记者朋友们沟通交流，向大家及时、准确地介绍中国的外交政策和外交理念，增进中外人民之间的相互了解和友谊。今后的日子里，我会认真对待大家提出的每一个问题，为大家的工作提供力所能及的帮助，同时也期待能够得到大家的理解和支持。由于疫情原因，今天我就不再一一和大家打招呼了，但我相信今后会有更多机会和大家交流。谢谢大家！

华春莹：汪文斌副司长将于下周开始主持外交部例行记者会。欢迎大家继续积极踊跃参加、提问。今天记者会到此结束，祝大家周末愉快。

(责编：徐祥丽、杨牧)