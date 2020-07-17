西班牙：独立选择or听命于蓬佩奥

据报道，美国国务卿蓬佩奥日前与西班牙外交大臣冈萨雷斯通话，就使用华为5G技术问题向西政府施压。报道称，蓬佩奥在通话中“深刻阐述了”采用“安全5G网络的重要性”，并对世界电信公司发出所谓的“警告”，进行恫吓。

这是在英国政府屈从于美国压力背信弃义，取消欢迎华为5G入网的承诺之后，蓬佩奥等美国当权政客“趁热打铁”，对一个欧盟重要成员国施压，在欧洲围堵华为的卑劣行为。美国在西班牙政府身上下功夫，这不是第一次。早在今年2月，美国国务院通信技术局网络安全主任罗伯特·斯特雷耶在美驻西使馆会见西班牙和其他欧盟国家官员时，危言耸听地恐吓欧洲国家允许华为技术进入5G网络，是冒“让中国共产党获取重要信息的危险”，要求它们使用其他公司的技术。

蓬佩奥之流选择西班牙为继英国之后第二个欧洲施压目标是费了一番心思的。首先，欧盟两大国德国和法国领导人已就“后疫情时代”继续与中国合作问题明确表态，其中包括允许华为入网，压其改变立场不易。第二，西班牙在欧盟中有一定影响力，与中国合作关系密切，且通信网络市场较大，如能压其在排除华为方面让步，在欧盟中将是一个重要突破，不仅可带动其他成员，而且可冲击德、法。第三，西班牙是“一带一路”重要参与者，且与拉美国家关系密切，如能通过施压离间中西关系，可收带动、影响一大片之效。

一个华为公司，招致世界第一强国如此“介意”，竟使得蓬佩奥们顾不得国内疫情失控、社会动乱、经济衰退，满世界围追堵截，这究竟是为什么？最根本的原因，可能是美国从华为的发展历程和实力看到了中华民族伟大复兴的精神力量和中国和平发展的前景。对他们来说，扼杀华为就是削弱中国。因此，这种追杀围堵还将继续下去，斗争未有穷期。

西班牙方面确认蓬佩奥谈及此事，未透露细节。美国施压的手段既有华为技术“威胁信息安全”的恫吓，又有“为中国共产党和侵犯人权服务”的欺骗，还有美国“先进技术”和各种“优惠”的诱惑，被压者能否顶得住，取决于其维护独立自主的决心和从国家长远利益出发全面权衡利弊的智慧和定力。

尽管美国机关算尽，穷凶极恶，但从世界范围看，华为技术以其巨大的优势和竞争力受到大多数国家的欢迎，华为的市场依然很大。

西班牙在处理重大国际事务中素有坚持独立自主的传统，且中西建交47年来双边合作及在中国—欧盟框架内的合作全面发展，给双方带来了实实在在的利益，两国在通信技术领域内的合作也有坚实的基础和广阔的前景。我们期待，西班牙政府在华为技术问题上作出最符合本国利益的正确选择。

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