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新华国际时评：事实令欧洲对美心态难再天真

2020年07月17日16:35  来源：新华网
 

　　新华社北京7月17日电 题：事实令欧洲对美心态难再天真

　　新华社记者吴黎明

　　美国国务卿蓬佩奥日前发出威胁，美方将对输送俄罗斯天然气到欧洲的“北溪-2”项目参与方实施制裁，还口口声声说，这一项目不利于欧洲能源独立，美国则随时准备满足欧洲盟友的能源需求。

　　然而，欧洲对于美国的“好意”毫不领情。德国外长马斯回应称，美国政府的相关表态，是无视欧洲对能源来源和获得方式的自主决定权，“我们明确反对域外制裁”。欧洲舆论认为，制裁“北溪-2”项目的根本目的，是要欧洲买美国的天然气。

　　欧美围绕“北溪-2”项目而生的矛盾背后，折射出欧美关系近年来的一个显著变化：随着美国一次次为了一己私利而不惮破坏美欧关系的互利原则，欧洲整体对美国的心态已难以再像过去那样天真。美国政府种种自私、蛮横和虚伪的举动，教育了不少欧洲国家，把他们从“美国会永远把欧洲当成铁杆盟友”的梦境中叫醒。

　　如今的特朗普政府，公然把“美国优先”挂在嘴上，欧洲盟友的种种关切难入其视野。从动辄称欧洲“占便宜”，到一言不合就发动贸易战，华盛顿要与欧洲“明算账”，“收保护费”心态一览无遗。

　　美国日益偏执地奉行单边主义，摒弃了欧洲奉为圭臬的多边主义。从叫嚷着北约“过时”到鼓励英国“脱欧”，从退出欧洲大力支持的气候变化巴黎协定，到退出历经多年达成的伊核协议，再到不打招呼退出牵系欧洲安全的《中导条约》，美国的种种做派让欧洲人忐忑不安。正因如此，法国《世界报》指出，特朗普政府给欧盟带来“生存挑战”。

　　疫情进一步凸显美方的自私自利，撕碎了跨大西洋关系最后一丝温情。美国公开“截胡”欧洲多国的防疫物资，企图将德国新冠病毒疫苗研发成果据为己有，拒不参加欧洲参与的全球疫苗免疫联盟……更让欧洲瞠目结舌的是，特朗普政府以世卫组织偏袒为由，先是蛮横地中止美国向世卫组织缴纳会费，继而干脆宣布退出世卫组织。欧洲议员阿诺·当让认为，新冠病毒“敲响了数十年前建起的跨大西洋两岸关系的丧钟”。

　　欧洲对美心态的转变，从欧盟两大引擎-法国和德国政府的表态中清晰可辨。法国总统马克龙多次呼吁，希望建立一个“独立的欧洲”。德国总理默克尔前不久公开表示，欧洲将不得不对欧美关系“进行根本性思考”，前不久还回绝了美方提议举行的线下G7峰会。德国媒体称，柏林已经在酝酿反制措施，应对美方的长臂管辖式制裁。

　　当然，多种因素决定，美欧关系短时间内不会发生质变，但对欧洲而言，及时放弃对美国的天真幻想，坚定维护自身的合理利益，已是势在必行。

(责编：于洋、燕勐)
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