新华社内罗毕7月17日电 综述：中国驰援非洲抗疫增进中非友好互信

新华社记者

过去数月，中国和非洲国家经受新冠疫情严峻考验，相互声援、并肩战斗。疫情在全球多点暴发后，中国第一时间驰援非洲，中非友好互信在团结抗疫中更加牢固。

3月以来，中国政府和公司捐赠的多批次大量医疗用品已被分发到50多个非洲国家和地区，包括口罩、医用防护镜、一次性防护服、额温计、检测试剂盒、呼吸机等。

7月14日，中华全国总工会向非洲工会捐赠一批医疗用品和办公设备，以支持该工会在非洲大陆开展抗疫工作。7月16日，南苏丹中国商会向南苏丹副总统丽贝卡办公室捐赠了帐篷、蚊帐、大米、面粉、食用油等生活物资，这批物资将分发给首都朱巴周边需要帮助的妇女、孤儿及其他弱势群体。

马云基金会和阿里巴巴基金会已向54个非洲国家捐赠了三批医疗用品，支持非盟和非洲疾控中心在非洲的抗疫工作。非盟委员会主席法基说：“这些至关重要的物资将增强非洲疾控中心战略储备，有力帮助非盟成员抗击新冠疫情。”

与此同时，中国还及时向非洲多国派出医疗专家组，与当地民众并肩抗疫。截至6月2日，中国应邀向10余个非洲国家派出百余位医疗专家，与非洲方面卫生部门和医务人员举行了170多次深入交流会议、与当地社区进行接触、参观医院和实验室并为常驻非洲的中国援非医疗队提供指导，得到相关国家积极反馈和好评。

布基纳法索和埃塞俄比亚是最早一批迎来中国抗疫专家组的国家。

4月16日，由天津12名医疗专家组成的抗疫专家组抵达布基纳法索，随即投入到繁忙工作中。据中国驻布基纳法索大使馆统计，专家组共进行4次实地查访、14次跨学科会议、8次培训讲习班和40次技术交流会议，500多名布基纳法索医卫人员受益。

布基纳法索卫生部长卢盖说：“中国医疗专家的建议将使布基纳法索将新冠疫情传播的风险降到最低。这次访问富有成果，我们将根据实际情况落实中国专家提出的相关建议。”在完成布基纳法索的任务后，专家组前往科特迪瓦继续抗疫行程。

在埃塞俄比亚，由四川省派出的中国医疗专家组与当地卫生部、非洲疾控中心以及世卫组织埃塞俄比亚办事处的官员和专家举行会议，交流经验与学术见解，并提出抗疫建议。专家组还向埃塞俄比亚医院捐赠了一批个人防护设备。

“中国专家带来了我们急需的专门知识和一手经验，否则我们将无法有效应对这种病毒。这是中非团结的生动体现。”来自首都亚的斯亚贝巴一家公共卫生机构的医生莱格西斯·阿勒姆说。

结束在埃塞俄比亚为期两周的行程后，四川医疗专家组前往吉布提继续非洲行程。5月10日，在完成对吉布提的援助任务时，吉布提总理卡米勒为中国医疗专家组12名成员颁授“6·27独立日”国家勋章，表彰专家组抗疫贡献。

5月中旬，中国湖南省医疗专家组抵达津巴布韦。津巴布韦哈拉雷市疾控中心负责人库扎伊·马松达说：“有些疫情知识我们听说过，有些在书本中读到过，但听取了一线专家的讲解才使我们对应对新冠疫情有了更深刻的认识。”

津巴布韦总统姆南加古瓦在致中国医疗专家组负责人的信中表示，感谢专家组分享中国在抗击新冠战役中获得的专业知识，并给予津巴布韦坚定支持。

结束对津巴布韦的抗疫支援后，湖南省医疗专家组又马不停蹄地前往赤道几内亚。

此外，46支中国援非医疗队也在协助非洲国家抗击疫情。中国国家卫生健康委员会的数据显示，长期驻扎非洲的中国医务人员约1000名，他们已为非洲国家举办了400多次防控新冠疫情相关培训活动。

中非友好历久弥坚。如今，团结抗疫已成为中国和非洲在卫生领域加强合作的最新阵地。6月17日，在中非团结抗疫特别峰会上，中方宣布将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务，同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度。

卢旺达总统卡加梅说，中国政府和人民雪中送炭，为非洲国家抗击新冠疫情提供了重要物资和设备，帮助我们挽救生命。在抗击疫情的关键时期，我们再次看到中非合作论坛框架下的团结合作富有成效。（执笔记者：王洪江；参与记者：曹凯、张玉亮、王守宝、肖玖阳、郑扬子、王松宇、乔本孝、赵宇鹏、吕天然、谢晗、刘瑞娟）

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