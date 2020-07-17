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乘风破浪的阿拉伯姐姐们

曾书柔 实习生邓纬琳

2020年07月17日16:16  来源：人民网-国际频道
 

自6月起，一档“30岁+”女明星参加的选秀节目《乘风破浪的姐姐》在网络上持续霸屏，这群姐姐们有故事有想法，有阅历有气质，引起人们对节目的火热关注。

少壮轻年月，迟暮惜光辉，而真正的赢者从不给自己的人生设限，她们不被性别、年龄、时间所束缚，在人生的每一个阶段都活出自我的意义、绽放独特的魅力。

今天，让我们一起来关注阿拉伯世界中乘风破浪的姐姐们，她们有的年少成名至今数十载，有的是艺坛常青树，有的热心公益，有的已是好几个孩子的母亲，但依旧活跃在各大电视台和音乐节的舞台上，她们的歌曲也时刻回响在阿拉伯国家的大街小巷中。

第一位在中国开唱的阿拉伯女歌手萨米拉·赛义德

萨米拉·赛义德出生于1958年，是一名摩洛哥流行歌手，现旅居埃及。萨米拉被认为是至今仍活跃在舞台上的最老一辈阿拉伯艺术家之一。她从9岁开始唱歌，10岁时发行了第一首个人单曲，该歌曲由摩洛哥著名作曲家阿卜杜·纳比·杰拉里制作。萨米拉至今已经发行过46张专辑，获得过BBC国际音乐奖、摩洛哥“领袖勋章”等诸多荣誉和奖项。萨米拉曾在世界各地成功举办演唱会，她还是第一位在中国开唱的阿拉伯女歌手。

“阿拉伯艺术女王”艾哈莱姆·夏姆西

艾哈莱姆·夏姆西出生于1968年，今年52岁，是一名阿联酋女歌手。艾哈莱姆的歌迷称她为“女王”，沙特歌手穆罕默德?阿卜杜则称她为“海湾艺术家”，她是阿拉伯世界演唱会和音乐节票房收入最高的歌手之一。她多次参加阿拉伯地区和欧美地区的音乐节，特别是“拉亚利迪拜”音乐节。在2003年的多哈卡塔尔艺术节上，艾哈莱姆被加冕为阿拉伯艺术女王。2011年，艾哈莱姆加入了MBC“阿拉伯偶像”节目的评审团，并连续四年担任节目评委，现在她是“阿拉伯好声音”歌唱比赛的导师兼评委。

埃及歌手谢琳·阿卜杜勒·瓦哈卜

谢琳·阿卜杜勒·瓦哈卜生于1980年，是埃及著名歌手、演员和电视节目主持人。她曾担任MBC电视台“阿拉伯好声音”的评委。她的声音被认为是埃及最有力、最独特的声音之一。谢琳在电视剧领域也取得了巨大的成功，她参演了电视剧《我的道路》，在斋月期间赢得了人们的关注，该剧集在突尼斯广播电视节上获得了最佳电视剧奖。

叙利亚歌手米娅德·哈乃薇

米娅德·哈乃薇出生于1959年，是一名叙利亚女歌手。她出生于一个音乐世家， 18岁时被埃及音乐家穆罕默德·阿卜杜勒·瓦哈卜发掘，并被其称为“划时代女歌手”。米娅德与很多知名的阿拉伯作曲家合作过，但真正使她声名大噪的是她与作曲家巴立格·哈姆迪的合作。米娅德的著名歌曲包括《我爱你》《曾经的爱》《一年已去》等。

黎巴嫩新生代偶像达莉达·哈利勒

达莉达出生于1987年2月，是一名黎巴嫩演员、歌手和舞蹈家。她的演艺生涯开始于2007年，当时她参演了黎巴嫩电视剧“五十-五十”。2012年，达莉达获得了Murex d’Or的“最佳新人女演员奖”。如今，她出演的影视剧作品已多达二十几部。达莉达在2018年阿拉伯版的Celebrity Duets中获得了最终的优胜者奖，奖金为30000美元，达莉达选择将奖金捐赠给非政府组织“北部自闭症关爱中心”。此外，她还出演了《与星共舞》。

阿尔及利亚歌手费拉·阿巴布萨

费拉·阿巴布萨出生于1961年4月，是一名阿尔及利亚歌手和钢琴家。她来自一个著名的阿尔及利亚艺术世家，父亲是一位诗人和音乐家，兄弟姐妹都是受欢迎的歌手。从很小的时候起，她就被安达卢西亚和阿尔及利亚的音乐所包围，并且学习了钢琴，乌德琴以及其他乐器。虽然费拉是阿尔及利亚人，但她经常用埃及方言演唱歌曲，在埃及和中东地区很受欢迎。值得注意的是，费拉从未用法语演唱过歌曲，尽管这在北非歌手中非常普遍。

突尼斯歌手拉蒂法·阿拉法维

拉蒂法·阿拉法维出生于1968年，是突尼斯的流行歌手。拉蒂法早期的专辑都具有浓郁的阿拉伯风格，专辑《美丽的夜晚》使她在埃及闻名，而专辑《不仅仅是我的灵魂》于1986年发行，在整个阿拉伯世界取得了巨大的成功。拉蒂法的歌曲具有其独特的风格，她缩短歌曲的时长，加入探戈音乐等元素。在1999年，拉蒂法发行了一张国际畅销专辑，名为《清晰》，该专辑由法国环球唱片公司发行，是拉蒂法使用非阿拉伯语语言演唱的第一张专辑，其中的法语-阿拉伯语歌曲《Inchallah》荣登《Elle》杂志音乐榜单第五名。

“海湾的竖琴”纳瓦尔·科威特

纳瓦尔·科威特出生于1966年，是一名科威特女歌手，被认为是阿拉伯世界中最重要的艺术家之一。她为阿拉伯歌曲，尤其是海湾歌曲的发展做出了重大的贡献，被称为“海湾的竖琴”。纳瓦尔因其极高的知名度经常被各大音乐节邀请，在世界各地进行演出。她的歌曲以浪漫情歌为主，感情充沛，有很强的感染力。纳瓦尔的大部分专辑没有标题，而是用数字来表示，例如《Nawal 98》、 《Nawal 99》。曾经有人问过她原因，她回答说：“我为我专辑中所有的歌曲感到自豪，并不偏爱其中任何一首，我不给专辑取名字是因为我不想将其中某一首歌强推给亲爱的听众，我想让他们自己做选择。”

埃及演员尤斯拉

尤斯拉生于1955年，是一名埃及女演员和歌手。出演了大量的埃及影视作品，被认为是中东地区的时尚ICON之一，在中东极具影响力。另外，她还是联合国开发计划署的亲善大使。尤斯拉的电影生涯始于20世纪70年代后期，她于1973年首次在银幕上露面，在谈到自己在演艺生涯前期所参演的艺术水平并不高的影视作品时，她说道：“当我刚开始自己的演艺生涯时，我内心里对表演充满渴望，当时只要能演戏，我就感到满足。但慢慢地，我开始懂得作品多和作品好之间的区别。”尤斯拉在埃及国内外都获得过许多奖项和荣誉。

阿拉伯歌曲女王——菲鲁兹

菲鲁兹生于1935年11月，今年已经85岁。她是一位享誉阿拉伯世界的黎巴嫩歌手，在阿拉伯世界享有"阿拉伯歌曲女王"的封号，她的歌曲在阿拉伯地区有极高的知名度。

费鲁兹虽然是基督徒，但是她的知名作品多以传统阿拉伯歌曲为主。费鲁兹唱过太多经典的歌曲，其中以《佩特拉》音乐剧歌曲《别轻看我的国家》最为有名。

音乐剧《佩特拉》深切表达了费鲁兹的爱国热情，以及对身处中东冲突中苦难的阿拉伯人的同情。费鲁兹希望以她的歌声来弥合教派冲突，消除中东战争给阿拉伯的妇女与儿童带来的苦难，被阿拉伯人称为"黎巴嫩的雪松""阿拉伯人的大使"。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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