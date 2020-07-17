综合消息：中东地区新冠疫情继续蔓延 世卫官员呼吁加强检疫筛查

新华社利雅得7月16日电 综合新华社驻中东地区记者报道：世界卫生组织区域官员16日表示，中东地区一些国家新增确诊病例数和死亡病例数仍在上涨，仍需警惕和密切关注疫情发展情况，建议本区域国家加强入境检疫和筛查，及时分享相关重要信息。

世界卫生组织东地中海区域办事处负责人艾哈迈德·曼达里16日发表声明说，在该地区一些病例数增长较快的国家，实际疫情发展情况仍可能被低估；在疫情看似趋于稳定的国家，实际检测人数的下降可能导致了确诊病例数的下降。随着部分国家防疫措施的放松和边境的开放，输入性病例带来的疫情反复风险将有所增加，因此需要加强入境检疫和筛查。

以色列卫生部16日晚公布的数据显示，当天新增新冠确诊病例1871例，累计确诊46059例，累计死亡384例，累计治愈20370例。以色列总理内塔尼亚胡16日举行紧急会议，提议在周末期间（周五至周日凌晨）实施全国封禁措施，届时商场、健身房、海滩等公共场所将被关闭，聚集活动的参加人数不能超过10人。不过，这一措施还需以色列内阁投票决定。

伊拉克卫生部16日报告新增新冠确诊病例2281例，累计确诊86148例，累计死亡3522例，累计治愈54316例。伊拉克卫生和国家安全高级委员会当天决定，自7月19日起进一步将宵禁时间缩短为21时30分至次日6时，但每周四、五、六继续实施全天封禁；8月初宰牲节假期结束后全部解除宵禁措施。伊拉克境内机场将于7月23日重新投入运行，恢复国内及一些国际商业航班。

黎巴嫩卫生部16日公布的数据显示，该国新增确诊病例57例，累计确诊2599例，累计死亡40例，累计治愈1485例。鉴于黎巴嫩7月1日重开机场及近日确诊病例猛增，黎卫生部牵头研发并于16日推出一款名为“Ma3an”的新的疫情监控应用程序，用以追踪和提醒人们有关确诊病例的接触情况。

埃及卫生部16日晚说，新增新冠确诊病例928例，累计确诊85771例，累计死亡4120例，累计治愈26691例。这是埃及连续第八天单日新增确诊病例数低于1000例。

阿尔及利亚16日报告新增确诊病例585例，累计确诊21351例，累计死亡1052例，累计治愈15047例。阿尔及利亚总理杰拉德16日宣布继续加强相关抗疫措施，包括宵禁以及交通封锁等。该国29个疫情严重省份已从7月9日开始实施为期10天的封禁措施。

土耳其卫生部长科贾16日在社交媒体上表示，土耳其当天对42411人进行了新冠病毒检测，其中933人检测结果呈阳性。至此，土耳其累计确诊216873例，累计死亡5440例，累计治愈198820例。

阿曼16日新增确诊病例1327例，累计确诊62574例，累计死亡290例，累计治愈40090例。阿曼卫生部说，阿曼近期加大了检测力度，已对258148人展开了检测。在阿曼空军的协助下，部分滞留在土耳其的阿曼公民16日已返抵阿曼。

叙利亚卫生部16日宣布，当天新增新冠确诊病例19例，累计确诊477例，累计死亡22例，累计治愈140例。一架叙利亚航空公司包机当天将260名滞留伊拉克的叙公民接回国，这批乘客在抵达大马士革后被立即送往隔离点接受医学观察。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部16日发布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊病例281例，累计确诊56129例；连续两天没有新增死亡病例，累计死亡335例；累计治愈47412例。

还有一些国家16日更新的累计确诊病例数为：伊朗267061例、沙特阿拉伯243238例、卡塔尔102168例、科威特57668例、巴林35084例、摩洛哥16545例、巴勒斯坦8617例、突尼斯1327例、约旦1206例。（执笔记者：涂一帆；参与记者：吴丹妮、陈文仙、王峰、郑思远、苏小坡、王薇、黄灵、郑一晗、熊思浩、冀泽、陈霖、李良勇、陈斌杰、张淼、杨元勇）

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