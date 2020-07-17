“学好西班牙语，拉近中国与智利的距离”

人民网北京7月17日电 （赵健）日前，从地球另一边发出的一封信被送到北京市第一零九中学小学实验部学生们手中，这封远方的来信让孩子们激动坏了——因为给他们写信的人是智利总统皮涅拉。

“非常感谢你们在智利抗击疫情的困难时刻寄来的令人欣喜的来信。中国与智利正携手不懈努力，共同克服这场疫情带给我们的影响，这也反映出中智两国长久以来深厚的友谊……”皮涅拉在信中写道。

智利总统回信。北京市第一零九中学小学实验部提供

收到回信的孩子们欢呼雀跃。“很高兴收到皮涅拉爷爷的回信，谢谢皮涅拉爷爷的鼓励！”孩子们开心地说。

说起这份意外的礼物，还要追溯到一个多月前学校的一次活动。

今年5月，北京市第一零九中学小学实验部的师生们在新闻里看到拉美国家疫情非常严重，在老师的鼓励下，学生们用中文和西文给智利总统皮涅拉致信并录制视频，希望用自己的方式给疫情下的智利人民送去祝福和鼓励。今年六一国际儿童节之际，在双方外交部的帮助下，这些稚嫩的文字被送到了智利总统的手上。在信中，孩子们亲切地称呼总统先生为“皮涅拉爷爷”。

学生们写给智利总统的信。北京市第一零九中学小学实验部提供

“尊敬的皮涅拉爷爷：您好！我们是北京市第一零九中学小学实验部的学生。学校从2013年开始，为我们开设了西班牙语必修课。因为学习西语，我们同美丽的智利结缘。智利的复活节岛、百内国家公园、阿塔卡玛沙漠让我们心驰神往。智利美味的樱桃、蓝莓、三文鱼在中国很受欢迎。智利的文学享有盛誉，我们的剧团朗诵过诗人聂鲁达的诗歌作品……”

大多数孩子都没有去过智利，却已经对智利的文化“如数家珍”。该校西语备课组组长高勋告诉人民网，通过学校与智利驻华使馆的一些文化交流活动，学生们对智利这个国家比较了解。同时，今年正值中国与智利建交50周年，所以借这个契机，学生们想给这个“陌生又熟悉”的国家送去美好的祝福。“今年是中国同智利建交50周年，我们很希望能为中智友好尽一份力。”孩子们在信中说。

皮涅拉总统在他的回信中肯定了中智50年的深厚友谊：“正如你们在信中所说，今年智利与中国建交50年了。智中友谊跨越山海，历久弥新，在各个领域不断深化，尤其是两国间教育交流往来更加频繁。”

皮涅拉总统还肯定了孩子们学习西班牙语的努力。他写道：“希望你们继续学习、学好西班牙语，更多地了解智利、了解拉美，不断拉近两国人民距离！”

收到这封跨越山海的来信，孩子们纷纷表示，要继续努力学习西班牙语，做中国与西语国家文化交往的小使者。