综合消息：欧洲疫情持续反弹 多国收紧管控措施

新华社地拉那7月16日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：连日来，欧洲多国新冠疫情持续反弹，确诊病例居高不下，各国政府不得不收紧防控措施，以防疫情失控。

据世卫组织16日公布的最新数据，在过去24小时，欧洲新增新冠确诊病例21183例，与前几日增量大致相当。欧洲地区确诊病例总数即将突破300万大关。

法国总理卡斯泰16日宣布，将原定从8月1日起强制民众在密闭的公共场合戴口罩的法令提前至下周开始执行。同时，法国卫生部说，马耶讷省、新阿基坦大区和法兰西岛大区的疫情均出现不同程度的反弹。

意大利近日报告数十起通过国际航班入境的输入性新冠确诊病例。意卫生部长斯佩兰扎表示，将把现有的疫情管控措施实施期限延至7月31日，其中包括对所有来自欧盟和申根区以外的旅客实施14天的隔离。意卫生部16日还将黑山和塞尔维亚等国加入限制入境国家名单，目前意限制入境的国家总数已达16个。

罗马尼亚16日公布的疫情显示，在过去24小时，新增确诊病例再创疫情以来新高，达777例，累计确诊病例为35003例，累计死亡病例1971例。罗政府15日决定，将16日到期的新冠疫情防控戒备状态再延长一个月，并维持所有现行限制措施。

瑞士近日单日新增确诊病例数呈上升趋势。为有效控制疫情，沃州政府16日宣布，今后每月向每位居民提供50个口罩。除乘坐公共交通外，在有10人以上的商店，顾客也要戴口罩。同时，提契诺州政府宣布，从下一学年开始，教师必须在教室、走廊和其他学校公共区域戴口罩。

鉴于近期单日新增确诊病例人数较多，奥地利政府15日宣布将暂停进一步放松管控措施，原定从8月1日起允许夜总会、俱乐部等娱乐场所重新开业并营业至凌晨4时的措施将推迟实施。为阻止从境外输入病例，奥地利16日凌晨起再次禁止来自罗马尼亚、保加利亚等10个国家的飞机降落。

波兰政府15日宣布，由于疫情影响，波兰决定将国际航班禁令延至7月28日，并将目前与波兰通航的国家名单维持不变。目前与波兰通航的国家包括绝大多数欧洲国家以及日本、加拿大和韩国等少数国家。

爱尔兰疫情最近几周出现反弹。总理马丁15日宣布，将原定于7月20日开始实施的第四阶段解禁计划推迟至8月10日实施，同时宣布了新的管控措施，其中包括所有顾客在商店和购物中心必须戴口罩，酒馆、酒吧、夜总会和赌场在8月10日前继续歇业等。

拉脱维亚政府15日决定，即日起14天内累计感染率高于万分之一点六的国家和地区公民抵拉后均需自我隔离14天，违者最高可处2000欧元罚款。来自欧盟成员国、欧洲经济区成员国和瑞士以外的其他国家公民如违反14天隔离规定，拉移民局还可注销其签证或居留许可并要求其限期离境。

立陶宛第二大城市考纳斯一家国际运输公司15日被确定为新冠疫情暴发点，该公司已确诊新冠病例19例，大部分为来自乌兹别克斯坦的长途卡车司机。立总理斯克韦尔内利斯16日表示，将对非经合组织成员国的公民入境后实行强制新冠测试和14天自我隔离。

塞尔维亚自5月6日解除国家紧急状态以来，疫情有所反弹。塞政府应对疫情小组15日宣布，自17日起开始实施新的疫情防控措施，包括室内、室外集会规模限制在10人以内，在公共场所民众须保持1.5米的距离，以及在室内公共场所强制要求戴口罩。

自6月下旬以来，波黑单日确诊病例已多日在300例左右徘徊。波黑穆克联邦与塞族共和国总理先后于15日和16日新冠检测呈阳性。

欧盟理事会16日更新了允许入境客源国名单，将塞尔维亚和黑山从名单中删除，同时未增加新的国家。为挽救欧洲旅游业，拉动经济恢复，欧盟建议其成员国从7月1日起对部分疫情控制较好的国家逐步开放边界，并制定建议允许入境的客源国名单。

尽管德国目前已大规模“解封”，但一些防疫措施仍在实施，包括在公共场所必须保持人与人之间1.5米安全距离，乘坐公共交通工具和在商场购物时必须戴口罩。联邦政府和各州领导人16日商定了针对区域性聚集感染的防控措施框架。（执笔记者：章亚东；参与记者：陈俊侠、唐霁、李洁、林慧芬、于涛、陈序、张琪、郭群、郭明芳、石中玉、张修智、李骥志、田颖、左为、温新年、和苗、袁亮）

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