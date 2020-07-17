泰国积极发展5G数字技术助力经济复苏

AIS公司总裁许荣宗介绍5G等数字技术在相关行业的运用

人民网曼谷7月17日电（记者 孙广勇）泰国电信巨头AIS于7月16日宣布了一项在77个省建立5G基础设施的计划。该公司表示，该计划旨在支持泰国东部经济走廊（EEC）以及各个部门的行业领导者，以带动疫情后该国的经济，社会和可持续发展。

AIS公司总裁许荣宗对记者表示，将5G等数字技术整合到行业的相关流程中，将有助于泰国转型以最好地克服当前的新冠肺炎大流行危机。公司准备在今年投资35至450亿泰铢（1.1至14亿美元）来发展泰国的数字基础设施。

AIS公司是泰国最大的移动运营商，也是通过竞标方式获得泰国政府5G商用牌照最多的电信企业。AIS目前与中国华为公司正在开展5G技术方面的合作，重点将5G技术应用在泰国国家级经济特区——东部经济走廊的发展上。

7月初，AIS与华为合作的最新款5G手机刚刚在泰国上市，这是目前泰国市场上最先进的5G手机。AIS公司运营与支持部主管瓦西告诉记者，AIS一直致力于新发明、新技术的先行者，5G技术在智能手机上的应用，可以让消费者最直观地感受5G带来的便利。他说：“AIS与华为几年前就在5G方面开展合作了，公司的发展宗旨就是做泰国电信业技术创新领头人，我们十分认可华为的技术实力，与华为在技术研发方面一直保持着密切合作。公司与华为合作推出了首款基于SA系统的5G手机，可以更好地展示5G技术的优势，在年内还将与华为合作推出多款5G手机。”

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