综合消息：非洲新冠确诊病例超64万 疫情让弱势群体处境雪上加霜

新华社哈拉雷7月16日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心16日数据显示，非洲地区新冠确诊病例累计已达645591例，累计死亡14067例，累计治愈335831例。

非洲确诊病例最多的国家为南非、埃及和尼日利亚。其中，南非确诊病例数约占非洲确诊病例总数的一半，截至16日该国累计确诊病例超过32万例，且近期仍以每天超过万例的速度增长。

疫情对不少非洲国家经济造成严重冲击。津巴布韦财政部长恩库贝16日说，受新冠疫情、持续干旱气候和电力短缺等因素叠加影响，预计津巴布韦今年经济将衰退4.5%。

纳米比亚旅游部长希菲塔16日表示，由于当地疫情仍在蔓延，纳米比亚拟向部分低风险国家开放边境以振兴旅游业的计划宣告破产，这意味着今年7月至9月的旅游旺季不会有国际游客到访纳米比亚，给该国旅游业复苏蒙上阴影。

疫情对未成年人的影响正在不断显现。加纳近期已有来自14所中小学校的100多名学生感染新冠病毒，多个教师组织呼吁政府立即停课。乌干达国家教师联盟也呼吁本国教育部门增加预算，以解决学生因疫情失学问题。博茨瓦纳16日报告的新增病例中，一名感染者仅6个月大。

因缺乏资金，难民等弱势群体正面临缺乏防疫物资和基本药品的威胁。联合国难民署16日表示，该机构急需3470万美元资金帮助埃塞俄比亚境内的难民应对疫情，但目前只筹集到340万美元，仍面临严重资金短缺。截至今年6月，埃塞俄比亚境内共收留来自南苏丹、索马里、厄立特里亚等国的难民超过76.6万人。

南苏丹中国商会16日向南苏丹副总统丽贝卡办公室捐赠了帐篷、蚊帐、大米、面粉、食用油等生活物资，这批物资将分发给首都朱巴周边需要帮助的妇女、孤儿及其他弱势群体，使他们在疫情下也能获得帮助。

中国驻赞比亚使馆16日向当地侨胞代表发放“健康包”。这批“健康包”由中国海外联谊会和驻赞比亚使馆共同筹集，包括连花清瘟胶囊和一次性医用口罩等。（执笔记者：张玉亮；参与记者：邢建桥、张改萍、杨臻、许正、王守宝、吴长伟、杨孟曦、荆晶、李斯博、高竹、文浩、赵宇鹏、吕天然、郑扬子、王洪江、曹凯、谢晗、刘瑞娟、王松宇、乔本孝、肖玖阳）

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