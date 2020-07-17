工程人员在泰国东北部成品油管道项目进行管道焊接作业。记者 孙广勇摄

人民网孔敬7月17日电（记者 孙广勇）在泰国能源部的大屏幕上，记者看到蓝色和黄色的线是泰国现有的成品油管道，建于上世纪90年代。绿色实线则是正在建设的东北部成品油管道项目，蓝色虚线是北部成品油管道项目，这两条管道是泰国政府近20年来规划的仅有的两条成品油主干线，均由中国企业建设。在“一带一路”共商共建共享的原则下，中泰两国在能源合作方面取得了丰硕成果。横跨泰国中部和东北部地区的成品油管道不仅对提升泰国能源安全性、促进当地经济社会发展具有重要意义，还有利于加强泰国和老挝、缅甸等东南亚国家的互联互通。

“中国速度”加快当地能源基础设施建设

中泰工程人员在东北部成品油管道项目进行成品油储罐施工。记者 孙广勇摄

7月的泰国正处在雨季，大雨连绵，中国石油管道局工程有限公司（管道局）东南亚项目经理部的员工每天都要冒着雨水和高温作业，加紧推进泰国东北部成品油管道项目。

沿着曼谷通往东北的201公路，几台挖掘机和起重机正在道路一侧作业，防腐处理后黑亮的钢管被吊装到管沟内，焊接、回填，不断向前延伸。在猜也蓬府的一个施工点，凿岩机发出巨大轰鸣，正在开挖的管沟冒出一股股粉尘。

“必须将石头粉碎，才能继续挖掘。”负责该段施工的主管巴斯告诉记者：“地形复杂、气候炎热多雨、淤泥段及石方段管沟开挖成形困难等是主要施工难点。在施工中，中国企业克服了穿越密度大、地层复杂、留头多等诸多困难，焊接合格率保持在96%以上，让当地看到了中国企业的实力。”

据管道局泰国公司经理、泰国东北部成品油管道项目经理单旭东介绍，该项目主要包括一条新的成品油管道及配套的场站和罐区终端，起点位于北标府，途经5个府，终于孔敬府，管线全长342公里，包括首站、远程控制阀室、手动阀室及终端的一个罐区。

在东北部中心城市孔敬郊外的一片工地上，9个储罐正在拔地而起，承载巨大罐体的环梁不断增高。泰国东北部成品油管道项目的罐区终端将于2021年10月完工，届时东北部20府将可以从这里直接下载成品油。

司机通猜对记者说：“东北地区油价比曼谷高0.5泰铢（1泰铢约合0.22元人民币），加满一箱就多出35泰铢。管线建成后，将成品油从曼谷周边输送到东北部，20多个府的成品油供应将更稳定，价格也更便宜。”

泰国北部成品油管道项目同样由管道局2017年开始建设，全长574公里，是泰国有史以来最长的陆上油气管道项目，建成后可以把成品油从中部的曼谷周边罐区输送到北部，对泰北地区发展具有重大意义。在泰国北部成品油管道项目中，管道局实现单月焊接90公里的“中国速度”，创造了泰国管道施工史的纪录；焊接一次合格率始终保持在97%以上，创造了“千道口无返修”的“质量”。

中泰能源合作促进区域互联互通

泰国总理巴育表示，东盟正面临着来自能源领域的许多挑战。随着经济与社会的快速发展，东盟对能源的需求也不断提高，“一带一路”倡议可以促进国际间的合作，这为能源合作提供了很多新的机遇。“当今世界处在能源的重要发展阶段，各国合作运用新的能源技术和发展模式，将使能源发展更加稳定和积极。”

在“一带一路”共商共建共享的原则下，中泰在能源合作方面取得了丰硕成果。泰国能源部部长颂提叻表示，中企建设的重要成品油管道对改善泰国东北部、北部广大地区的成品油供应状况、促进当地社会经济发展、加强泰国、老挝、中国等相邻国家的互联互通都具有重要意义，深度契合“一带一路”倡议。

泰国东北部成品油管道项目除了为泰国东北地区供应成品油外，还将辐射至老挝相关地区。老挝国内市场消费的汽柴油完全依靠进口，主要进口来源国为泰国和越南。目前，老挝从泰国进口石油产品需要通过卡车从曼谷运送到万象，两地距离约为700公里。泰国东北部地区毗邻老挝，孔敬府油库至老挝首都万象仅250公里，距沙湾那吉280公里，距巴色400公里。泰国东北部成品油管道项目完工后，将极大缩短交货周期，节约物流成本，提高输量并保持油品供给的稳定性。

今年2月泰国东北部成品油管道工程动工仪式上，有关推动东北部管线继续向老挝方向延伸的协议得以签署。泰国管网有限公司董事会主席帕努表示，未来这条管道能与老挝首都万象实现对接，并具备接入中国的条件。此外，泰国北部成品油管道项目可以辐射缅甸等国，其最终目标是将泰国的达府与缅甸的克伦邦连接起来。

颂提叻表示，互联互通是推动可持续发展的重要因素之一，“一带一路”合作能有效降低物流成本，便利人员往来与创新交流，共享有益做法。泰中两国通过合作，将共同在湄公河次区域甚至更大范围内推动互联互通和可持续发展。

能源合作是共建“一带一路”的重点领域

近年来“一带一路”建设成果丰硕，政策交流沟通不断深化，务实合作持续推进，转型步伐不断加快，给各国人民带来实实在在的参与感、获得感和幸福感。而能源合作是共建“一带一路”的重点领域。中国积极同各国在共建“一带一路”框架内加强能源领域合作，为推动共同发展创造有利条件，共同促进全球能源可持续发展，维护全球能源安全。

“一带一路”倡议提出近7年来，能源领域合作成果丰硕，一大批标志性能源项目顺利落地，取得了良好的经济效益和社会效益，给各国人民带来了实实在在的好处。2019年4月，“一带一路”能源合作伙伴关系正式成立，将秉承共商、共建、共享的原则，以推动能源互利合作为宗旨，助力各国共同解决能源发展面临的问题，实现共同发展、共同繁荣，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。伙伴关系还将致力于推动政府间政策交流与合作意向沟通，搭建双、多边项目合作与技术交流平台，推动能源领域务实合作。

受到工业化和城市化进程的拉动，“一带一路”国家交通和能源行业的发展需求明显高于其他行业。“交通和能源业发展需求强劲，为国际基础设施合作注入活力。”以电力基础设施建设为核心的能源行业同样为促进国际基础设施发展发挥了重要作用，各国工业、商业和居民用电的增加以及电气化建设水平的升级，有效激发了“一带一路”能源建设需求。同时，随着可持续发展理念在基础设施建设领域的落实，绿色发展、绿色基建的理念得到了国际社会的广泛认同，风能、太阳能、核能等清洁能源的关注度不断提高。

在能源设施建设方面。中国与沿线国家签署了一系列合作框架协议和谅解备忘录，在电力、油气、核电、新能源、煤炭等领域开展了广泛合作，与相关国家共同维护油气管网安全运营，促进国家和地区之间的能源资源优化配置。中俄原油管道、中国－中亚天然气管道保持稳定运营，中俄天然气管道东线将于2019年12月部分实现通气，2024年全线通气。中缅油气管道全线贯通。

“在泰国，中国企业建设泰国政府近20年来规划的仅有的两条成品油主干线，也是在推动建立“一带一路”能源合作伙伴关系，为推动构建人类命运共同体作出贡献。”单旭东表示。

得益于庞大的人口基数、快速发展的经济实力和相对有利的基建环境，东南亚地区基础设施建设需求尤其能源、交通等领域持续旺盛。泰国《经济基础报》总编猜瓦表示，能源能够为各国实现和平繁荣提供动力，东南亚国家支持地区的基础设施建设，只要它能够实现所有参与方获益，实现能源供应安全，为经济社会发展提供动力，秉持互利共赢，就能够促成相互间的合作。

东南亚各国希望通过基础设施互联互通、资金融通、技术研发等方面的合作，发挥彼此在能源资源禀赋、产业发展、能源结构等方面的互补优势，共同提高能源供应保障水平。“随着“一带一路”建设迈入落地生根、持久发展的新阶段，未来的能源合作将给各方带来更多的发展机遇，推动“一带一路”能源合作向更高质量发展。”猜瓦表示。

(责编：刘叶婷、燕勐)