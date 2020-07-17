国际观察：美国政客不要低估中国反制的决心

近期，美国政府粗暴干涉中国内政的行为逐步升级，愈演愈烈。

先是连续数月趁“疫” 打劫，造谣诬蔑、甩锅栽赃、“追责”滥诉，无所不用其极；接着是批准对台军售案，公然支持“台独”，搅乱台海局势。而后假“人权”之名插手新疆事务，为极端恐怖势力张目，点名“制裁”新疆官员，实在是荒谬可笑。

此外，大打“香港牌”，妄图阻挠香港国安法立法不成，索性将所谓“香港自治法案”签署成法，这是公然挑战中国国家主权底线，公然制造中美对立。与此同时，美国航母群在南海横行游弋，妄称中国对南海“无主权”，试图破坏南海和平稳定。

更有甚者，美国政客蓬佩奥、卢比奥、纳瓦罗之流还满世界围堵华为，穷尽撒谎、造谣、施压、诱惑等伎俩，极力遏制中国在高科技领域的发展。日前，《纽约时报》转引知情人士透露，美方考虑禁止中国共产党员及家人前往美国，如果此消息属实，只能让人感到美国的“可悲”……

这一桩桩、一件件都发生在近半年之间，其密度堪为罕见，其恶劣程度令人发指，受到了国际社会的齐声谴责。美国粗暴干涉中国内政、挑动中美对抗的行径，严重背离《联合国宪章》，是对国际法和国际关系准则的公然践踏，击穿了国际正义和人类道德底线。

美国对中国内政所有干涉行为的目的只有一个，就是千方百计遏制中国的发展，阻止中华民族的伟大复兴，终极目标是将中国纳入美式发展轨道。历届美国政府，无论鹰派鸽派，态度有硬软之分，手段有明暗之别，但其最终目标万变不离其宗。

美国是粗暴干涉别国内政的“惯犯”，纵观美国在全世界的干涉史便可知一二。被其干涉和“制裁”的国家名单很长，有的已经几十年，如古巴。有的国家有十几年，如伊朗、叙利亚、委内瑞拉。中国不怕打压，不怕“制裁”，美国政府的一系列“小把戏”注定失败，所谓“香港自治法案”更是废纸一张。

干涉不得人心，“制裁”从来都是双刃剑，美国对中国发起的制裁和遏制手段终将损人不利已。

中国坚决反对任何人以任何方式干涉内政，坚定不移地捍卫国家主权，维护国家利益，在涉及国家核心利益的原则问题上绝不会让步。美国政客们总是低估中国的决心，也低估其他国家的决心。他们甚至指望中国受了欺负会忍气吞声，甚至还会“配合”他们，真是痴人说梦。

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