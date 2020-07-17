韩地方政府要求美军赴韩前做病毒检测

由于驻韩美军轮换人员中不断出现新冠病毒感染者，韩国京畿道平泽市政府要求美军人员赴韩前做病毒检测。

韩联社、路透社等媒体15日报道，平泽市政府已经向京畿道政府和中央政府提出这一要求。驻韩美军当天没有回应报道。

韩国媒体援引消息人士的话报道，平泽市政府认为，韩方即使无法强制要求美军人员赴韩前接受检测，至少也得向美方提出要求。

“美军基地内迄今没有出现感染病例，这很幸运，”一名不愿公开姓名的平泽市官员15日告诉路透社，“但我们认为，（赴韩前）做检测能够控制病例数增加，缓解民众担忧。”

平泽位于首尔以南大约70公里处，是驻韩美军司令部所在地。位于平泽的美军汉弗莱斯军营是美军最大海外军营。驻韩美军现有大约2.85万人，其中超过2万人驻扎在平泽。

随着驻韩国和日本的美军迎来“轮换季”，感染新冠的赴韩美军人员激增，过去两周有至少25例确诊病例，包括13日确诊的11例。感染者都在抵达韩国后所做检测及隔离期检测中确诊。

依据韩国现行防疫规定，境外人员入境时需接受病毒检测并隔离2周，两次病毒检测合格后才能解除隔离。

一名韩国军方人士告诉路透社，随着驻韩美军人员继续轮换，可能出现更多确诊病例。驻韩美军先前则称已经采取强有力的隔离措施。

韩国卫生部高级官员孙英来13日说，韩美双方正就驻韩美军防疫情况密切磋商。

美国疾病控制和预防中心网站14日数据显示，美国累计新冠确诊病例超过335万例，过去24小时新增58858例，累计死亡病例135235例。来自美国的美军轮换人员已经成为韩国和日本的防疫“漏洞”之一。

驻韩美军司令部本月初承认，由于管理失误，2名新冠病毒检测呈阳性的美国军人被系统记录为阴性并解除隔离，医护人员9小时后才发现错误并重新隔离两人。另外，多名驻韩美军人员7月4日在南部城市釜山庆祝美国独立日时不戴口罩且举止粗野，包括向居民扔鞭炮和酒后驾车。

上述事件再次激起当地政府和民众对美军的不满。

釜山市政府13日颁布海滩使用防疫规定，要求人们在海云台等多处海滩必须戴口罩，禁止饮食。驻韩美军14日在社交媒体脸书上说，釜山市政府颁布的海滩使用规定“适用于所有驻韩美军相关人员”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)