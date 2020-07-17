人民网>>国际

韩地方政府要求美军赴韩前做病毒检测

2020年07月17日09:56  来源：新华网
 

　　由于驻韩美军轮换人员中不断出现新冠病毒感染者，韩国京畿道平泽市政府要求美军人员赴韩前做病毒检测。

　　韩联社、路透社等媒体15日报道，平泽市政府已经向京畿道政府和中央政府提出这一要求。驻韩美军当天没有回应报道。

　　韩国媒体援引消息人士的话报道，平泽市政府认为，韩方即使无法强制要求美军人员赴韩前接受检测，至少也得向美方提出要求。

　　“美军基地内迄今没有出现感染病例，这很幸运，”一名不愿公开姓名的平泽市官员15日告诉路透社，“但我们认为，（赴韩前）做检测能够控制病例数增加，缓解民众担忧。”

　　平泽位于首尔以南大约70公里处，是驻韩美军司令部所在地。位于平泽的美军汉弗莱斯军营是美军最大海外军营。驻韩美军现有大约2.85万人，其中超过2万人驻扎在平泽。

　　随着驻韩国和日本的美军迎来“轮换季”，感染新冠的赴韩美军人员激增，过去两周有至少25例确诊病例，包括13日确诊的11例。感染者都在抵达韩国后所做检测及隔离期检测中确诊。

　　依据韩国现行防疫规定，境外人员入境时需接受病毒检测并隔离2周，两次病毒检测合格后才能解除隔离。

　　一名韩国军方人士告诉路透社，随着驻韩美军人员继续轮换，可能出现更多确诊病例。驻韩美军先前则称已经采取强有力的隔离措施。

　　韩国卫生部高级官员孙英来13日说，韩美双方正就驻韩美军防疫情况密切磋商。

　　美国疾病控制和预防中心网站14日数据显示，美国累计新冠确诊病例超过335万例，过去24小时新增58858例，累计死亡病例135235例。来自美国的美军轮换人员已经成为韩国和日本的防疫“漏洞”之一。

　　驻韩美军司令部本月初承认，由于管理失误，2名新冠病毒检测呈阳性的美国军人被系统记录为阴性并解除隔离，医护人员9小时后才发现错误并重新隔离两人。另外，多名驻韩美军人员7月4日在南部城市釜山庆祝美国独立日时不戴口罩且举止粗野，包括向居民扔鞭炮和酒后驾车。

　　上述事件再次激起当地政府和民众对美军的不满。

　　釜山市政府13日颁布海滩使用防疫规定，要求人们在海云台等多处海滩必须戴口罩，禁止饮食。驻韩美军14日在社交媒体脸书上说，釜山市政府颁布的海滩使用规定“适用于所有驻韩美军相关人员”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved