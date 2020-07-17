英国示威者雕像“取代”奴隶贸易商雕像

英国布里斯托尔市一座17世纪奴隶贸易商爱德华·科尔斯顿的雕像上月初被示威者拉倒，空出的基座上本月15日竖立起当地一名非洲裔女示威者的雕像。

【原地竖立】

新雕像由英国知名艺术家马克·奎因创作。在市政府不知情的情况下，奎因请人15日凌晨竖立起雕像。

一群反种族歧视示威者6月7日把科尔斯顿的雕像拉倒并推入河中，示威者珍·里德站上空出的基座，高举右臂并握拳。奎因创作的真人大小雕像刻画里德这一形象。

奎因在社交媒体上贴出里德雕像的照片并写道，里德和他将这座新的“临时”公共雕像公之于众。

里德目睹自己的雕像竖立。她接受英国《卫报》采访时说，这座雕像“棒极了”，将使“讨论延续”。

科尔斯顿的雕像1895年竖立。科尔斯顿是布里斯托尔人，在当时的英国王室非洲公司任职期间，参与这一企业把非洲人当作奴隶贩运至美洲的贸易。他离职后以个人身份继续从事奴隶贸易，一度是英国议会议员。

【有待决定】

布里斯托尔市长马文·里斯15日发表声明说，奎因没有向市政府申请竖立雕像，“在那一基座上竖立什么必须由布里斯托尔市民决定”。

里斯说，布里斯托尔市有人为科尔斯顿雕像被拉倒而欢欣鼓舞；有人虽然支持移除雕像，但对拉倒雕像的行为震惊失望；还有人感到移除雕像令这座城市“有所缺失”。

这名牙买加裔市长上月说，市政府将把科尔斯顿雕像放进博物馆并与反种族歧视示威中的标语牌一同展示，从而让人们更好地理解数百年的奴隶贸易史和争取种族平等的斗争。

美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德5月25日在明尼苏达州遭警察暴力执法后死亡，引发美国多地反种族歧视示威，英国、法国等国家也出现示威。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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