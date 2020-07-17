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【图解】整体富强面纱下的冷酷现实：
数字证实贫富分化导致美国人权问题严重 

2020年07月17日09:42  来源：人民网-国际频道
 

延伸阅读天堂还是地狱？数字还原移民在美国的真实生活

(责编：张信凤、燕勐)
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