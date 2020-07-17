特朗普撤换竞选团队经理

距离美国总统选举不足四个月，美国总统唐纳德·特朗普15日宣布撤换其竞选连任团队经理。美国媒体猜测，特朗普近期民意支持率落后于民主党竞争对手、前副总统乔·拜登，因而怪罪竞选经理工作不力。

【“功臣”有过】

特朗普15日深夜在社交媒体脸书宣布，“提拔比尔·斯特皮恩担任特朗普竞选团队经理”，原经理布拉德·帕斯凯尔将成为团队“高级顾问”，同时继续领导“数字和数据战略”事务。

美联社报道，此番人事变动令人联想到特朗普2016年竞选总统期间以及当选以来白宫频繁“换人”。

帕斯凯尔原本是个政治新手，进入特朗普2016年竞选团队后负责运营竞选数字广告事务，被认为是帮助后者当选的“有功之臣”。与帕斯凯尔不同，斯特皮恩是共和党资深实务操手，曾为前新泽西州州长克里斯·克里斯蒂工作，在特朗普2016年竞选团队负责组织全国现场活动。这次升职以前，他担任特朗普竞选连任团队副经理。

美联社报道，特朗普6月20日在俄克拉何马州塔尔萨召开疫情暴发以来首场现场竞选集会，然而出席人数远低于预期，惹特朗普不满；近期多项民意调查显示，锁定民主党总统候选人提名的拜登支持率渐趋领先，促使帕斯凯尔在竞选团队中越来越“边缘化”。

另据路透社报道，特朗普的顾问们私下批评特朗普竞选连任团队宣传缺乏“中心思想”，但他们认为特朗普本人也应承担责任，因为在告诉选民他第二个任期要做什么方面，他缺乏与选民沟通的“规矩”。

【竞选掣肘】

拜登在州预选初期失利后也曾重组其竞选团队，提拔前总统贝拉克·奥巴马的公关顾问阿妮塔·邓恩负责调整竞选策略，成功扭转预选衰势，并听从她建议，今年3月改聘珍·狄龙为新任竞选经理，换掉格雷格·舒尔茨。

最新发布的路透社与益普索集团联合民调显示，特朗普在注册选民中的支持率落后拜登10个百分点，显示越来越多选民不满特朗普政府抗击新冠疫情的表现。另外，病毒传播风险以及各地为控制疫情采取的集会限制措施也让特朗普难以施展靠大型现场集会“攒人气”的策略。

不过，特朗普在宣布“换人”消息时仍然表现得信心满满：“（帕斯凯尔和斯特皮恩）两人都曾深度参与我们2016年取得的历史性胜利，我期盼再次携手获取非常重大的胜利。这一次会容易得多，因为我们的民调数据正在迅速上升，经济正在转好，疫苗和治疗手段很快到位，美国人想要安全的街道和社区！”（沈敏）（新华社专特稿）

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