突尼斯总理埃利亚斯·法赫法赫15日辞职。他执政尚不足5个月。突尼斯总统凯斯·赛义德将提名新总理，若新总理人选组阁失败该国将再次举行议会选举。

【遭“逼宫”】

突尼斯总统府15日发表声明说，总统赛义德当天会见法赫法赫和议长拉希德·加努希，随后，法赫法赫递交辞呈，得到赛义德批准。

突尼斯穆赛克调频电台报道，法赫法赫是在总统赛义德的要求下辞职。

议长加努希是突尼斯复兴运动党主席。去年10月议会选举后，复兴运动党成为议会最大党，该党提名成员哈比卜·杰姆里为总理，但他未能成功组阁。时任财政部长法赫法赫今年1月被总统赛义德提名为新总理，于2月底组阁成功。

过去数周，关于法赫法赫持有一家垃圾处理公司股权的媒体爆料令突尼斯政局紧张。美联社报道，这家企业从突尼斯政府获得价值千万美元的合同。

依据这则爆料，复兴运动党及另外两个反对党寻求在议会发起对法赫法赫政府的不信任投票。在法赫法赫宣布辞职前，他们筹集到105名议员的签名支持，而发起不信任投票共需要109名议员签名。

对爆料是否属实的多项调查正在进行中。法赫法赫在辞呈中坚称清白。他承认任职总理期间是这家企业的股东，但强调已经将股份卖给第三方。

【挑战多】

法赫法赫说，他决定辞职是“考虑到国家利益，以及避免为国家制造更多困难……为国家走出危机开辟一条新路”。

突尼斯议会内政党林立，各党派在若干重要领域存在分歧。即便作为最大党，复兴运动党的议席也不超过议会总席位的四分之一。美联社报道，复兴运动党先前希望把盟友政党的成员纳入新政府内阁，遭到法赫法赫拒绝。

突尼斯多年经济低迷、财政赤字和通货膨胀严重、失业率高，眼下的新冠疫情令突尼斯经济雪上加霜。路透社报道，突尼斯政府预测该国经济今年收缩6.5%，财政赤字占国内生产总值比值将达到7%。突尼斯政府已请求4个国家延长其还款期限。

路透社援引一名法律专家的话报道，总统赛义德要在10天之内提名新总理，这一新总理人选之后需要在30天内组阁，如组阁失败，总统可解散议会进行新的议会选举。

法赫法赫说，在新总理提名宣布前，他将继续履行总理一职的相关职责和义务。法赫法赫出生于1972年，曾在突尼斯和法国的高等院校学习工程专业，之后在一些企业担任过工程师和管理人员等职务，2011年后开始参政。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)