美国共和党全国代表大会将缩减规模

新华社华盛顿7月16日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国共和党全国委员会主席伦娜·麦克丹尼尔16日宣布，因佛罗里达州新冠确诊病例激增，决定缩减定于8月下旬在该州杰克逊维尔市举行的共和党全国代表大会规模。

麦克丹尼尔在致共和党全国委员会委员的信中说，代表大会头3天将仅限各州党代表参加，总人数约为2500人。大量会议活动将改为室内和室外混合进行。在代表大会最后一天，允许每名州代表带一人入场，候补代表也可与会，总人数预计为六七千人。

麦克丹尼尔说，大会将采取一系列防疫措施，包括现场检测体温、提供个人防护用品、加强新冠病毒检测和消毒清洁等。她说，代表大会“必须做出调整，以符合州和地方健康指南”。

每逢大选年举行的共和党全国代表大会原定于8月24日至27日在北卡罗来纳州夏洛特市召开。今年6月，北卡罗来纳州民主党籍州长库珀表示，考虑到疫情期间的公众健康与安全问题，不同意大会按原有规模和安排举行。在美国总统特朗普坚持下，共和党全国代表大会多数议程改在杰克逊维尔市举行，会期不变。特朗普定于大会最后一天发表演讲，正式接受该党总统候选人提名。

美国主要政党全国代表大会的主要功能包括提名本党总统和副总统候选人、讨论并通过本党竞选纲领等，是两党竞选造势的重要节点。目前，特朗普和美国前副总统拜登已分别锁定共和、民主两党总统候选人提名。民主党已宣布将该党全国代表大会从7月底推迟到8月17日至20日在威斯康星州密尔沃基市举行并大幅压缩规模，多数会议活动改为在线举办，但拜登仍将在密尔沃基市发表演讲，正式接受民主党总统候选人提名。

佛罗里达州目前是美国疫情最严重地区之一，已有多名共和党国会参议员表示不会赴会。据佛罗里达州卫生部16日数据，该州累计新冠确诊病例已超过31.57万例，过去7天病毒检测阳性率平均为15.3%。该州人口最多城市杰克逊维尔累计报告确诊病例逾1.37万例。

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