德国外长反对美国威胁制裁“北溪-2”输气管道项目

新华社柏林7月16日电（记者张远 任珂）德国外交部长马斯16日表示，反对美国日前威胁对参与“北溪-2”输气管道项目相关企业实施制裁，欧洲能源政策应由欧洲制定。

马斯在当天发表的声明中说，美国政府宣布制裁欧洲企业的措施，是无视欧洲对能源来源和获得方式的自主决定权。他表示，欧洲能源政策应由欧洲制定，而不是美国，“我们明确反对域外制裁”。

马斯说，德国近期与美国多次举行会谈，德方明确表示，美国制裁伙伴国家的决定是错误的。

美国国务卿蓬佩奥15日威胁说，美方将对“北溪-2”天然气管道项目参与方实施制裁。蓬佩奥指责该项目是俄罗斯增强欧洲对其能源依赖以及破坏跨大西洋安全的工具。蓬佩奥同时称美国提高了能源产能，随时准备帮助欧洲盟友满足能源需求。

“北溪-2”项目旨在铺设一条由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可绕过乌克兰把俄天然气输送至德国，并通过德国干线管道输送到其他欧洲国家。

美国总统特朗普去年年底签署2020财年国防授权法案，其内容包括对参与“北溪-2”项目的施工建设方实施制裁。美国官方不止一次发出针对上述天然气管道项目实施制裁的威胁。俄罗斯方面则多次表示，美国制裁的真正目的是推动美国天然气出口欧洲。（参与记者：刘品然）

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