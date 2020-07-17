“构建全球能源互联网”再次被纳入联合国高级别政治论坛政策建议报告

新华社联合国7月16日电（记者王建刚）2020年联合国可持续发展高级别政治论坛16日闭幕。会议期间发布的《在新冠肺炎疫情背景下加速实现能源可持续发展目标》政策建议报告再次收录了由全球能源互联网发展合作组织提交的政策建议。这是“构建全球能源互联网”连续三年被纳入联合国高级别政治论坛政策建议报告。

据悉，今年全球能源互联网发展合作组织提交的政策建议《构建全球能源互联网，加强与联合国可持续发展目标的联系》包括全球能源互联网核心理念、世界重点区域电网互联现状、建设全球能源互联网的重要性、面临的挑战和政策建议等。建议提出，互联互通将促进能源资源统筹开发和全球配置，保证能源供应；建设全球能源互联网，实现清洁电力互联，可助力区域经济和社会协调发展，为应对气候变化和保证环境可持续性作出贡献。

政策建议呼吁，在全球新冠疫情暴发的严峻形势下，各国将推动清洁能源发展和电力互联互通纳入经济复苏计划中，在联合国层面建立全球能源互联网工作机制，成立区域合作中心，支持全球能源互联网相关研究规划与项目建设。

据了解，联合国非洲经济委员会在其区域政策建议中已明确将全球能源互联网发展合作组织列为重要合作伙伴和支持机构。联合国亚洲及太平洋经济社会委员会、联合国西亚经济社会委员会和联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会也已将清洁能源开发和电网互联互通理念纳入其区域政策建议。

全球能源互联网发展合作组织于2016年3月成立，是中国在能源领域发起成立的首个国际组织，其宗旨是推动构建全球能源互联网，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。

联合国可持续发展高级别政治论坛每年7月在纽约联合国总部举行，讨论联合国可持续发展目标的执行进展情况。今年的论坛通过在线方式于7日至16日举行。政策建议报告是论坛的重要参阅材料，在当前全球抗疫特殊时期，旨在为各国疫后经济社会复苏提供切实可行的工作建议。

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