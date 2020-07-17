电话传温情（全球抗疫进行时）

62岁的佩雷拉在巴西里约热内卢一家图书馆工作，平时热爱阅读。疫情防控期间，她发现，独居的人往往更需要与他人交流。在她推动下，里约州文化厅发起了“电话讲故事”倡议。这一倡议最初旨在缓解隔离期间独居老人的孤独感，但很快得到公众的积极响应，倡议逐渐跨越年龄界限，各界民众通过电话线联结在了一起。他们或朗诵诗歌、讲述故事，或静静聆听。一通通电话被赋予了温度，温暖了整座城市。

想成为朗诵志愿者或渴望接听电话的听众都可以在网上填写姓名、电话和住址等信息，进行配对。通过朗诵诗歌与讲述故事，人们重拾交流，克服孤独感。目前，这一活动已拥有超过1600名阅读志愿者，5000多名听众，最年轻的听众和志愿者分别只有3岁和11岁，范围也不局限于里约州，越来越多来自巴西各地的人们参与其中，甚至还有葡萄牙等国的听众。

类似倡议正在巴西多地兴起。来自11个州的1000多名心理学家开始提供免费在线咨询服务。“疫情形势严峻，人们更容易产生忧虑，我的目标是为人们提供心理支持”，心理学家索萨在朋友的帮助下创建了这一网站，许多同行加入其中。

“这是一种传递感情的方式。”参加了这一活动的西蒙尼最近接到两通电话，每次她都打开免提，让自己的两个孩子一同倾听。“葡萄牙著名诗人费尔南多·佩索阿关于友谊的诗令人感动，来自志愿者的朗诵让我们备感暖心。”

45岁的诗人克里斯蒂娜很早就注册参与了这项活动，成为朗诵志愿者。半个月内，她拨出10多通电话，朗诵内容多源自她的作品。“当发自内心做一件事时，自己也会有所收获。有时我也感到孤独，所以朗读给别人听。”克里斯蒂娜认为，这一活动对于志愿者和听众来说同等重要。“参加这个活动已经成为我生活的一部分。”

一则好听的故事，一次友好的聆听，再加上彼此关注，都在不经意间对人们的生活产生影响。里约州文化厅厅长巴罗什表示，该倡议彰显了社会团结。“充满感情地讲述故事，可以帮助人们驱赶负面情绪。”巴罗什说。

“通过电话传递关爱，人们的心灵彼此走近，相互给予慰藉，感受到信心和力量。”佩雷拉说。

（本报里约热内卢7月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 16 版）

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