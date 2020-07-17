欧洲经济复苏不确定性增大（国际视点）

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欧盟最新发布的报告称，欧盟和欧元区今年经济萎缩程度将比此前预期更严重，明年复苏也将更缓慢。鉴于地区国家经济系统抵御冲击的能力不同，欧洲各国经济回暖的进度将存在明显差异。

欧盟委员会近日发布最新一期2020年欧洲经济夏季展望报告，再次下调今明两年欧洲经济预期。根据报告，欧盟和欧元区经济2020年将分别萎缩8.3%和8.7%，2021年将分别增长5.8%和6.1%。

分析认为，疫情反复、市场信心不足以及全球不确定因素上升等，是造成欧洲经济进一步下探的重要原因，未来欧洲经济复苏进程将出现高度不确定性。欧盟及成员国需综合施策，加快推进结构性改革，在做好疫情防控的同时努力促进经济复苏。

“欧洲经济整体下滑幅度超出此前预期”

欧盟今年5月曾预测，欧盟和欧元区经济今年将分别萎缩7.4%和7.7%，明年将分别增长6%和6.3%。最新报告认为，“欧洲经济整体下滑幅度超出此前预期，经济恶化程度比此前数据高出近1个百分点。欧洲国家经济正面临着更深层次的衰退和更大程度的分化”。

受疫情影响，欧盟经济前两个季度跌幅高达13.5%，欧盟经济在上半年不可避免地陷入全面技术性衰退。从行业领域来看，旅游业、交通业、餐饮业等服务业领域受疫情冲击最为明显，第二季度单季度萎缩达6.8%，且复苏势头缓慢。

据英国《金融时报》报道，6月份欧盟范围航班数量比去年同期下降了91%，酒店入住率则不足疫情前的1/10。相比之下，农业和金融保险业下滑幅度则相对较小。制造业领域前期受损严重，但复苏势头较强。另据欧盟统计局最新发布的数据，5月份欧盟和欧元区失业率继续攀升。欧盟5月失业率为6.7%，高于4月的6.6%；欧元区5月失业率为7.4%，高于4月的7.3%。

受疫情防控能力及自身经济韧性差异等因素影响，成员国和不同产业间受冲击的程度也不尽相同，分化进一步拉大。根据报告，德国、荷兰及北欧国家经济受冲击程度较小，2020年经济跌幅预计在5.25%至6.75%之间。而法国、意大利、西班牙则成为受疫情影响最为严重的三个国家，2020年经济萎缩将分别达到10.6%、11.2%和10.9%。这三个国家还将面临政府赤字率和债务水平飙升的压力，其中意大利的情况最为严峻，预计2020年赤字率和政府债务水平将分别达到经济总量的11.2%和158%。

“需要进一步加大欧盟层面政策协调力度”

在一系列强刺激政策作用下，疫情对欧洲经济的冲击得到暂时性缓解。报告认为，5月和6月的数据显示，最糟糕的阶段已经过去，经济将从下半年开始出现复苏迹象。根据最新数据，6月份欧盟经济景气指数上升8.2至75.7。欧元区制造业采购经理人指数已从4月份历史低点的13.6持续上升至6月份的47.5。

不少专家指出，疫情导致的个人消费及企业投资不足是制约当前欧洲经济发展的主要问题，未来随着政策支持力度的下降，这一矛盾将变得更为突出。而全球经济前景不确定、贸易保护主义上升、英国“脱欧”形势不明朗等问题，也将对欧洲经济复苏前景带来负面影响。

欧委会经济事务执行副主席东布罗夫斯基斯表示：“当前欧盟经济仍面临着诸多风险，对此我们应保持高度警惕，需要进一步加大欧盟层面政策协调力度，避免出现经济分化带来的深层次矛盾。”

欧洲著名金融企业安联集团经济学家卡特琳娜表示，市场需求严重不足将导致企业盈利和再投资能力下降，进而造成劳动力市场疲软。随着后期支持政策逐渐退出，欧盟将面临失业率高企、企业偿付能力下降等挑战，加上疫情期间政府和企业债务水平大幅增加，将波及欧洲地区金融市场的稳定。卡特琳娜预测，受上述因素的影响，欧洲经济难以在2023年底前完全恢复。

欧委会负责经济事务的委员根蒂洛尼认为，当前在经济发展不平衡、不确定性上升等压力下，欧洲经济仍面临分化严重的风险。他强烈敦促各成员国尽早达成更加宏大的经济复苏计划，为欧盟经济复苏注入必要的资源和信心。

“经济恢复将经历一个长期复杂的过程”

目前，欧洲央行、欧盟及欧洲各国政府已推出多轮经济刺激政策，这些措施以增加流动性为主。例如，欧洲央行在保持负利率基础上，先后出台了多项非常规货币政策，其中包括推出非定向长期再融资操作计划，以及总额达1.47万亿欧元的资产购买计划，以保障企业的流动性需求，确保欧元区货币市场的稳定运行。各国政府也纷纷扩大财政开支，通过采取短时工作制、减免税收、增加企业信贷担保等方式刺激经济。据统计，欧盟成员国相关政策的财政总预算已达到欧盟经济总量的3.5%。

专家指出，整体上，欧洲经济复苏进程仍取决于疫情控制进展及复工复产进度。据经合组织预测，如果欧洲下半年出现大规模疫情反弹，欧洲经济复苏进程将至少被推迟两个季度，2020年经济下降幅度预计将高达11.5%，失业率将超过12%。更为严峻的是，疫情反复将严重打击市场信心，造成消费和投资领域长期停滞，进而影响经济生产效率和社会凝聚力，届时欧盟及成员国的政策空间将变得更为有限，政策边际效应出现递减，进而引发更深层次危机。

针对脆弱的复苏势头，经合组织建议，欧盟应至少将当前的货币和财政支持政策保持到2021年底，任何情况下政策的提前退出都将影响整体经济复苏进程。在下一阶段政策调整过程中，欧盟应特别注意在资产购买过程中的比例分配问题。欧盟当前的政策重点应集中在防止出现企业大规模破产、劳动者长时间失业等永久性损伤方面。

欧洲央行执行委员会委员菲利普·朗恩认为，在保持当前政策宽松环境的基础上，还应尽快解决欧盟金融市场的碎片化问题，从而打通经济政策的传导机制，提高政策的有效性，使宽松的信贷条件真正起到推动实体经济发展的作用，避免出现资本错配等一系列问题。

还有分析认为，在维持短期刺激政策力度的同时，欧盟还应利用此次危机加快推动深层次结构性改革，从根本上解决欧洲经济当前面临的生产效率低下、产业业态发展滞后等问题。

专家提醒，当前欧洲经济面临的风险尚未根本消除，未来仍将面临疫情反复、需求不足、劳动力市场疲软等多重挑战。欧洲央行行长拉加德表示：“欧洲经济恢复将经历一个长期复杂的过程。不同行业的复苏进程将呈现明显的差异化，部分领域将遭受难以弥补的结构性损伤。”

（本报布鲁塞尔7月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 16 版）

(责编：牛镛、燕勐)