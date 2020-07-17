美方打“香港牌”图谋绝不会得逞

新华社香港7月16日电 美方不顾中方严正交涉，将所谓“香港自治法案”签署成法，并终止对香港的特殊待遇地位。香港舆论纷纷表示，美方这种损人不利己的霸凌行为只会搬起石头砸自己的脚，打“香港牌”图谋绝不会得逞。香港定会坚决落实香港国安法，在中央支持下尽快恢复法治和秩序。

《大公报》社评指出，香港发生的一切乱象，背后都有美国黑手。美国通过多个涉港法案，得力于香港反对派全力“跪求”。这些法案旨在力保美国的政治代理人最终进入建制，从体制内夺权，实现“颜色革命”。

社评表示，美国视中国为敌，通过支持香港反对派夺权搞颠覆，为中国添烦添乱，已经不顾颜面赤膊上阵。从“修例风波”到“黑暴”，从反对派“初选”到美国制裁，都是精心设计，一环套一环。但中央未雨绸缪，早有准备，香港国安法一出，立即惊破美国迷梦，“制裁”反而自揭老底。中央支持特区政府依法处理“初选”违法行为，香港市民期待特区政府该出手时就出手，让反中乱港势力试一试香港国安法的锋芒。

香港《文汇报》社评指出，美国国务卿蓬佩奥在社交网站称“祝贺初选成功”，称美国会密切观察香港事态发展。日前中联办发言人质疑，戴耀廷如此高调操纵选举“是受了谁的指使？又是谁给了他这样的底气？”蓬佩奥的“祝贺”、美国对香港选举的“密切观察”，让答案昭然若揭。

社评表示，香港国安法已生效实施，任何甘当外部势力代理人的政治势力，以为仰仗外力撑腰，仍可肆无忌惮操控选举，企图令香港变天，肯定错判形势。香港国安法不是“无牙老虎”，有人勾结外力、非法操控选举，公然挑战基本法及香港国安法，必将受到法律严惩。

《香港商报》时评强调，美国企图干预中国内政，阻挠香港实施香港国安法，为反中乱港势力打气撑腰，其实质是通过打“香港牌”，图谋达到阻遏中国发展的目的。对于外部势力威胁，中国毫无畏惧，必定坚决回击。美国以各种手段制裁香港，纯属损人不利己的霸凌行为，结果只会搬起石头砸自己的脚，掀不起大浪，也无碍香港在中央支持下恢复法治稳定、向前发展的大局。

《星岛日报》社论指出，美国向来在港取得庞大商业利益，重创香港也同时会损害美资，美国方面的制裁实未敢出狠招，对港实质影响有限。香港独立关税区地位是世贸组织赋予的，不由得美国取消，美国能做的只是单方面不再视香港为独立关税区，向香港货品征收中国关税，但其他国家仍会视香港为独立关税区。

《明报》社评表示，美国取消香港特殊地位，对香港实质冲击相当有限，经济金融影响轻微，遑论危及香港国际金融中心地位。对美国政府来说，香港国安法不过是进一步对华施压的新契机。美方操作“香港牌”，日后会否有更凌厉动作，香港控制不了，只能做好自己，坚持以“一国两制”原则办事。

《香港经济日报》社评指出，美国将香港视为美中角力的筹码、棋子，港人要有心理准备，处变不惊，奋发振作，有勇有谋，面对挑战，配合中国庞大市场发展，创造新机会。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 04 版）

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