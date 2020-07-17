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香港各界强烈谴责美涉港“法案”签署成法——

美方所为是对中国内政的粗暴干涉

本报记者  连锦添  陈  然

2020年07月17日04:56  来源：人民网－人民日报
 

　　美方将所谓“香港自治法案”签署成法，香港各界对此表示坚决反对和强烈谴责。各界团体和人士指出，美方此举严重违反国际法和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干涉。美方所谓“制裁”对香港经济没有影响力，只会是搬起石头砸自己的脚。

　　香港特区建制派议员集体发表声明指出，香港的民主进程是依据基本法落实的内部事务，香港的和平、安全及稳定由中央人民政府及特区政府负责，美方根本无权置喙，更不容其粗暴干涉。

　　香港民建联在声明中重申，任何外部压力都不会阻止香港维护国家安全的决心。美方罔顾事实，对香港国安法和中国内政横加指责、干涉，恰恰显示出其霸权行径，此举不仅破坏双方贸易关系，对其自身利益也是一种打击和损害。美方必须立即纠正错误行为，停止实施有关涉港“法案”。

　　香港工会联合会发表声明谴责美方行径。声明表示，美方此举是恶意挑衅香港国安法、刻意扭曲香港的宪制地位、粗暴干预香港内部事务的荒谬无理行径，后果只会是自取其辱。

　　港区省级政协委员联谊会在声明中批评美方颠倒黑白，必须立即停止干预香港特区内部事务。

　　香港友好协进会发表声明对美方此举表示坚决反对和强烈谴责。声明表示，香港特区是中华人民共和国不可分离的部分，任何危害国家安全的行动和活动都必须依法惩治。

　　香港专业及资深行政人员协会表示，香港是美国最大货物贸易顺差来源地，美方所谓“制裁”只会损害美国企业和投资者的利益。

　　港区妇联代表联谊会、香港各界妇女联合协进会分别发表声明，指出美方颠倒黑白、歪曲事实，妄图通过有关“法案”打击及诋毁香港国安法，牵制中国经济发展，是对中国内政的野蛮干预。

　　全国政协常委、香港福建社团联会荣誉主席吴良好认为，自香港国安法实施以来，香港社会逐渐恢复平静，投资者对前景更有信心。美方所谓“制裁”香港，只会是搬起石头砸自己的脚。

　　香港特区立法会议员、香港新民党主席叶刘淑仪认为，美方这一做法极为蛮横无理，相信中央及特区政府会有反制措施应对。

　　“香港再出发大联盟”副秘书长黄英豪律师表示，近年来，美方多次试图用所谓的“法案”干预中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。

　　香港时事评论员冼国林表示，任何国家都不会容许任何人在境内从事危害国家安全的行为和活动。现在美方所为是公然干涉中国内政，所谓“制裁”对香港经济没有影响力。

　　中国和平统一促进会香港总会理事长卢文端表示，制定香港国安法，维护国家安全天经地义。美方恶意诋毁香港国安法，借机干预香港事务，恰恰说明制定香港国安法非常必要。香港社会各界坚决支持落实香港国安法，就是对美方干预行为的最好回击。

　　港区全国政协委员施清流表示，美方三番五次公然粗暴干涉中国内政，正是赤裸裸的霸权主义。香港各界此时要团结一心，坚定支持中央政府和特区政府，不容美方的霸权主义得逞。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 04 版）

(责编：牛镛、燕勐)
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