“中国+中亚五国”外长视频会议联合声明

2020年7月16日，中华人民共和国国务院国务委员兼外交部长王毅同哈萨克斯坦共和国外交部长特列乌别尔季、吉尔吉斯共和国外交部长艾达尔别科夫、塔吉克斯坦共和国外交部长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外交部长梅列多夫、乌兹别克斯坦共和国外交部长卡米洛夫（以下称“各方”）举行首次“中国+中亚五国”外长视频会议。

各方围绕加强抗疫合作、推动经济复苏、维护地区安全和密切国际协作四大议题深入交换意见，声明如下：

一、各方一致认为，中国和中亚各国的发展、稳定、繁荣符合各方共同利益。建交28年来，中国同中亚国家各领域合作取得显著成果，树立了相互尊重、平等合作、互利共赢的新型国家关系典范。各方尊重彼此根据本国国情选择的发展道路，在涉及国家主权、安全和领土完整等核心利益问题上相互坚定支持。各方高度评价并愿进一步推动中国同中亚五国建立的战略伙伴关系持续向前发展，共同为维护地区和平、稳定与繁荣贡献力量。

二、各方指出，中国和中亚国家抗疫合作成果丰硕，体现了命运与共的合作理念。各方一致强调新冠肺炎疫情在全球范围扩散蔓延，给世界各国带来巨大威胁和严峻挑战，指出在应对疫情大流行的过程中，不应有歧视、污名化、种族主义和排外主义。各方愿进一步加强在疫情防控、疫苗研发、传统医学等领域合作，在卫生健康领域打造中国—中亚高效合作伙伴关系，同世界卫生组织等国际机构开展紧密协作。

三、各方愿继续推动“一带一路”倡议同中亚国家发展战略对接协调，构建互联互通伙伴关系，深化各领域务实合作，开展有效的投资合作，共同保障重要合作项目安全顺利推进，推动经济恢复与发展。

各方保持联通对共同抗击疫情、恢复全球经贸往来和促进后疫情时代经济复苏具有重要意义。

各方认为应进一步扩大贸易规模，优化贸易结构，深化投融资合作。中方致力于同中亚国家建立便利商务人员和生产技术人员往来的“快捷通道”，畅通简化货物跨境流动的“绿色通道”。

各方支持构建全方位、复合型的基础设施互联互通格局和可持续交通体系，鼓励各国发展包括公路和铁路在内的相互兼容和多式联运的交通，继续巩固中亚作为欧亚大陆交通和经济战略通道的地位。

中方愿帮助中亚国家提升农业综合生产能力，增加产品附加值，欢迎并支持中亚国家优质、绿色、有机农产品扩大对华出口。

各方将积极拓展电子商务、智慧城市、人工智能和大数据技术应用等高新技术领域合作，共同打造数字伙伴关系。

各方强调巩固边境和地方合作、建立地方友好关系、扩大人员往来具有重要意义，认为上述合作是中国同中亚国家双边关系的重要组成部分。

各方欢迎二十国集团为促进最不发达国家经济恢复和可持续发展而提出的缓债倡议。

四、各方强烈谴责和反对一切形式的恐怖主义、极端主义和分裂主义，重申“三股势力”是整个地区安全稳定面临的严重威胁。各方应积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，进一步深化安全合作，共同打击“三股势力”、毒品走私、跨国有组织犯罪活动，维护地区安全与稳定。

各方坚定支持阿富汗和平和解进程，愿为促进阿人内部谈判、恢复和平稳定、推进经济重建、进一步推动阿融入区域一体化发挥积极建设性作用。

五、各方表示，中国和中亚国家在一系列重大国际和地区问题上的立场相同或相近。中方支持中亚国家加强地区合作和举行元首会晤，并在国际和地区事务中发挥建设性作用。各方愿进一步加强在联合国等国际组织和金融机构框架内的合作，共同应对全球和区域性挑战，坚定捍卫多边主义，反对干涉他国内政，维护国际公平和正义，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

六、着眼于推动各方扩大新形势下互利合作，携手应对挑战，维护共同利益，各方决定建立“中国+中亚五国”外长会晤机制。各方商定，“中国+中亚五国”外长会晤原则上每年举行一次，亦可视形势需要各方协商采取灵活方式办会。

（新华社北京7月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 03 版）

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