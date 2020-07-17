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发扬“甘榜精神”  携手抗击疫情（大使随笔）

于  红

2020年07月17日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　文莱地名多以甘榜开头，“甘榜精神”是文莱社会的传统治理模式，体现的是一种邻里之间患难与共、同甘共苦的精神。中国与文莱隔海相望，是有着长期传统友谊的近邻。新冠肺炎疫情发生以来，中国与文莱密切合作，真心诚意相互支持，两国互信与合作在携手抗击疫情中进一步升华。

　　在中国抗疫的艰难时刻，文莱苏丹向中国领导人致函慰问，支持中方采取的防控措施。文莱王室成员和内阁部长纷纷为武汉加油打气，文莱社会各界向中国捐款捐物，小学生们演唱自创歌曲声援中方抗疫，大学生、旅游业者也通过小视频表达支持。文莱政府还慷慨解囊，向湖北慈善总会捐款。

　　文莱出现疫情后，中方第一时间施以援手。双方通过东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议、中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会等展现携手抗疫决心。两国卫生专家多次参加视频会议，就疫情防控展开交流。4月22日，中国政府捐赠的医疗物资运抵文莱，该批物资包括N95口罩和防护服。中国驻文莱大使馆向文莱新冠肺炎救助基金捐资支持。文莱首都斯里巴加湾市友好城市南京市政府、“广西—文莱经济走廊”中方伙伴广西壮族自治区政府向文方捐赠医疗物资。中国企业向文莱捐款捐物，迅速抵文紧急搭建疫情防控大数据平台，还帮助文莱建设东南亚首个“火眼”实验室。深圳市猛犸公益基金会向文莱捐赠核酸检测试剂盒。两国在共同抗疫中拓展了合作新空间。

　　目前，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，文莱疫情防控也取得积极成效，统筹推进疫情防控和经济社会发展是双方共同面临的任务。习近平主席2018年11月成功访问文莱后，两国“一带一路”框架下合作水平不断提升。双方最大合资项目——恒逸石化大摩拉岛综合炼化项目去年11月建成投产，有力带动文莱经济多元化发展。今年3月，中国建筑参与承建的东南亚最长跨海大桥——淡布隆大桥正式通车，将文莱摩拉、淡布隆两个大区之间的车程，由原来的2小时缩短至约15分钟。大桥通车显著降低了当地居民以往坐船往返两地带来的安全风险。共建“一带一路”合作为两国和两国人民都带来了实实在在的好处，双方互利合作前景光明。

　　唯有团结合作才能战胜疫情，唯有秉持人类命运共同体理念才能应对人类面临的共同挑战。我坚信，经历携手抗击疫情的洗礼，中文友谊与合作将进一步深化，两国关系将历久弥坚，不断焕发新生机。

　　（作者为中国驻文莱大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 03 版）

(责编：牛镛、燕勐)
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