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“做中国和智利交流的使者”

本报记者  颜  欢

2020年07月17日04:55  来源：人民网－人民日报
 

 

　　今年是中国和智利建交50周年。“六一”国际儿童节当天，北京市第一〇九中学小学实验部全体学生给智利总统“皮涅拉爷爷”写了信。

　　“智利美味的樱桃、蓝莓、三文鱼在中国很受欢迎。智利的文学享有盛誉，我们的剧团朗诵过诗人聂鲁达的诗歌作品。”“尽管病毒让我们彼此隔离，但不能隔离爱和希望。”笔迹稚嫩，言语质朴，满载孩子们的诚挚和祝福。

　　随信附上的视频里，高年级学生用流利的西班牙语讲述了自己和智利的故事，年纪更小的孩子则用画画和书法传达出中智友好和共克时艰的信心。

　　“这对我来说是一次非常难忘的经历，也是非常珍贵的毕业礼物。”李音乐是信件执笔人，也是该校2013年开设西语实验班以来的第二届毕业生。“因为学习西语，我们和美丽的智利结缘。6年来，复活节岛、百内国家公园、阿塔卡玛沙漠成了我向往的地方，智利的众多美食我也很想品尝。”

　　2017年，时任智利驻华大使访问该校开展交流活动。李音乐和同学们用西语朗诵了智利诗人聂鲁达的名作《我喜欢你是寂静的》。

　　“你的沉默就是星星的沉默，遥远而明亮。”诗意缓缓流淌，赢得了外交官们的一致赞赏，孩子们既骄傲又兴奋，友谊的种子在心中悄悄深种。

　　“得知疫情在智利快速蔓延，大家心里很着急，便想通过写信、画画等方式表达我们的问候和祝福。”经过大约半个月的构思和准备，这封寄托着中国少年友谊和牵挂的信，在双方外交部的帮助下终于送到智利总统皮涅拉手中。

　　近日，皮涅拉给孩子们回信了：“两国虽然地理上相距遥远，但在教育、学生交流等各领域合作日益深化……我也鼓励你们坚持学习并学好西班牙语，以加深对智利和拉美的了解，进一步拉近智中两国人民的距离。”皮涅拉在信中写道，感谢北京市第一〇九中学小学实验部率先将西班牙语设为必修课程。他还嘱托智利驻华大使馆与该校保持联络，关注他们想与智利学校建立友好关系的请求。

　　“收到回信，我特别高兴！”一年级小学生尹唯融难掩兴奋，“我要好好学习西班牙语，将来做中国和智利交流的使者！”


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 03 版）

 

(责编：牛镛、燕勐)
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