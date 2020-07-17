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“对抗游戏”损人害己（钟声）

2020年07月17日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　真正决定各国国际竞争力的，不是一个国家在国际体系中挤压他国甚至破坏整个国际体系的能力，而是其提升国内治理水平、解决自身问题的能力

　　

　　中美关系正面临建交以来最严重的挑战，引起国际社会广泛担忧。这种困难局面的出现，除了与美国一些政客看待中国发展的战略视角出了问题分不开，也与他们希望借助对外“示强”在国内政治中塑造“强硬形象”有关。面对新冠肺炎疫情在美国加速蔓延的严峻形势，美国国务卿蓬佩奥之流近来更是加紧制造并释放“政治病毒”，急于把中国塑造为一个全方位对手甚至敌人，借此展现其“看护”美国利益的所谓“担当”。这般丑恶的政治设计，充满了霸道逻辑和现实危害，暴露了虚伪本性和险恶用心。

　　应当看到，动辄以“世界警察”自居对别国指手画脚，大搞对抗性外交，既无法应对突如其来的疫情挑战，也解决不了积弊已久的美国社会问题。美国疫情防控不力，民众备受折磨，种族歧视痼疾又频频发作，这是美国必须直面、无法回避的现实。我们不禁要问，对美国一些政客而言，老老实实想办法解决自身问题、全力以赴维护本国民众健康福祉，为何如此之难？又为何痴迷于抱着意识形态偏见满世界制造对手？在本国民众生命健康和经济社会发展面临巨大风险的背景下，美国一些政客还在使尽浑身解数对外打“甩锅牌”“推责牌”，种种荒唐而蛮横的举动，一幕幕匪夷所思、愚不可及的丑陋表演，令人大跌眼镜。

　　面对不断积聚的国内治理赤字，来自美国社会各界的反思正日益深入。在国内治理方面，美国对资本扩张无度、种族矛盾、社会分化、政治极化等深层次问题始终束手无策。美国《大西洋月刊》近日刊文指出要害：“当病毒来到美国时，发现了一个存在严重基础疾病的国家，并无情地利用了这些问题。一些慢性疾病——腐败的政治阶层，僵化的官僚机构，无情的经济，分裂和心烦意乱的公众——多年来都没有得到治疗。”如今，美国一些政客一门心思搞民粹主义、单边主义、保护主义，荒谬地以为这就是应对社会焦虑的“解药”。这显然是用错了药方，带来的只能是国内治理困境的雪上加霜。

　　在充满不稳定性不确定性的世界中，真正决定各国国际竞争力的，不是一个国家在国际体系中挤压他国甚至破坏整个国际体系的能力，而是其提升国内治理水平、解决自身问题的能力。能否通过发展健康良性稳定的对外关系来满足美国社会的真实需求，这是美方迫切需要认真思考的问题。美国知名中国问题专家傅立民不久前指出，同中国一样，美国也需要“一个和平的国际环境”，以使这个国家“能够从冷战和随后的国外军事干预对它造成的损害中恢复过来”。他进一步强调，“美国人需要把财富和注意力集中在国内重建上”，“如果没有与中国的互利关系，我们就无法做到这一点”。

　　“世界警察”设计的“对抗游戏”极其危险，势必给中美两国关系和整个世界都带来伤害。是选择平等互利、合作共赢的海阔天空，还是选择蛮横无理、冲突对抗的穷途末路？这不是一道能够有机会去试错的问题。美国一些政客背离良知、公理的任何政治设计，都是徒劳的，悬崖勒马、迷途知返才是他们唯一正确的选择。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 03 版）

(责编：牛镛、燕勐)
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