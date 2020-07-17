“为中国企业的技术实力和敬业精神点赞”（患难见真情 共同抗疫情）

近日，泰国东北部成品油管道项目工程人员在进行管道焊接作业。

本报记者 孙广勇摄

在泰国能源部会议室的一面大屏幕上，一绿一蓝两条彩线格外醒目。绿色实线代表建设中的泰国东北部成品油管道项目，蓝色虚线则代表即将全部完工的北部成品油管道项目，这两条中企参与建设的管道是泰国政府近20年来规划的成品油主干线，不仅对于提升泰国能源安全、促进当地经济社会发展具有重要意义，还有利于加强泰国和老挝、缅甸等东南亚国家的能源互联互通。

“正是因为他们全力投入，项目得以平稳顺利推进”

7月的泰国正值雨季。沿着首都曼谷通往东北地区的201公路，几台挖掘机和起重机正在道路一侧作业，经过防腐处理的钢管被吊装到管沟内，焊接、回填，不断向前延伸……中国石油管道局工程有限公司（以下简称“管道局”）东南亚项目经理部的员工们冒着雨水和高温作业，加速推进泰国东北部成品油管道项目。

“当地地形复杂、气候炎热多雨给施工带来困难，淤泥段及石方段管沟开挖不易成形也是主要施工难点。”负责该段施工的主管巴斯说，施工过程中，中国建设者克服了穿越密度大、地层复杂、留头多等诸多困难，焊接合格率保持在96%以上。“我要为中国企业的技术实力和敬业精神点赞。正是因为他们全力投入，项目得以平稳顺利推进。”

泰国东北部成品油管道项目主要包括一条新的成品油管道及配套的场站和罐区终端，管线全长342公里，起于北标府，途经5个府，终至孔敬府。

泰国东北部中心城市孔敬郊外的一片工地上，9个储罐正拔地而起，承载巨大罐体的环梁不断增高。泰国东北部成品油管道项目罐区终端预计将于明年10月完工，届时东北部20府将可以从这里直接下载成品油。

“东北部地区油价比曼谷高0.5泰铢（1泰铢约合0.22元人民币），加满一箱油就需多付35泰铢。”当地司机通猜说，“管道建成后，可以将成品油从曼谷周边输送到东北部，当地成品油供应将更稳定、价格更便宜，交通物流运输成本随之降低，民众日常生活也会从中受益。”

泰国能源部部长颂提叻表示，东北部成品油管道工程是泰国能源战略项目，也是泰国成品油运输系统的重要基础设施之一。项目建成后，将有效改善泰国东北部地区成品油供应状况，为当地经济社会发展提供能源保障。

“中国产品的稳定供应和高品质提供了有力保障”

猜也蓬府项目施工现场，黑亮的钢管上缠着印有“宝钢制造”的红色布条，并用英文标注了钢管的生产批次、规格、型号等信息。“中国生产的材料质量很好，国际认可度高，越来越多的泰国工程建设设备材料采用了‘中国制造’。”从业多年的质量控制工程师萨瓦表示。

泰国东北部成品油管道项目建设所需的2.8万吨钢材全部来自中国。供应商中国宝武钢铁集团在疫情防控期间坚持安全生产，力保钢材供应链稳定。“中国制造的钢材按时交付，给了我们很大信心。目前，项目施工没有受到疫情影响，中国产品的稳定供应和高品质提供了有力保障。”泰国管网有限公司项目经理安敦表示。

2017年开工建设的泰国北部成品油管道项目全长574公里，目前是泰国最长的陆上油气管道项目，建成后可将成品油从曼谷周边罐区输送到北部。项目建设过程中，实现单月焊接90公里，焊接一次合格率始终保持在97%以上，实现“千道口无返修”。

“中国企业将安全生产和优质建设放在首位，凭借丰富施工经验和能力，确保了该项目一期优质高效按期完工，为区域经济发展作出了积极贡献。”泰国北部成品油项目业主燃油管道输送有限公司董事总经理猜仑表示。

“共建一带一路项目为我们带来互利共赢”

目前，泰国现有成品油管道均为上世纪90年代初建设，从沿海的炼油厂连通至曼谷周边地区，再往内陆供应则需通过车辆运输。两条新管道项目的建设为保障泰国成品油供应开辟了新的重要通道，还将辐射至老挝、缅甸等周边国家。

泰国东北部地区毗邻老挝，孔敬府油库至万象仅250公里。以往老挝从泰国进口石油产品需通过车辆从曼谷运送至万象，两地距离约700公里。泰国东北部成品油管道项目完工后，将极大缩短交货周期，节约物流成本，提高输量并保持油品供给稳定性。

今年2月，在泰国东北部成品油管道项目动工仪式上，同时签署了有关推动东北部管线继续向老挝方向延伸的协议。泰国管网有限公司董事会主席帕努表示，未来这条管道将与万象实现对接。泰国北部成品油管道项目的目标则是将泰国达府与缅甸克伦邦连接起来。

“中国企业承建的成品油管道项目不仅将有效提升泰国能源安全，也将加强泰国与老挝、缅甸等东南亚国家的互联互通，共建‘一带一路’项目为我们带来互利共赢。”颂提叻表示，互联互通是推动可持续发展的重要因素之一，“一带一路”合作能有效降低物流成本，便利人员往来与创新交流。泰中两国通过能源合作，将共同在湄公河次区域甚至更大范围内推动互联互通和可持续发展。

（本报泰国孔敬电）

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 03 版）

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