王毅：中国同中亚国家建立集体对话机制顺理成章、水到渠成

人民网北京7月16日电 据外交部网站消息，2020年7月16日，国务委员兼外长王毅在出席首次“中国+中亚五国”外长视频会晤时表示，中国和中亚国家山水相连，是唇齿相依的友好邻邦。中国人民和中亚人民相知相亲，是同甘共苦的兄弟姐妹。早在2100多年前，中国汉代张骞出使西域，中国同中亚国家开启了友好往来的历史进程，共同书写了文明交流互鉴的华彩乐章。28年前，中国同中亚五国率先建交，双方关系开始了崭新的航程。28年来，我们坚持相互尊重、公平正义、合作共赢，走出了一条不平凡的合作道路，树立了新型国际关系的典范。

王毅表示，我们成功解决了历史遗留的边界问题，将共同边界打造成友谊的象征、合作的纽带。我们建立了高度政治互信，实现了中国与中亚五国战略伙伴关系全覆盖，为全方位互利合作打造全天候的政治保障。我们共谋发展繁荣，携手共建“一带一路”，双方贸易额较建交之初增长近百倍，中欧班列、中国—中亚油气管道建设搭建起地区立体化互联互通的网络。我们合力打击“三股势力”以及各种跨国犯罪，坚决筑牢地区安全屏障。我们始终重视民心相通，举办形式多样的人文交流活动。

王毅强调，中国和中亚国家有数千年友好交往的历史积淀，有几十年紧密合作的成功经验，建立起集体对话平台顺理成章，水到渠成。

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