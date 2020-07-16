王毅谈“中国+中亚五国”外长首次会晤达成的9点共识

人民网北京7月16日电 据外交部网站消息，2020年7月16日，国务委员兼外长王毅在首次“中国+中亚五国”外长视频会晤结束时指出，各方就推进中国同中亚国家合作、促进地区和平发展达成9点重要共识：

一、中国和中亚各国的发展、稳定、繁荣符合各方共同利益。各方尊重彼此根据本国国情选择的发展道路，愿共同为维护地区和平、稳定与繁荣贡献力量。

二、高度评价中国和中亚国家抗疫合作成果，这体现了命运与共的合作理念，愿进一步加强疫情防控合作，尽快设立人员往来“快捷通道”和货物流通“绿色通道”。

三、继续推动“一带一路”倡议同中亚国家发展战略对接，进一步扩大贸易规模，就建设健康丝路和数字丝路汇聚更多共识，采取具体行动。

四、支持构建互联互通伙伴关系，进一步探讨更多对各方需要和有利的跨国通道，使中亚发挥作为欧亚大陆交通枢纽的重要作用。

五、加强农业合作，确保粮食安全。中方欢迎中亚国家优质、绿色农产品扩大对华出口。

六、拓展电子商务、智慧城市、人工智能和大数据技术应用等高新技术合作领域，共同打造数字经济伙伴关系。

七、谴责一切形式的恐怖主义，共同打击“三股势力”、毒品走私、跨国有组织犯罪。

八、一致支持阿富汗和平和解进程，愿为促进阿人内部谈判、恢复和平稳定、推进经济重建、加强区域合作发挥建设性作用。

九、进一步加强在联合国等多边机制内的合作，共同捍卫多边主义，反对干涉他国内政，维护国际公平正义。

王毅说，我们愿以成立“中国+中亚五国”外长会晤机制为契机，定期举行会晤，制定合作规划，让中国—中亚友好事业行稳致远。

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