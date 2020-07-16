巴基斯坦巴沙水电站主体工程举行动工仪式

人民网伊斯兰堡7月16日电（记者 丁雪真）15日，由中国电建牵头承建的巴基斯坦巴沙水电站主体工程项目举行动工仪式，巴基斯坦总理伊姆兰·汗出席仪式并为该项目揭牌。

伊姆兰·汗在致辞中表示，巴沙水电站的建设意义重大，符合巴能源战略计划，将有效改善生态环境，缓解电力需求，优化电力结构，解决民生用水和农业灌溉危机。中国是世界水电大国，中国企业有着雄厚的水电建设技术和丰富的管理经验，相信巴沙水电站项目的建设将成为深化巴中全天候战略合作伙伴关系和巩固两国传统友谊的新象征。

据了解，巴沙水电站位于巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省和北部吉尔吉特-伯尔蒂斯坦地区交界处，计划装机容量为4500兆瓦，电站主体工程项目由中国电建作为牵头单位与巴基斯坦边境工程局共同承建。巴沙水电站是巴基斯坦在建最大水利枢纽工程，设计坝高272米，设计浇筑总方量1860万立方米（包含1710万立方米碾压混凝土和常态混凝土150万立方米），建成后将成为世界上最高、最大的碾压混凝土大坝。

巴基斯坦巴沙水电站主体工程项目效果图。中国电建 供图

巴基斯坦巴沙水电站主体工程项目效果图。中国电建 供图

巴基斯坦总理伊姆兰·汗在动工仪式上致辞。中国电建 供图

(责编：徐祥丽、杨牧)