外交部回应“美考虑限制中共党员及家属赴美”

人民网北京7月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持16日例行记者会。记者会实录如下：

中央广播电视总台央视记者：据报道，王毅国务委员日前同菲律宾外长洛钦举行了视频会谈。菲律宾外交部声明表示，有关会谈是公开、友好和富有成果的。你能否介绍会谈的具体情况？中菲双方达成了哪些共识？

华春莹：7月14日，王毅国务委员兼外长同菲律宾外长洛钦举行视频会谈，就中菲关系、抗疫合作和南海问题等深入交换意见。正如菲方所说，会谈坦诚友好、富有成效。

双方都表示高度重视中菲关系，将继续落实好两国领导人共识，以今年建交45周年为契机，进一步增进两国之间的友谊与团结，深化“一带一路”同菲方“大建特建”规划对接，推进各领域务实合作，推动中菲全面战略合作关系不断取得新发展，造福两国和本地区。

双方高度评价两国相互帮助、同舟共济，共同应对新冠肺炎疫情挑战，将继续推进包括疫苗研发在内的抗疫合作，加快建立人员往来“快捷通道”，在疫情防控常态化背景下推动经济社会恢复发展。双方一致反对将疫情政治化、标签化，支持国际社会团结抗疫、共克时艰。

双方也就海上问题进行了友好讨论，一致认为海上争议不是中菲关系的全部，不应也不会影响中菲友好。双方将继续本着相互尊重、以诚相待、主权平等原则，通过双边友好协商处理好海上争议，积极推进海上合作，共同维护南海的和平与稳定。

中央广播电视总台国广记者：据报道，近日，美国洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）国家实验室发生核泄漏事故，导致工作人员受到钚氧化物粉末的污染。同时，美国正寻求急速提升该实验室核武器生产能力，确保其在2030年前具备年产30枚核武器弹芯的能力。请问中方对此有何评论？

华春莹：我也看到了有关报道。美国作为拥有世界上最大核武库的国家，仍然在大力推进核武器现代化，研发新型核武器，谋求绝对战略安全优势。美国在核武器领域“大干快上”，既破坏全球战略稳定，也增加核安全隐患。“忧思科学家联盟”的专家也表达了关切。美方应切实履行核裁军特殊、优先责任，为促进全球战略安全做些实事和好事。

彭博社记者：据彭博社报道，美国总统特朗普可能考虑不对高级别中国政府官员实施制裁。但据《纽约时报》报道，特朗普政府正在考虑禁止所有中国共产党党员及家人前往美国。中方对此有何评论？

华春莹：上述报道的真实性我无从核实，你们要去问美方。如果属实，我认为美方非常可悲。作为世界上最强大的国家，美国除了各种威胁制裁还想给世界留下什么样的印象？

希望美方不要再做违反国际关系基本准则、无助于维护自身大国形象、信誉和地位的事。

澎湃新闻记者：15日，美国国务卿蓬佩奥称，他坚持认为中国在人权领域是世纪污点，美方将对为侵犯人权政权提供物质支持的中国科技公司部分雇员实施签证限制。中方对此有何评论？

华春莹：恕我直言，美方虽然整天把人权挂在嘴边，但实际上，美国才是世界上最大的人权侵犯者，美方对于中国涉疆人权问题的指控是本世纪的最大谎言，美方有关官员应该对此感到羞耻，美国人民也应该为他们有这样满口谎言的官员感到难过。

中国人权状况好不好，应该由中国人民来决定，而不是美国政客来做评判。新中国成立70多年来，中国共产党领导中国人民走出了一条适合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的成就。在中国960万平方公里的土地上，56个民族和谐相处，14亿人民安居乐业。40多年来，中国的人均收入增长超过25倍，8.5亿人摆脱了贫困。中国对全球减贫贡献率超过70%。同时，中国是所有大国中唯一没有通过战争、殖民和奴役发展成为世界第二大经济体的国家。连续10多年，中国对全球GDP增量贡献率高达30%以上。这是最大的人权工程，这是最好的人权实践，也是中国对世界人权事业的最大贡献。只要不带偏见，任何人对此都是有目共睹的。

反观美国，美国在建国后近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、杀戮印第安人。美国印第安人口从500万骤减至25万，只有原来的二十分之一。美国在建国240多年历史中只有16年没有打过仗。2001年以来，美国非法对伊拉克、利比亚、叙利亚、阿富汗等国发动战争和军事行动，师出无名。且不说花费的财政开支超过6.4万亿美元，造成的死亡人数更是超过80万，导致了数千万人流离失所。在美国国内，非洲裔等少数族裔的处境非常艰难。弗洛伊德不是美国唯一一个因为“无法呼吸”而不幸窒息身亡的人。美国种族歧视无处不在，贫富差距一目了然。事实上在整个西方国家中，美国贫富分化最严重。1989年至2018年间，美国最底层50%的家庭财富净增长基本为零，贫富差距为50年来最高。面对这些铁一般的事实，不知蓬佩奥国务卿哪儿来的底气和自信跟中国谈人权问题！如果要谈，我觉得他最好先去问问弗洛伊德和美少数族裔怎么看美国内的人权状况，最好先去问问伊拉克、利比亚等国那些惨死的无辜生命怎么看美国在人权问题上的表现！

法新社记者：最近中美双方在涉港、华为、涉疆等问题上进行了一系列制裁和反制。很多人对中美1月签署的经贸协议表示担忧。请问中美第一阶段经贸协议是否仍有效？中方是否仍致力于执行该协议？

华春莹：经过艰苦努力，中美双方团队在平等和相互尊重的基础上达成了互利共赢的第一阶段经贸协议。我们多次说过，协议对两国有利，对世界有利。我们当然希望已经达成的协议能够得到切实履行。中方从来言必信、行必果，签署的协议我们会履行。

同时必须看到，美方现在对中国进行无端指责、近乎疯狂地打压堵截，对中国实施霸凌行为。美方所作所为不利于中美之间的互信与合作。中国必须坚决对美方的霸凌和不公说“不”，也会坚决采取行动维护自身主权、安全、发展利益。

深圳卫视记者：关于英国禁用华为，15日，英国首相发言人也承认，英方改变对华为参与英5G建设立场的原因是美国5月对华为的制裁。英国国内也有不同的声音。比如英国电信首席执行官詹森称，英政府关于华为的决定显然对该公司运营和成本构成影响。英沃达丰公司发言人也表示对英政府决定感到失望，此举将延缓英5G推广并造成额外成本。中方对此有何评论?

华春莹：我也注意到有关报道。这些都表明英国政府在华为问题上丧失了宝贵的独立和自主，作出的决定是得不偿失的。

我昨天已经说过，在过去近20年里，英国选择同华为开展良好合作，这是出于英方自身利益。华为为英国创造了几万个就业岗位，为英国通讯基础设施建设作出了积极贡献。英方现在决定禁用华为，最终受损的将是英方自身的利益。英国政府应该认真倾听其国内的理性声音，本着负责任态度作出最符合英国根本和长远利益的选择。

北京日报记者：美国务卿蓬佩奥近日多次称，排除华为就等于加入了“清洁国家”的行列。你对此有何评论？

华春莹：“棱镜门”事件早已揭示，美国是这个地球上最大的、名符其实的黑客帝国。思科、苹果等美国公司几年前就已承认其设备存在安全漏洞和“后门”。美情报部门长期以来对包括盟友在内的外国政府、企业和个人实施无差别的非法窃密监听活动，包括美本国公民基本没有任何秘密可言。这是公开的事实。

华为为全球170多个国家提供服务，没有任何国家拿得出华为产品存在安全威胁或者“后门”的证据。以英国为例，华为出资在英国设立网络安全检测中心，接受英国专家检测，并表示愿意同所有国家签署“无后门协议”。世界上还有哪个国家的企业能做到这一点？苹果？思科？美国任何一家企业能做到像华为这样光明磊落，坦荡地说，来吧，我建立一个网络安全检测中心，你派专家来检测，我们可以签署“无后门协议”。哪个美国企业能够做到这一点？在这个问题上，蓬佩奥国务卿用清洁与否来评判华为，非常可笑。

美国一向自诩拥有强大的民主自由价值观，现在却容不下一家外国民营企业的正常生存和发展。在美方看来，华为作为一家优秀民营企业，它唯一的错误就是它是中国的，不是吗？美国出于强烈的意识形态偏见，不惜动用国家资源，滥用国家安全名义，甚至搬出民主价值观，纠集“小兄弟”抹黑攻击、围追堵截中国民营企业。美方所作所为跟“清洁”二字没有任何关系，是真正的dirty trick，dirty play（肮脏游戏）。

彭博社记者：美国务卿蓬佩奥称针对穆斯林及其他少数民族人权问题，美国将对部分华为员工实施签证限制措施。你对此有何评论？

华春莹：我刚才说得非常清楚，美国才是世界上最大的人权侵犯者。美方在涉疆问题上对中国的人权指控是本世纪最大的谎言。美方应该为其高官在这一问题上撒了如此弥天大谎感到羞愧。如果蓬佩奥先生有诚意的话，我们欢迎他去新疆看一看，跟新疆各族人民谈一谈，了解一下新疆各族人民对他怎么看。

环球时报记者：美国国务卿蓬佩奥近日接受采访时还表示，中国共产党根本没有完成他们在《巴黎协定》中所做承诺，在南海问题上也违背了承诺和国际法。中方对此有何评论？

华春莹：我不想把中国外交部例行记者会变成批驳蓬佩奥谎言的专场。但是既然他这么密集发表抹黑攻击中国的言论，我还是不得不作些回应。中方在气候变化和南海问题上的立场非常清楚。对于蓬佩奥近日多次指责中国违反国际法，我愿意花一点时间给大家列举一下这些年美国退出的那些群。

1982年，美国为维护其海洋霸权，拒不签署《联合国海洋法公约》，至今仍未加入。1984年，美国不满其文化控制权逐步被发展中国家削弱，正式退出联合国教科文组织。2003年重返，但2017年以“节省资金、敦促改革”为由再次退出。1985年，美国因遭到尼加拉瓜申诉其武装干涉侵犯主权，宣布拒不接受国际法院有关强制管辖权。1995年，美国宣称由于“国内预算困难”，退出联合国工业发展组织并拒交拖欠会费。2001年，美国宣称由于履行环保义务不符合美国国家利益，拒绝批准《京都议定书》。2001年，美国在未能阻止讨论以色列对巴勒斯坦军事行动之后，宣布退出联合国反对种族主义大会。2001年，美国为强化其军事优势，正式退出美苏1972年签署的《反导条约》。2002年，美国认为对美国军人、外交官和政治家不利，宣布撤回对《国际刑事法院罗马规约》的签署。2017年，因认为多边贸易协定不符合美国最佳利益，有碍美政府“美国优先”政策，宣布正式退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。2017年，美方认为《巴黎协定》阻碍美国经济的发展，宣布退出《巴黎协定》。2017年宣布退出联合国《移民问题全球契约》谈判，并在联大投票反对该契约。2018年，在国际原子能机构证实伊朗履行了在核协议中作出的承诺且美国没有证据表明伊朗违背协议的情况下，美国坚持宣布退出经联合国安理会核可的伊朗核问题全面协议，并恢复对伊朗实施单边制裁。2018年，因所谓联合国人权理事会“无法有效保护人权”，宣布退出联合国人权理事会。2018年，为逃避巴勒斯坦的正当维权起诉，宣布退出涉及国际法院管辖问题的《维也纳外交关系公约关于强制解决争端之任择议定书》。2019年，为不受束缚地发展陆基中短程导弹力量，美国宣布退出《中导条约》。2020年，美国以所谓俄罗斯违反条约为借口，宣布启动退出《开放天空条约》的程序。近期，美方为本国抗疫不力“甩锅”，宣布退出世界卫生组织。我们关注的是，美国目前仍拖欠超过2亿美元的会费，是不是会缴清后再正式退出呢？

美方一言不合就各种“毁约退群”，对国际法合则用、不合则弃，反映出其赤裸裸的霸权主义和双重标准，非常虚伪。在指责中方之前，请美方先重回到自己退出的那些群好吗？希望美方真正像个负责任大国，同中国和其他国家一样遵守国际法和各种国际条约。

英国独立电视新闻记者：今天台湾军方举行了针对中国大陆的演习。你对此有何评论？中国大陆统一台湾是否有时间表？

华春莹：军演问题，你应该去问国防部。我看到有报道说台湾方面似乎有意借军演向大陆“亮剑”，如果真有这样的想法，未免太不自量力。

中国维护国家统一和领土完整的意志坚如磐石、坚不可摧。实现祖国完全统一是大势所趋、无法阻挡。任何企图分裂中国的势力对此必须要有清醒认识。14亿中国人民决不会允许任何一寸土地从我们手中被分离出去。

香港中评社记者：针对目前中美关系形势，很多媒体分析认为两国难跨意识形态鸿沟，中美“新冷战”正在成形。中方对此有何评论？

华春莹：近期大家高度关注中美关系，也有各种评论，这是可以理解的。前几天王毅国务委员在中美智库媒体论坛上发表了重要致辞，全面系统阐述了中方对当前中美关系的看法及建议。

王毅国委指出，美方一些人，出于意识形态的偏见，正不遗余力地把中国渲染成对手甚至敌人，想方设法遏制中国的发展，不择手段阻碍中美之间的联系。当前美国的对华政策基于缺乏事实依据的战略误判，充满情绪化的宣泄和麦卡锡式的偏执。美方对中国的无端猜忌已经到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。似乎每一项中国投资都包含政治目的，每一位留学人员都带有间谍背景，每一项合作倡议都别有所图。如果美国如此缺乏自信、开放和包容，人为制造各种“中国威胁”，最终很可能导致“自我实现的预言”。中美双方不应寻求改造对方，而应共同探索不同制度和文明和平共存之道。每个国家所走的道路，都基于各自文化传统和历史积淀。中国坚持的中国特色社会主义道路，符合中国的国情需要，是中国人民自己的选择。实践已经证明，这条道路不仅使14亿中国人民摆脱了贫困落后，也让中华民族再次为人类进步事业作出了重大贡献。近期我已介绍过，国际民调机构多次民意测验均显示，中国人民对中国共产党和中国政府的支持率都高居全球榜首。最近哈佛大学肯尼迪政府学院一项长达13年的研究报告指出，中国共产党领导的中国政府在中国人民中享有的支持率和满意度超过了93%。任何国家、任何人、任何势力都没有资格否定中国人民选择的、已经被证明是正确的道路。

中国无意挑战或取代美国，无意与美全面对抗。我们关心的是提高本国人民的福祉，满足人民日益增长的美好生活需要。中国对美政策没有变化，愿本着平等和相互尊重的精神发展合作共赢的中美关系。当然，这需要美方同中方相向而行。从跟中国建交的第一天起，美国就知道同他打交道的是中国共产党领导的中国特色社会主义国家。过去几十年，中美合作办成了很多大事，不仅促进了两国各自发展，也为维护世界和平、解决全球性问题作出了贡献。希望美方更加理性客观地看待中国，制定更加理性务实的对华政策。这才最符合中美两国人民的根本和长远利益，也最顺应世界人民的期待。

中新社记者：据媒体报道，三名确诊新冠肺炎的驻日美军人员在入境日本时虚报行程，涉嫌违反日本防疫规定。日本防卫大臣河野太郎称，此事极其严重，要求美方严肃处理。有评论认为，美国政府连本国防疫都不好好管，估计不会在意日本的防疫规定。中方对此有何评论？

华春莹：对于海外美军藐视驻在国法律法规和民意的种种表现，大家可能都已司空见惯了。但这几名美军人员在新冠肺炎这种事关他人健康甚至生死的问题上如此作为，则是突破了人类道德的底线，不能被文明社会所接受。

巴通社记者：据报道，巴基斯坦近日开通了五条同阿富汗进行双边和过境贸易的重要通道，并且允许阿富汗商人使用中巴经济走廊重要项目——瓜达尔港。作为地区重要国家和巴基斯坦、阿富汗的邻国，中方对该地区恢复贸易活动有何评论？

华春莹：近来，巴基斯坦和阿富汗克服新冠肺炎疫情影响，积极恢复双方贸易和人员往来，中方对此表示赞赏。中国是巴、阿共同的邻居和朋友，我们期待巴、阿关系改善，经济发展，并愿为此发挥建设性作用。中方支持中巴经济走廊向阿富汗延伸，让阿富汗人民从“一带一路”建设中更多获益。中方乐见瓜达尔港等走廊项目在此过程中发挥积极作用，愿同巴、阿共同做出努力。

(责编：杨牧、徐祥丽)