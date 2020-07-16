中哈经贸合作推广论坛在线上举行

中国建设银行阿斯塔纳分行行长王松华在论坛上发言（论坛主办方供图）

人民网努尔苏丹7月16日电（记者 周翰博）16日，由中国建设银行阿斯塔纳分行主办的“中哈经贸合作推广论坛”在哈首都努尔苏丹如期举行。两国政府、金融机构和实业界的代表共100余人，以视频连线方式出席了本次活动。

建行阿斯塔纳分行行长王松华在努尔苏丹主会场致辞时指出，论坛旨在利用建行阿斯塔纳分行的资源优势，向中哈两国企业推广建设银行总行的“全球撮合家”综合服务平台，为双方经贸合作提供新的数字化沟通渠道，为促进贸易畅通、资金融通贡献力量。

建行总行国际部副总经理胡波飞在北京分会场向与会人员介绍了“全球撮合家”综合服务平台。胡波飞表示，该平台是建行搭建的开放式跨境智能撮合综合服务平台，能够从供需两侧进行精准匹配，为企业跨境贸易、投资、工程承包、项目合作等提供撮合服务，同时配套建行全方位金融解决方案。平台具有数字直播、产品展示等多种功能，目前已拥有超过63万注册用户，遍及10多个国家。

阿斯塔纳国际金融中心商业联络中心市场调研部负责人坎贝尔霍特表示，“全球撮合家”综合服务平台突破了线上线下沟通瓶颈，整合了国内外市场信息与资源。“商业联络中心未来将和众多投资者一起，在平台上寻找新的商机。”

中国驻哈使馆经商处一秘于志刚在发言中指出，受新冠肺炎疫情影响，全球经济深度衰退，各国发展面临的外部环境日趋复杂，但中哈两国经贸合作的基本面和长期向好态势没有改变。“我们应顺应形势，积极创新合作模式、拓展合作领域，为两国永久全面战略伙伴关系注入新内涵。本次论坛是一次有益尝试。”

在论坛的推介交流环节，与会人员围绕中哈经贸情况、投资环境、合作机遇以及服务平台功能等内容进行了积极互动。

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