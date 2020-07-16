微光点亮世界——中阿人民“疫”往情深 携手战疫

人民网开罗7月16日电 （记者 景玥）新冠疫情席卷世界，让人们在恐慌和焦虑中感受到病毒的残酷与生命的脆弱，但也有一些人用自己的善举，给他人带去温暖，为生活燃起希望。在中国和阿拉伯国家，就有这样一些人，他们守望相助，用温情对抗清冷，用实际行动书写着世间的热气腾腾。

今年2月，埃及希克迈特文化投资公司首席执行官艾哈迈德·赛义德看到中国受到疫情肆虐，心急如焚。当时，从中国朋友的朋友圈和新闻上看到每天不断攀升的病例数，他很揪心，希望自己能为中国做点什么。“不知道是因为在中国住久了，还是因为我是中国的女婿，这种揪心和焦急就如同对自己的祖国一样，是油然而生的。” 艾哈迈德告诉记者。

艾哈迈德与中国有着很深的渊源，他的中文名叫白鑫，不仅中文流利而且为中阿文化交流做出过不少贡献。2015年，他曾荣获第九届“中华图书特殊贡献奖”，因热衷于中阿文化交流，被称为“当代阿拉伯世界的马可·波罗”。作为出版人，彼时又恰逢开罗国际书展，他特地制作“中国加油”“武汉加油”的易拉宝放在自己的展位上，声援中国。不少埃及人看到展架，纷纷合影并将照片传到社交媒体上表达对中国的支持。

除了情感上的支持，之后在得知中国医院医用口罩短缺时，艾哈迈德立即在埃及寻找口罩，想要尽快寄给中国的医院。但疫情当前，口罩是稀缺品，购买口罩的经历可谓一波三折，在市场上高价都买不到太多，于是他又把目光转向埃及的医院，希望能从那里买到口罩。经过反复沟通，多次恳求，艾哈迈德的诚意感动了医院，医院负责人最终同意卖给他口罩。就这样拼拼凑凑，880个FFP2口罩总算到手。口罩买到了，运送问题又横亘在艾哈迈德面前，找人“人肉”带回、向埃及海关总署求助出具捐赠证明、机场紧急购买行李箱、重新打包装箱……在机场，他像陀螺一样高速运转，千头万绪的事扑面而来，但即便如此，艾哈迈德还是没有放弃。“当时就是想做成这件事，这可是救命的物资，没有什么事比这事更重要的了。”他告诉记者。历时三个小时，寄托着他的汗水和真情的口罩终于顺利登上了去往中国的飞机，被捐赠给了河北省唐山市丰南区医院。

投之以木桃，报之以琼瑶。在中国疫情得到缓解，埃及疫情日趋紧急的情况下，河北省也没有忘记埃及的患难之情。当地医院、高校等多个机构第一时间筹集口罩回赠埃及。今年4月，河北艺术职业学院的大学生们在得知埃及医疗物资紧缺的消息后，也和艾哈迈德一样揪心着急。河北艺术职业学院学工部部长郝端勇在接受记者采访时说：“那个时候，很多班级的微信群都在讨论该如何帮助埃及。这时就有一些学生提出每人捐赠一个口罩的提议，学校觉得这个提议很好，虽然只是绵薄之力，但微光也能点亮世界。”于是，该校很快发起“每人捐赠一个口罩”的活动，没想到，短短一天，就有超过3300名河艺师生积极响应，全校师生最终捐了22000个口罩。师生们热情高涨，有的人不止捐1个，捐10个的、50个的、100个的都有，甚至有人一下捐了500个口罩。河北艺术职业学院音乐系学生陈泓江就是那个捐了500个口罩的学生，他告诉记者：“虽然我不知道我的捐助能起多大作用，但我相信聚是一团火的道理，把我们所有的人、所有的力量汇聚在一起的时候就会产生强大而坚不可摧的力量。”

郝端勇自己当时正因为过敏性哮喘在住院，但他带病坚持工作，从前期组织到协调货源再到运输安排，事无巨细全程参与。很多时候都是一手输着液一手拿着手机做联络工作。扎针时，他只让医生扎左手，因为右手方便他拿着手机接听电话和打字。“看到学生自发向埃及捐赠口罩的举动，我特别欣慰。” 郝端勇说，“虽然新冠病毒让人恐慌，但疫情就像本教科书，它激发了当代青年的责任意识，让他们懂得团结互助，勠力同心的重要性。不少学生的朋友圈都提到疫情让他们深刻地意识到了人类命运共同体的真正内涵以及重新审视了人与人的关系、国与国的关系和人与自然的关系。”。在学生们的感召下，郝端勇上初三的女儿也拿出自己存了好几年的压岁钱，向埃及捐赠了口罩1000个。

“你在尼罗河畔，我在黄河边。志合者，不以山海为远。虽然相隔万水千山，但你我心手相连。‘国之交在于民相亲’而‘民相亲’关键在于青年。新冠病毒是人类共同的敌人，面对疫情，我们决心与你们一起并肩作战、携手抗疫。”这是河北艺术职业学院学生在写给埃及学生的信中写道的。埃及高教部部长哈立德·阿卜杜勒·加法尔在收到口罩后回信说：“非常感谢你们慷慨地为埃及捐赠抗击新冠肺炎疫情所需的医疗物资，感谢你们为巩固埃中两国合作纽带所作出的杰出贡献，埃中两国拥有真诚合作、守望相助的光荣历史，这给我们两国人民带来了福祉。”埃及驻华使馆文化参赞乌吉迪·萨比尔在得知此事后表示，河北艺术职业学院青年大学生向埃及捐赠口罩，这让我看到了中国年轻人的开阔视野和博大胸怀。

“微微晨光点亮这喧嚣世界，微微温暖融化昨夜的冰雪……”，这首《微微》是陈泓江最近非常喜欢的一首歌，“正如这首歌里唱的那样，微微其实就是我们，虽然微不足道，但点点萤火也能汇成星河璀璨。相信中埃两国普通民众的温情之举，能让世间不再清冷，能让你我不再孤单。”他在捐赠活动后写下这样的心得。

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