抗疫路上尼中有我 我中有尼

尼日利亚2亿多人口，非洲人口第一大国，目前新冠肺炎确诊人数已超3.3万，虽然单纯就数据来说，在全球范围内并不高，但据尼疾控中心称，由于检测能力有限，加上超80%人无任何症状，实际感染人数非常高。

对此，自6月23日起，中国尼日利亚总商会携手湖北卓尔基金会对尼日利亚有关机构开展捐赠活动，主要是针对奋斗在抗击疫情第一线，最容易受到感染的卫生部、警察局、记者协会等8个部门，共计捐出医用外科口罩20万只，医用防护服5000套，热感应仪5台，受到各方热烈欢迎。

尼日利亚中国总商会向尼财政部捐赠物资（总商会供图）

“卫生部作为一个专门负责抗击疫情的部门，我们时刻担心新冠疫情带来冲击。在当前关键时候中国总商会又为我们送来‘礼物’，真心感谢中国对尼日利亚所做的贡献”。尼日利亚卫生部长埃哈奈说。

事实上，在尼日利亚市面上有各式各样口罩待售，但是人们买不起。一般一只一次性普通医用口罩约500奈拉（约合人民币8元），而一般公务员工资只有每月3万奈拉，就算每天用一只，每月至少1/3的工资用于口罩，这对于许多人来说是承受不起的。

尼日利亚中国总商会向尼联邦警察部捐赠物资（总商会供图）

在首都阿布贾大街小巷里，几乎看不到警察带口罩，偶尔有一些站在十字路口指挥交通的警察带着民间自己制作可以反复使用的棉质口罩。“不是不想带，而是根本就没有了，政府财力有限，口罩限量供应，大家只好买便宜的本地口罩。但说实话，我们知道这些口罩防尘都困难，更别说防病毒了。”警察本纳德无奈地说。

据了解，全尼日利亚共有警察约40万人。“我们的警察一直驻守维护社会安全的前线，他们用生命在遏制着新冠肺炎在人们之间蔓延，但其实自己也处于危险之中，总商会的捐赠为警方在抗击疫情起到了战略性的作用。”警察总监阿达穆对总商会表示了诚挚感谢。

“我们有注册记者4000余人，但我不得不痛心地说，至今已经有7名同事因新冠肺炎去世，我们已然成为了最高风险的人群之一，”阿布贾记者协会主席奥拜奇说，“大家每天都要外出采访，但是没有口罩及其他防护用品，这成为笼罩在我们头顶的阴霾”。“如果有了这些口罩，我将不会再害怕外出采访了。”记者约瑟夫高兴地说。

尼日利亚中国总商会向尼财政部捐赠物资（总商会供图）

财政部长艾哈迈德女士代表总统布哈里对中方的捐赠表示感谢。“我为有中国这样的好朋友感到骄傲。中国持续为尼日利亚经济增长做出了巨大贡献，特别是在新冠肺炎肆虐的当下，大力帮助我们抗击疫情，很好地阐释了人类命运共同体的理念”，艾哈迈德说。

“我深深明白尼日利亚人对中国的感情。原来在工地上时，老百姓用亚姆配上牛肉酱、鸡肉、鱼肉做成最好食物‘福福’来招待我们，将热乎乎的鸡蛋送到工地上来，过节了酋长还带人提着鸡、牵着牛送到营地。”尼日利亚中国总商会会长叶水金说，为老百姓免费打水、修路是我们方便做到的，但他们却给了他们认为最有价值的东西！“这种鱼水之情使我感到，这些年来中国与尼日利亚‘尼’中有我，我中有‘尼’，相信抗疫战争胜利就在前方”。

(责编：杨牧、徐祥丽)