东京单日新增病例再创新高 疫情警戒级别调升至最高级

人民网东京7月16日电（李沐航）东京都16日单日新增确诊病例达286例，为疫情暴发以来的最高值，已连续第8天单日病例超过100例，东京都累计确诊病例达8640例。东京都知事小池百合子15日下午召开紧急新闻发布会，宣布把疫情警戒级别调升至4级中的最高级，意味着“感染正在扩大”，并表示基于当前疫情状况，应发布“感染扩大警报”。

在15日的紧急新闻发布会上，东京都知事小池百合子表示应当发布“感染扩大警报”。（NHK电视台视频截图）

发布会上，小池百合子表示，根据传染病专家的分析报告显示，目前东京都的疫情状况已达到4个警戒级别中最高级，属于应发布“感染扩大警报”的情况。东京都将以“特别措施法”为基础，进一步强化检查、医疗体系，要求民众和商家配合执行防疫措施，从多方面落实疫情防控对策。

应避免前往未充分采取防疫措施的消费场所及跨地区移动

针对具体防疫对策内容，小池百合子呼吁，除非必要，民众不要离开东京都，以防传播病毒；民众应避免前往防疫措施不充分的夜店等消费场所；商家应按照防疫指南充分落实防疫措施，包括给员工测量体温、做好店内消毒等，并在店面显著位置张贴“贯彻防止传染宣言”口号的告示。

东京都知事小池百合子表示应从多方面落实疫情防控对策。（NHK电视台视频截图）”

东京都将全力强化、细化防疫对策

针对今后的疫情防控对策，小池称，计划在位于新宿区的“东京都健康安全研究中心”设置保健所支援据点，进一步增强保健所检测能力，为减少保健所工作量、提高业务效率提供支援。同时，为强化东京都与辖区内各区、市、町、村的合作，将加快协议会的筹备工作，以实现疫情信息共享、商讨相关课题的解决对策等，并计划针对不同年龄层、不同职业，进一步细化防疫对策。

针对东京地区的医院病床资源趋于紧张的情况，小池百合子说，已要求医院确保提供2700张床位以供中度症状的确诊患者使用。因年轻群体中无症状、轻症病人增多，东京将开设两个新的医疗设施。

强烈要求国家修改“特别措施法”

发布会上，小池百合子表示，目前东京都尚未要求商家停业，如疫情进一步扩大，东京考虑将请求在国家层面修改法律，从而能对拒不配合防疫要求的商家予以处罚。

东京都要求政府谨慎考虑实施“Go To Campaign”

就日本政府定于22日实施推动观光和刺激消费的“Go To Campaign”措施，小池说，希望政府根据疫情情况谨慎考虑实施时间和方法等。

小池百合子表示，希望政府根据疫情情况谨慎考虑“Go To Campaign”的实施时间和方法等。（NHK电视台视频截图）

日本需从国家层面与东京都协同应对疫情

日本经济再生担当大臣西村康稔在新闻发布会上表示，已与东京都知事小池百合子通过电话进行了直接沟通，对当前新增确诊病例不断攀升的情况均持有强烈的危机感。日本需从国家层面与东京都协同合作，尽快制定出行之有效的防疫对策，避免发生第2次、第3次疫情爆发。

(责编：徐祥丽、杨牧)